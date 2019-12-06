В сельские школы Самарской области прилетели квадрокоптеры

Родителей и учеников средней школы №2 села Борское позвали на открытый урок в центр образования "Точки роста". Он открылся на базе школы в сентябре в рамках нацпроекта "Образование". Благодаря центру в селе появились виртуальный шлем, 3D-принтер, квадрокоптеры, интерактивное оборудование, ноутбуки и многое другое.

Виртуальная прогулка по местам памяти о русско-турецкой войне

В одной из аудиторий урок для одноклассников, родителей и представителей общественности провела ученица 10 класса Анастасия Сафонова. Она пригласила всех присутствующих в виртуальную экскурсию по самарским местам памяти о русско-турецкой войне и болгаро-самарской дружбе. Помогло это сделать интерактивное оборудование, которым оснастили класс в рамках федерального проекта «Современная школа».

Пока Настя рассказывала об истории самарского знамени, подаренного болгарским ополченцам, на интерактивной панели сменяли друг друга слайды – кинотеатр «Шипка», улица Стара-Загора, Болгарский сквер… За 15 минут присутствующие и «прогулялись» по Самаре, и пополнили свой багаж краеведческих знаний.

- Теперь наши ребята смогут уверенно принимать участие не только в олимпиадах, но и робототехнических мероприятиях, например, в конкурсе «Робофест», - говорит директор школы №2 с. Борское Любовь Жабина. – Оборудование, поступившее в «Точки роста», позволяет нам на новом качественном уровне реализовать программы и по математике, ОБЖ, технологии. Здесь занимаются более 700 учеников нашей школы, а в рамках сетевого взаимодействия – и ребята из других школ района.

Как «прошить» робота

Тем временем в соседней аудитории десятиклассник Антон Жарков проводил мастер-класс по квадрокоптерам, которые появились в школе в рамках того же проекта. Парень рассказал об истории создания этих летательных аппаратов, их возможностях применения, особенностях управления.

- Все понимают, что будущее – за высокими технологиями, - улыбается парень, который, кстати, рассматривает возможность поступления после школы в летное училище. – С появлением «Точек роста» и учиться стало интереснее, и внешкольная работа активизировалась – с помощью квадрокоптеров, когда освоим не только управление аппаратами, но и фотосъемку, планируем создать школьную «летопись» - будем с воздуха запечатлевать все интересные моменты.

Управлять квадрокоптерами научились, можно готовиться к фотосъемкам.Фото: Елена СБОРНОВА

Еще в одном кабинете учитель ОБЖ Олег Данилевский демонстрировал гостям новые возможности обучения этому предмету. С некоторых пор научить ребят правильно действовать в нестандартных ситуациях педагогу помогают Александр и Искандер – запрограммированные манекены. На одном школьники учатся возвращать людей к жизни посредством искусственного дыхания, на другом – извлекая из дыхательных путей случайно попавшие туда посторонние предметы. Кто знает, сколько жизней позволят спасти эти знания, полученные в школе…

Родители, наблюдая, как ловко ребята управляются с современным оборудованием, только головами качают – конечно, одобрительно.

- Мальчишки еще ни разу не были в горах, поэтому виртуальный шлем привел старшего сына в восторг – с помощью этого «головного убора» он и высоту прочувствовал, и даже фауну горную посмотрел, - рассказала мама двух сыновей-школьников Анастасия Соколова. – Он у меня учится в кадетском классе и всегда мечтал стать военным. А теперь, благодаря «Точкам роста», скорректировал будущую профессию – хочет служить в ФСБ, работать за компьютером.

Продемонстрировали гостям и первый собранный на уроке робототехники механизм: после того, как робота запрограммируют, он будет способен по приказу своих создателей поднимать и переносить различные предметы.

- Для начала собрал вот такого простенького робота, - скромничает пятиклассник Матвей. – Механизмы уже установлены, осталось научиться программировать… Для этого понадобится времени побольше, чем для сборки – собирали-то всего три дня!

Пятиклассник собрал своего первого робота за три дня.Фото: Елена СБОРНОВА

Есть знания – будет и выбор

Все эти возможности стали доступны сельским ребятам в рамках региональной составляющей федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. В этом году на территории только Юго-Восточного образовательного округа были открыты три Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста»: на базе средних школ сел Борское, Алексеевка и Утевка. Здесь реализуются обновленные учебные программы по предметам «Информатика», «Технология», «ОБЖ», а также программы дополнительного образования и внеурочной деятельности. Все педагоги, работающие в «Точках роста», прошли подготовку и тестирование по курсу «Гибкие компетенции проектной деятельности». В течение трех лет в округе будут открыты еще пять «Точек роста», где ребята получат уникальные возможности современного образования.

- Кроме того, в этом году введен в эксплуатацию кабинет технологии на базе средней школы Нефтегорска, - рассказала ведущий специалист юго-восточного территориального управления министерства образования и науки Самарской области Оксана Бледнова. – Там появились высокооснащенные места для освоения школьниками разных технологий: лазерной резки, робототехники, механической доработки и других полезных современных навыков. До 2022 года такие кабинеты будут открыты в школах Алексеевского, Борского и Нефтегорского районов.

Полезные навыки оказания первой помощи школьники отрабатывают на манекене.Фото: Елена СБОРНОВА

Кстати, в Борском современные технологии пришли не только в школу: с 1 сентября в Доме детского творчества «Гармония» в рамках региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка» работает детский мини-технопарк «Квантум». Здесь дети осваивают основы конструирования, робототехники, учатся программированию, постигают виртуальную реальность и даже осваивают навыки работы на высокотехнологичных станках с числовым программным управлением. Технопарк посещают не только ребята, живущие в Борском, но и ученики всех школ района. В ближайшие три года на территории Юго-Восточного округа появятся еще пять таких технопарков, а охват детей программами технической направленности вырастет до 30%.

- А главный плюс в том, что занятия ориентируют детей на технические специальности, - считает Оксана Евгеньевна. – Ранняя профориентация дает хорошие перспективы для будущей успешной жизни. Предприятия на селе активно оснащаются высокотехнологичным оборудованием, и знания, которые ребята сегодня получают в точках роста, кабинетах технологии, мини-технопарках, позволят им в дальнейшем стать высококвалифицированными профессионалами чуть ли не в любой области. Выбор за ними!