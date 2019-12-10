Пьяный водитель и неисправный руль: инспекторы ГИБДД устроили масштабную проверку пассажирских автобусов

Глаз да глаз нужен

1 декабря в Забайкалье из-за лопнувшего колеса с моста упал автобус, полный пассажиров, погибли 19 человек. Как оказалось, неисправные автобусы на дороге – отнюдь не редкость. По данным областной ГИБДД, с начала года в регионе зафиксировали около 3000 нарушений, причем львиная доля неполадок приходится на рулевое управление и колеса.

К приезду журналистов на спецстоянке возле поста ДПС в Зеленовке уже мнутся 10 рабочих. Они ехали из Самары в Тольятти укладывать коммуникации для будущего ФОКа. Вот только до точки назначения могли и не доехать – специальный прибор, люфтомер, показал, что система рулевого управления неисправна (при норме в 20 градусов прибор показал 29,5). Более того, у организации, которая наняла этих людей и обеспечила им перевозку до рабочего места, не была оформлена соответствующая лицензия.

- Я-то тут причем? – волнуется водитель. – Ничего не знаю, нам ехать надо, от расписания отстаем.

Инспекторы ГИБДД пожимают плечами: при таких технических неисправностях дальше ехать лучше на эвакуаторе.

По трассе М-5 ездит очень много ПАЗиков, которые доставляют рабочих из одного пункта в другойФото: Александра БУДАЕВА

На место разборок спешно приезжает руководитель организации, который отводит в сторону представителя Ространснадзора и объясняет: мол ему знакомые в Самаре говорили, что если он возит своих рабочих, то лицензия не нужна.

Кто мог такое сказать - непонятно, нарушение закона налицо. Поэтому проверяющие составили протоколы на водителя, механика, который выпустил дефектный автобус в дорогу, плюс вишенкой на торте стало дело о перевозке пассажиров без лицензии, пусть и не для извлечения прибыли (ст.19.20 КоАП РФ).

Дети в приоритете

На посту ДПС в Зеленовке за этот год выявили уже 883 нарушения, связанные с автобусными перевозками. 251 протокол полицейские составили за разнообразные технические неисправности: негорящие лампочки, нерабочие ремни безопасности и др. Но есть и более серьезные дефекты: из-за неисправного рулевого управления на спецстоянку к началу зимы отправили 23 автобуса. Еще четырех водителей поймали за рулем без прав, а одного и вовсе пьяным - он решил с утра в районе Подстепок на автобусе за пивом "сгонять".

При помощи этого прибора проверяют, в порядке ли рулевое управлениеФото: Александра БУДАЕВА

- Но самое опасное – это нарушения при организации детских перевозок, мы выявили 29 подобных фактов, - рассказывает старший госинспектор отделения безопасности дорожного движения ОМВД по Ставропольскому району Максим Святкин. – Вот буквально две недели назад остановили автобус, который школьников из Башкирии вез без спецзнаков «Перевозка детей» и «Ограничение скорости 60 км в час». Многие думают, что это пустая формальность, но на самом деле практика показывает, что на дороге к автобусу с такими наклейками автомобилисты будут внимательнее.

Во время нашего «дежурства» транспорта с детьми на борту на трассе М-5 замечено не было. Но нам было чем заняться: инспекторы ГИБДД и сотрудники Ространснадзора проверяли почти каждый автобус, который ехал по М-5, включая регулярные междугородние перевозки. Водители маршрута «Самара-Тольятти» и «Жигулевск-Самара» полицейских знают уже в лицо, все документы у них в порядке. Послушно останавливается ПАЗик, принадлежащий тольяттинской администрации, микроавтобус областной прокуратуры и автобус, полный полицейских в штатском.

- Ну у вас тут и облава! – удивляется водитель из Санкт-Петербурга. Для проверки документов и техисправности транспорта требуется всего несколько минут, после чего водителю дают «зеленый свет».

Все свое везу с собой: иностранцы возвращаются в родную страну со всем своим имуществомФото: Александра БУДАЕВА

Заманчивое предложение

Все это время часть сотрудников ГИБДД продолжает проверку легковушек и грузовиков.

- Вот видите иномарки с иностранными номерами? – показывают сотрудники ГИБДД, после чего делают водителям знак остановиться. – Мы их стараемся сплошняком проверять, а вдруг машина в угоне? И такое бывало.

Три узбека едут на переполненном Chevrolet с набитым под завязку прицепом из Москвы на родину. Жалуются, что тормозят их на каждом посту для проверки документов. Следом за ними три иномарки перегоняют из Грузии в Киргизию.

- Поехали с нами, - зовет меня один из водителей. – С нами весело, а на родине тепло. Бесплатно из зимы в лето привезем!

«Ну уж нет, спасибо», - думаю я и вскоре с поста ДПС уезжаю. А то вдруг более заманчивые предложения поступят.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

883 нарушения при автобусных перевозках выявили за 11 месяцев на посту ДПС в Зеленовке

251 нарушение связано с техническими неисправностями: лампочки, колеса, ремни безопасности

23 автобуса отправили на спецстоянку из-за неисправного руля

4 водителя управляли автобусом без прав

1 водитель автобуса попался пьяным за рулем

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