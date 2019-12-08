Содержит неизвестные науке частицы: в Самаре за 50 тыс. рублей продают землю с места посадки НЛО под Воронежем

В Самаре продают пять банок с землей с места посадки НЛО в Воронеже. Автор объявления напоминает о случае 1989 года, о котором писали даже иностранные СМИ. Очевидцами появления летающей тарелки и пришельцев были местные школьники. Они даже зарисовали то, что видели. Сначала детям никто не поверил, но потом выяснилось, что многие взрослые также видели летающие шары вокруг парка. Правда по официальным данным на месте "приземления" НЛО ученые ничего не нашли. Но вот Денис, который написал объявление, уверяет всех в обратном

- Я располагаю различными фото, которые я сделал в Воронеже 1 сентября, во время экспедиционной поездки для установления места приземления НЛО (через участвовавшего в прошлом в изучении происшествия одного из учёных), исследовательских изысканий, и сбора грунта на месте аномалии, - пишет автор объявления.

Он готов раскрыть и точное место приземления, но совсем за другую сумму. Банку же земли мужчина готов продать за 50 тыс рублей. Всего таких банок пять. Правда, неизвестно, как он собирается доказывать особые свойства земли. Ведь даже фотодоказательства не являются гарантией того, что в банке - то, что нужно.

Продавец же уверяет, что земля - отнюдь не бесполезная вещь. Ведь эксперты - по его словам - считают, что отвар из травы, которую вы вырастите на этой земле, лучит от самых разных болезней.

- Осторожно, возможно содержит неизвестные науке излучения, частицы, маркеры! Не хранить в жилом помещении! Не трогать оголёнными руками! - предупреждает Денис.

Ценный артефакт он готов отдать только в руки взрослым.

Вот такими изобразили инопланетян дети

Напомним, что о пришествии инопланетян в 1989 году на юге Воронежа написал ТАСС. New York Times также сообщала, что это не шутка, не мистификация и не сумасшествие. Здесь опубликовали несколько интервью с очевидцами, в том числе, с лейтенантом милиции. Уфологи со всего мира считали, что если о визите пришельцев объявил даже засекреченный Советский Союз, это точно правда. Дети, которые и были очевидцами посадки НЛО, нарисовали то, что видели. Эти изображения хранятся до сих пор. Город же захлестнула НЛО-мания. О том, что видели что-то странное, говорили многие. Но официальная версия оказалась до невозможности скучной. Никаких отклонений ни в анализах почвы, ни в анализах воздуха в парке не нашли. Вот только количество радиоизотопов в парке было больше, чем нужно, но и этому нашли объяснение - осадки после аварии на Чернобыльской АЭС несколько лет назад.

Дети старались

А вот для уфологов, которые, конечно же, не согласились с официальной версией, Воронеж стал культовым местом. У них есть свои аргументы, например, то, что Борисоглебский треугольник находится как раз рядом, а ведь именно в этом регионе наблюдались аномальные явления и пилоты самолетов часто видели странные летающие объекты.

Пока непонятно, почему "воронежская" земля всплыла именно сейчас и именно в Самаре. Но, возможно, местных уфолгов заинтересует эта загадка. К тому же, Самарская область тоже славится различными неразгаданными тайнами.