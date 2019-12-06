О чем молчат рыбы: самарским школьникам представили подводных обитателей

АО «Самаранефтегаз», дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», добывает черное золото в разных районах Самарской губернии. При этом предприятие стремится не только сохранять уникальную природу нашего края, используя все известные экологические технологии в производстве, но и просвещать местное население. Конечно, наиболее восприимчивой аудиторией являются дети, ведь именно они получат в наследство планету. Кому, как не им, сегодня важнее всего быть экологически подкованными на все сто?

Чтобы не только на картинках

Экспозицию выставки, которую нефтяники демонстрируют школьникам, составляют ценные породы рыб Саратовского водохранилища реки Волги. В том числе, с фотографий на детей смотрят и редкие обитатели, находящиеся на грани исчезновения. Под прицелом цивилизации оказались, прежде всего, рыбы ценных пород - именно из-за своей ценности они и угодили в Красную книгу. Но сокращает численность водных обитателей не только промысел, но и любая другая деятельность человека, влияющая на экологическую обстановку. Недаром выставку нефтяникам помогла создать лаборатория популяционной экологии Института экологии Волжского бассейна Российской академии наук. В очередной раз о том, как сохранить рыбное богатство Волги, нефтяники рассказали школьникам села Малый Толкай Похвистневского района. Ребята не только познакомились с представителями волжской фауны на картинках, но и сами смогли их запечатлеть, превращая с помощью красок и кисточек морскую гальку в прекрасных разноцветных рыбок. - Мне очень все понравилось, - призналась ученица школы села Малый Толкай Зарина Курмаева. - Нам показали, какие красивые в Волге водятся рыбы и рассказали про саму реку - какая наша Волга большая и сильная. А потом нам дали краски, и мы нарисовали красивых рыбок. Мне очень нравится природа!

Экологическая выставка становится традиционной и пополняется все новыми экспонатами - детскими рисунками. В прошлом году она прошла на территории ДОБО «Салют» Красноярского района. В течение 2019 года экспозиция побывала в школах Сергиевского, Нефтегорского, Кинель-Черкасского, Безенчукского, Похвистневского районов, а также в школе №41 г. Самары.

- Выставка предоставила возможность нашим ребятам не только расширить свой кругозор, но и получить новые знания и представления о природе родного края, жизнедеятельности человека в его взаимодействии с окружающей средой, а участие в мастер-классе позволило реализовать им свои творческие способности и возможности, закрепить приобретенные знания, - рассказал о мероприятии директор школы №41 «Гармония» г. Самара Сергей Пичкуров. - Формирование экологической грамотности обучающихся - приоритетное направление в развитии современного молодого поколения, важная составляющая экологической культуры нашего общества.

По праву экологически ответственных

Как известно, лучше всего усваиваются не голословные истины, а подкрепленные удачными, особенно личными, примерами. Нефтяники имеют полное право обучать подрастающее поколение бережному отношению к водным биологическим ресурсам, ведь предприятие на протяжении нескольких лет постоянно работает в направлении сохранения и приумножения рыбного богатства Волги. Самаранефтегаз сотрудничает с рыбопитомником в селе Винновка, где выращиваются сеголетки разных подвидов - их-то и покупают, чтобы тут же отпустить в реку, сотрудники СНГ. Только в этом году с легкой руки нефтедобытчиков в бассейн Саратовского водохранилища отправилось около 10 тысяч молодых стерлядей и более 71 тысячи мальков толстолобика и сазана. Цифра, характеризующая экологические акции предприятия по итогам более 10 лет, еще внушительнее: за это время Волга приняла в свои объятия свыше двух миллионов мальков! Прямо сейчас где-то бороздят водные глубины здоровенные сазаны, толстолобики и стерлядки, которые наверняка уже хотя бы по разу отметали икру - и их потомство появилось на свет в естественных условиях. А значит, жизнь продолжается!