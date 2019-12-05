АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты и времени проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения минимальной цены («голландский»), с 27.01.2020 с 10.00 (мск) на 16.12.2019 на 11.00 (мск) по Лоту №3:

Лот №3:

Объект 1: Нежилое помещение; назначение: нежилое помещение; площадь: 91,5 кв.м; номер этажа на котором расположено помещение: Этаж № 1, кадастровый номер: 63:09:0101153:15176, расположенное по адресу: РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, б-р Цветной, д.15-А, нежилое помещение 2;

Объект 2: 915/4780 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 2 194 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для объектов общественно-делового значения, кадастровый номер: 63:09:0101153:28, расположенный по адресу: РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, кв-л 16, б-р Цветной, д. 15А

Начальная цена Лота №3 – 1 842 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 1 276 800 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 565 200 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №3 – 1 228 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 851 200 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 376 800 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 122 800 руб.

Шаг аукциона на повышение – 61 400 руб.

Шаг аукциона на понижение – 122 800 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием является заключение с Победителем аукциона/единственным участником Соглашения об определении порядка пользования земельным участком по форме Приложения № 3 к договору купли-продажи Объектов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю в Управлении Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

Дата и время проведения торгов: 16 декабря 2019г. в 11 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 12 декабря 2019 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 12 декабря 2019 года.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 13 декабря 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 16 декабря 2019 г. с 10:30 до 10:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 16 декабря 2019 г. по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.