2019-12-10T14:47:08+03:00
Экономика

С прицелом на экспорт

Кто поможет предпринимателю выйти на зарубежный рынок?
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Выстроить с нуля структуру экспорта продукции в другие страны предпринимателям помогут в Центре поддержки экспорта (ЦПЭ) Самарской области.Выстроить с нуля структуру экспорта продукции в другие страны предпринимателям помогут в Центре поддержки экспорта (ЦПЭ) Самарской области.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Автомобили, мороженое, нефть, игрушки — это и многое другое 63-й регион экспортирует в другие страны. Как бизнесмены со своими товарами и услугами могут выйти на международный рынок, расскажем в рубрике, подготовленной при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство.

Выстроить с нуля структуру экспорта продукции в другие страны предпринимателям помогут в Центре поддержки экспорта (ЦПЭ) Самарской области. Определить привлекательные направления, найти партнеров в любой точке земного шара, выяснить особенности таможенного оформления и логистики – в центре оказывают консультационные услуги по вопросам внешнеэкономической деятельности как действующим экспортерам, так и тем, кто только планирует выходить на зарубежный рынок.

«Наши специалисты помогут сформировать коммерческое предложение, перевести на иностранные языки информационные и презентационные материалы. Мы организуем участие предприятий в выездных мероприятиях — бизнес-миссиях и международных выставках», - рассказывает руководитель ЦПЭ Самарской области Александр Голосарский.

Помощь в ЦПЭ потенциальные экспортеры могут получить бесплатно либо на условиях софинансирования. 20% от стоимости придется заплатить за услуги по стандартизации, сертификации, маркетинговым и патентным исследованиям, защите интеллектуальной собственности, разработке сайтов. Узнать подробности можно на портале rus63.com.

Тем, кто намерен покорять зарубеж, также будет полезен специальный навигатор, разработанный в Российском экспортном центре. Онлайн-сервис поможет выяснить, какие нетарифные и тарифные барьеры устанавливают различные страны на ввоз той или иной продукции.

Чтобы воспользоваться навигатором по барьерам, нужно зарегистрироваться на портале РЭЦ exportcenter.ru и открыть вкладку «Энциклопедия экспортера». Достаточно выбрать категорию товара и страну, чтобы узнать какие пошлины придется заплатить, чтобы выйти со своим товаром на зарубежный рынок.

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарcком регионе – на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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