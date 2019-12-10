2019-12-10T13:54:41+03:00
Экономика

Бизнес по лицензии

На какую предпринимательскую деятельность нужно получать разрешительные документы?
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Разрешительные документы для различных видов бизнеса выдают определенные лицензирующие организации.Разрешительные документы для различных видов бизнеса выдают определенные лицензирующие организации.Фото: "КП" Архив
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Необходимость оформления лицензии нередко оказывается для начинающих предпринимателей ключевым фактором в выборе, какой сферой бизнеса заниматься. Кому положено получать разрешительную документацию на свое дело и как это сделать, выясним в рубрике, подготовленной при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Какие виды предпринимательской деятельности подлежат лицензированию в России, четко определяет 99 ФЗ. Получать разрешение необходимо, если вы ведете медицинскую, фармацевтическую, образовательную, частную охранную деятельность, занимаетесь оказанием услуг связи, теле- и радиовещанием, производством и оборотом алкоголя и спиртосодержащей продукции и др.

Разрешительные документы для различных видов бизнеса выдают определенные лицензирующие организации. Так, лицензию на розничную продажу алкоголя получают в департаменте лицензирования и госконтроля министерства промышленности и торговли Самарской области. А учебным заведениям разрешение на преподавательскую деятельность выдают в региональном министерстве образования и науки.

Чтобы получить лицензию, предпринимателю необходимо грамотно подготовить пакет документов: заявление, копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, справку о постановке на учет в налоговой, чек, подтверждающий оплату госпошлины. Кроме того, предприятие должно полностью соответствовать требованиям, предъявляемым к лицензиатам по 99, 291, 478 ФЗ. Срок получения лицензии составляет 45 дней с момента сдачи документации. Подтверждать и продлевать некоторые разрешения требуется ежегодно.

Отказать в предоставлении или аннулировать уже имеющуюся лицензию могут, если в документах обнаружится недостоверная информация либо проверка выявит несоответствие соискателя лицензионным требованиям.

Переоформить лицензию необходимо, если произошла реорганизация, изменились наименование или местонахождение юрлица, перечень выполняемых работ и услуг, имя, место жительства или реквизиты документов, удостоверяющих личность ИП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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