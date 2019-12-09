2019-12-09T11:05:31+03:00
Общество

Раскладывающиеся диваны в кинотеатре и выставка картин: шесть причин отправиться в новый ТРК «EL RIO» прямо сейчас

В новом ТРК «EL RIO» на Московском шоссе можно не только заняться шопингом, но и сходить в новый кионтеатр с VIP-залом или провести несколько часов, любуясь выставками и гуляя по тропическому оазису
Лариса СТЕПАНОВА
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Работу начали еще не все магазины, но уже сейчас здесь точно есть чем заняться и на что полюбоваться.Работу начали еще не все магазины, но уже сейчас здесь точно есть чем заняться и на что полюбоваться.Фото: Ольга НОВИКОВА
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Открытия нового торгово-развлекательного центра на Московском шоссе жители окрестных микрорайонов ждали уже давно. Да и те, кто проезжал мимо строящегося здания между Димитрова и Ташкентской, с любопытством поглядывал в его сторону. И вот ТРК «EL RIO» в Самаре распахнул свои двери для посетителей. Работу начали еще не все магазины, но уже сейчас здесь точно есть чем заняться и на что полюбоваться. Очень скоро это место станет модной меккой не только для поклонников шоппинга, но и для любителей искусства и для тех, кто просто ищет место, чтобы хорошо провести время. Этому способствует и удачное месторасположение: сюда можно доехать и на трамваях, и на автобусах буквально с любого конца города. Для посетителей на машинах работает бесплатная наземная парковка и два уровня подземного паркинга. Журналист "КП-Самара" наведалась в торгово-развлекательный комплекс пятничным вечером и рассказывает, почему сюда стоит приехать даже с противоположного конца Самары.

Причина 1. Огромная "Лента" и топовые бренды магазинов

В конце ноября здесь открылся круглосуточный гипермаркет «Лента» - в первый же день работы сюда за покупками вместо прогнозируемых восьми тысяч покупателей пришли 15 тысяч человек. В начале декабря здесь открылся гипермаркет бытовой техники «М.Видео», на втором этаже. Уже заезжают и другие арендаторы – здесь уже работают салон сотовой связи, лавка сухофруктов и восточных сладостей. До конца года в EL RIO откроют двери такие топовые бренды как РИВ ГОШ, «Детский мир», Zolla, 5 карманов и Корд Оптика. А в январе–марте покупателей будут встречать такие полюбившиеся марки и магазины как OSTIN, Cropp, Sinsay, Kari. Рукодельницы Промышленного и Кировского районов с нетерпением ждут открытия хобби-гипермаркета «Леонардо» поближе к дому – он откроется в январе. А для геймеров в ТРК «EL RIO» заработает инновационная Кибер-Арена, где они смогут найти партнеров для захватывающих виртуальных сражений и принять участие в соревнованиях.

В конце ноября здесь открылся круглосуточный гипермаркет «Лента» Фото: Ольга НОВИКОВА

В конце ноября здесь открылся круглосуточный гипермаркет «Лента»Фото: Ольга НОВИКОВА

Причина 2. Новые детские развлечения

А маленькие самарцы и их родители с огромным удовольствием встретят новость об открытии детского парка развлечений «Арлепарк» - собрата полюбившихся многим «Чадограда» и «Кидбурга». Кстати, в ТРК есть вся инфраструктура и для маломобильных самарцев, и для родителей с маленькими детьми. Например, в комнате матери и ребенка можно подогреть бутылочку, переодеть малыша, отдохнуть в мягком кресле.

Маленькие самарцы и их родители с огромным удовольствием встретят новость об открытии детского парка развлечений «Арлепарк» Фото: Ольга НОВИКОВА

Маленькие самарцы и их родители с огромным удовольствием встретят новость об открытии детского парка развлечений «Арлепарк»Фото: Ольга НОВИКОВА

Причина 3. Современный кинотетр с комфортными креслами с мягкими подлокотниками и откидывающимися спинками.

7 декабря двери для посетителей распахнул кинотеатр ZoomCinema. Открытие 9-зального кинотеатра на 636 мест стало по-настоящему знаковым событием для торгово-развлекательного комплекса и его посетителей. Центральным событием стал розыгрыш iPhone 11. Несколько тысяч самарцев попытали счастье получить заветный смартфон, но удача улыбнулась Владимиру Старкову – 19-летнему участнику розыгрыша. В этот день повезло каждому посетителю кинотеатра, ведь их покупки оплачивал Мистер Фиолетовый. Гости праздника оставляют восторженные отзывы в соцсетях.

Несколько тысяч самарцев попытали счастье получить заветный смартфон а развлечений «Арлепарк». Фото: предоставлено пресс-службой.

Несколько тысяч самарцев попытали счастье получить заветный смартфон а развлечений «Арлепарк». Фото: предоставлено пресс-службой.

В кинозалах установлены современные серебряные экраны от лидера прокатного рынка – английской компании HarknessHall. В обычных залах высота экрана достигает 9 метров, а в большом зале – все 15. Современные высокотехнологичные проекторы, мягкие кресла с электроприводом, откидывающимися спинками и мягкими подлокотниками, раскладывающимися диванами в VIP-зале и стильное оформление – зрителям точно захочется возвращаться сюда снова и снова.

В кинозалах установлены современные серебряные экраны -EndFragment--> а развлечений «Арлепарк» Фото: Ольга НОВИКОВА

В кинозалах установлены современные серебряные экраны -EndFragment--> а развлечений «Арлепарк»Фото: Ольга НОВИКОВА

Причина 4. Фудкорт для уютных встреч

Фудкорт – зона, достойная отдельного внимания. И этим вниманием она не обделена – хотя ТРК работает пока не в полную силу, здесь уже полным-полно молодежи. Стильный эко-дизайн и комфортные места, множество розеток для подзарядки телефонов, панорамный вид на главную транспортную артерию города – все это создает на фудкорте совершенно особенную атмосферу. Сейчас здесь уже работает МакДоналдс. В декабре также откроется Burger One. А в следующем году - популярные рестораны KFC, BurgerKing, ТаширПицца, MyBox, а также ресторан вьетнамской кухни IphoCafe.

Фудкорт – зона, достойная отдельного внимания Фото: Ольга НОВИКОВА

Фудкорт – зона, достойная отдельного вниманияФото: Ольга НОВИКОВА

Хотя ТРК работает пока не в полную силу, здесь уже полным-полно молодежи Фото: Ольга НОВИКОВА

Хотя ТРК работает пока не в полную силу, здесь уже полным-полно молодежиФото: Ольга НОВИКОВА

Причина 5. Уникальный дизайн и тропический оазис

К оформлению нового развлекательно-торгового комплекса подошли с фантазией. Здесь приятно просто находиться –дизайнеры предусмотрели многие детали, помогающие посетителям чувствовать себя максимально комфортно. Дизайн создает совершенно невероятное впечатление смесью экологичных решений, тропических деталей и космических элементов.

Светящиеся эскалаторы, прозрачные лифты, плавные линии подвесных потолков с сотнями встроенных ламп и потрясающий прозрачный купол создают практически полное впечатление присутствия на космическом корабле из фантастического фильма. Обилие зелени, искусственный газон, подвесные панно из растений, аквариум, яркие цвета кресел и диванчиков – все это как будто переносит покупателей в тропический оазис и атмосферу вечного лета.

Чувствуется рука мастера – над дизайном EL RIO работало известное английское архитектурное бюро Dyer, которое имеет в Европе безукоризненную репутацию – например, именно они отвечали за оформление Университета королевы Маргарет в Эдинбурге, БЦ «Челси» в Лондоне и нескольких объектов, построенных к Олимпийским играм в Сочи.

Дизайн создает совершенно невероятное впечатление смесью экологичных решений, тропических деталей и космических элементов. Фото: Ольга НОВИКОВА

Дизайн создает совершенно невероятное впечатление смесью экологичных решений, тропических деталей и космических элементов.Фото: Ольга НОВИКОВА

Причина 6. Художественные выставки

На первом этаже в правом крыле в fashion-галерее проходит выставка работ талантливых самарских дизайнеров – Дины Базарбаевой, Аи Левской и Максима Гуся. На втором этаже дали волю фантазии самарские иллюстраторы Инесса Звягинцева, Ирина Дождик и Татьяна Коврова. Но настоящим шедевром и «фишкой» EL RIO стала выставка картин «Блуждающие смыслы Василия Браташа» - эти полотна известный художник написал в 2019 году.

Руководство ТРК обещает, что в следующем году здесь будет еще интереснее: здесь планируют проводить яркие мероприятия и обучающие школы для молодежи, а значит – скучно точно не будет!

Настоящим шедевром и «фишкой» ELRIOстала выставка картин «Блуждающие смыслы Василия Браташа» Фото: Ольга НОВИКОВА

Настоящим шедевром и «фишкой» ELRIOстала выставка картин «Блуждающие смыслы Василия Браташа»Фото: Ольга НОВИКОВА

КСТАТИ

А почему EL RIO?

EL RIO по-испански значит просто «река». Название для Самары, города на Волге, более чем символичное. Ведь именно реки во все времена служили для человека центром притяжения и источником жизни. А теперь такой знаковой точкой, манящей к себе самарцев, в современном мегаполисе стал новый торгово-развлекательный комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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