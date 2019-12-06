2019-12-06T16:22:41+03:00
Общество

В сельские школы Самарской области прилетели квадрокоптеры

"КП-Самара" узнала, как обновляют школы в глубинке благодаря проекту "Точки роста"
Анна ФЕДОРОВА
Поделиться:
Благодаря интерактивному оборудованию, школьники Борского совершили виртуальную прогулку по Самаре.Благодаря интерактивному оборудованию, школьники Борского совершили виртуальную прогулку по Самаре.Фото: Елена СБОРНОВА
Изменить размер текста:

Родителей и учеников средней школы №2 села Борское позвали на открытый урок в центр образования "Точки роста". Он открылся на базе школы в сентябре в рамках нацпроекта "Образование". Благодаря центру в селе появились виртуальный шлем, 3D-принтер, квадрокоптеры, интерактивное оборудование, ноутбуки и многое другое.

Виртуальная прогулка по местам памяти о русско-турецкой войне

В одной из аудиторий урок для одноклассников, родителей и представителей общественности провела ученица 10 класса Анастасия Сафонова. Она пригласила всех присутствующих в виртуальную экскурсию по самарским местам памяти о русско-турецкой войне и болгаро-самарской дружбе. Помогло это сделать интерактивное оборудование, которым оснастили класс в рамках федерального проекта «Современная школа».

Пока Настя рассказывала об истории самарского знамени, подаренного болгарским ополченцам, на интерактивной панели сменяли друг друга слайды – кинотеатр «Шипка», улица Стара-Загора, Болгарский сквер… За 15 минут присутствующие и «прогулялись» по Самаре, и пополнили свой багаж краеведческих знаний.

- Теперь наши ребята смогут уверенно принимать участие не только в олимпиадах, но и робототехнических мероприятиях, например, в конкурсе «Робофест», - говорит директор школы №2 с. Борское Любовь Жабина. – Оборудование, поступившее в «Точки роста», позволяет нам на новом качественном уровне реализовать программы и по математике, ОБЖ, технологии. Здесь занимаются более 700 учеников нашей школы, а в рамках сетевого взаимодействия – и ребята из других школ района.

Как «прошить» робота

Тем временем в соседней аудитории десятиклассник Антон Жарков проводил мастер-класс по квадрокоптерам, которые появились в школе в рамках того же проекта. Парень рассказал об истории создания этих летательных аппаратов, их возможностях применения, особенностях управления.

- Все понимают, что будущее – за высокими технологиями, - улыбается парень, который, кстати, рассматривает возможность поступления после школы в летное училище. – С появлением «Точек роста» и учиться стало интереснее, и внешкольная работа активизировалась – с помощью квадрокоптеров, когда освоим не только управление аппаратами, но и фотосъемку, планируем создать школьную «летопись» - будем с воздуха запечатлевать все интересные моменты.

Управлять квадрокоптерами научились, можно готовиться к фотосъемкам. Фото: Елена СБОРНОВА

Управлять квадрокоптерами научились, можно готовиться к фотосъемкам.Фото: Елена СБОРНОВА

Еще в одном кабинете учитель ОБЖ Олег Данилевский демонстрировал гостям новые возможности обучения этому предмету. С некоторых пор научить ребят правильно действовать в нестандартных ситуациях педагогу помогают Александр и Искандер – запрограммированные манекены. На одном школьники учатся возвращать людей к жизни посредством искусственного дыхания, на другом – извлекая из дыхательных путей случайно попавшие туда посторонние предметы. Кто знает, сколько жизней позволят спасти эти знания, полученные в школе…

Родители, наблюдая, как ловко ребята управляются с современным оборудованием, только головами качают – конечно, одобрительно.

- Мальчишки еще ни разу не были в горах, поэтому виртуальный шлем привел старшего сына в восторг – с помощью этого «головного убора» он и высоту прочувствовал, и даже фауну горную посмотрел, - рассказала мама двух сыновей-школьников Анастасия Соколова. – Он у меня учится в кадетском классе и всегда мечтал стать военным. А теперь, благодаря «Точкам роста», скорректировал будущую профессию – хочет служить в ФСБ, работать за компьютером.

Продемонстрировали гостям и первый собранный на уроке робототехники механизм: после того, как робота запрограммируют, он будет способен по приказу своих создателей поднимать и переносить различные предметы.

- Для начала собрал вот такого простенького робота, - скромничает пятиклассник Матвей. – Механизмы уже установлены, осталось научиться программировать… Для этого понадобится времени побольше, чем для сборки – собирали-то всего три дня!

Пятиклассник собрал своего первого робота за три дня. Фото: Елена СБОРНОВА

Пятиклассник собрал своего первого робота за три дня.Фото: Елена СБОРНОВА

Есть знания – будет и выбор

Все эти возможности стали доступны сельским ребятам в рамках региональной составляющей федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. В этом году на территории только Юго-Восточного образовательного округа были открыты три Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста»: на базе средних школ сел Борское, Алексеевка и Утевка. Здесь реализуются обновленные учебные программы по предметам «Информатика», «Технология», «ОБЖ», а также программы дополнительного образования и внеурочной деятельности. Все педагоги, работающие в «Точках роста», прошли подготовку и тестирование по курсу «Гибкие компетенции проектной деятельности». В течение трех лет в округе будут открыты еще пять «Точек роста», где ребята получат уникальные возможности современного образования.

- Кроме того, в этом году введен в эксплуатацию кабинет технологии на базе средней школы Нефтегорска, - рассказала ведущий специалист юго-восточного территориального управления министерства образования и науки Самарской области Оксана Бледнова. – Там появились высокооснащенные места для освоения школьниками разных технологий: лазерной резки, робототехники, механической доработки и других полезных современных навыков. До 2022 года такие кабинеты будут открыты в школах Алексеевского, Борского и Нефтегорского районов.

Полезные навыки оказания первой помощи школьники отрабатывают на манекене. Фото: Елена СБОРНОВА

Полезные навыки оказания первой помощи школьники отрабатывают на манекене.Фото: Елена СБОРНОВА

Кстати, в Борском современные технологии пришли не только в школу: с 1 сентября в Доме детского творчества «Гармония» в рамках региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка» работает детский мини-технопарк «Квантум». Здесь дети осваивают основы конструирования, робототехники, учатся программированию, постигают виртуальную реальность и даже осваивают навыки работы на высокотехнологичных станках с числовым программным управлением. Технопарк посещают не только ребята, живущие в Борском, но и ученики всех школ района. В ближайшие три года на территории Юго-Восточного округа появятся еще пять таких технопарков, а охват детей программами технической направленности вырастет до 30%.

- А главный плюс в том, что занятия ориентируют детей на технические специальности, - считает Оксана Евгеньевна. – Ранняя профориентация дает хорошие перспективы для будущей успешной жизни. Предприятия на селе активно оснащаются высокотехнологичным оборудованием, и знания, которые ребята сегодня получают в точках роста, кабинетах технологии, мини-технопарках, позволят им в дальнейшем стать высококвалифицированными профессионалами чуть ли не в любой области. Выбор за ними!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мусор подорожает, а экономить на раздельном сборе не выйдет? В Самаре обсуждают новую схему обращения с отходами
Чиновники рассказали общественникам, что изменится после утверждения изменений в территориальной схеме обращения с отходами. Но вопросов опять получилось больше, чем ответов
"У нас круче, чем в Москве": молодежь из "Кошелева" находит новые возможности для саморазвития
Принято считать, что все лучшие возможности для роста личности, творческих и спортивных побед сосредоточены в центре города. Однако молодежь, живущая в «Кошелев-проекте», доказывает, что это не так
«Социальный навигатор»: Скачать, чтобы все узнать
Как посчитать размер больничного этой зимой, какие пособия полагаются сейчас семьям с детьми и чем поможет государство людям с инвалидностью - обо всем этом ясно и подробно расскажет мобильное приложение Фонда социального страхования (ФСС РФ)
Новости 24
Мэр Жигулевска возглавил самарский исполком «Единой России»
Делить на поселения не надо: крупный перерабатывающий завод региона выступил против изменений терсхемы обращения с ТКО
Задержание руководящих сотрудников ПТС в Самаре обернулось возбуждением уголовного дела
Покажут артефакты 14 века: в Самару привезут подлинные вещи князя Дмитрия Донского и Сергия Радонежского
В Тольятти стая бездомных собак напала на идущих со школы детей
ВТБ предоставил самарским предприятиям 2,8 млрд рублей льготного финансирования
В Тольятти женщина на Renault сбила во дворе пенсионерку и отругала ее
«Комсомолка» снова приглашает в тур по автосалонам Самары
Приедут с Черного моря: в Самарском зоопарке поселятся краснокнижные олени маралы
В Самаре с 10 декабря закрывается грузовая переправа до Рождествено
МегаФон открыл первый Experience store в Москве
Ездить опасно? В 2019 году в Самаре около 500 пассажирских автобусов отправляли в рейс с неисправными колесами
Обещал крышевать проституцию: в Тольятти экс-полицейского будут судить за взятку
Кредитный портфель ВТБ в Самаре превысил 119 млрд рублей
Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-13»
В Самарской области 7 тысяч "знатоков" планшетов привлекут к переписи населения в 2020 году
В Самарской области водитель отсудил у дорожников 145 тысяч рублей за ДТП
Губернатор Самарской области предложил сделать 31 декабря выходным днем
Фрунзенский мост в Самаре к новому году откроют частично, а стоянку в старом городе запретят
Возле «Самары Арены» в день матча «Крылья Советов» - «Урал» перекроют несколько дорог
Жители Самары соберутся в сквере «Родина», чтобы обсудить рост цен и тарифов
Как добраться до стадиона «Самара Арена» 8 декабря в день матча «Крылья Советов» - «Урал»
В Самаре до конца года на остановках установят 500 интервальных табличек
В Самаре экс-главу фонда поддержки ИЖС на селе будут судить за выписанные себе премии на 6,5 млн рулей
В Тольятти мужчина задолжал теплоэнергетикам 250 тысяч рублей и лишился своей машины
Назван срок запуска трамваев № 24к до стадиона «Самара Арена»
Самарский ЦСК ВВС в овертайме уступил «Хумо» в матче ВХЛ