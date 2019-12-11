2019-12-11T06:51:59+03:00
Общество

Новые технологии помогли юным журналистам из села Кинель-Черкассы покорить Москву

Нацпроект «Образование» открывает новые возможности для ребят из самых отдаленных уголков губернии
Александра БЕЛОВА
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Участники круглого стола решили: сельские школы сегодня ничем не хуже лучших самарских.Участники круглого стола решили: сельские школы сегодня ничем не хуже лучших самарских.Фото: Александра БЕЛОВА
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О реализации национальных проектов сегодня говорится очень много. А как они меняют жизнь конкретной территории, конкретного села или школы? Ответы на этот и другие вопросы были получены в ходе круглого стола, организованного газетой «Образование - Самарский регион». В обсуждении приняли участие педагоги, ученики и родители Отрадненского образовательного округа. Диалог состоялся в стенах школы №2 села Кинель-Черкассы.

Квадрокоптер помог!

Школьная телестудия «Зеркало» существует при школе № 2 села Кинель-Черкассы уже более 20 лет: с 1996 года. Но в этом году их творчество вышло на новый уровень. А помог в этом национальный проект «Образование». Каким образом? Школа №2 – необычное образовательное учреждение. В его составе 11 структурных подразделений: четыре детских сада и четыре малокомплектные школы в различных селах Кинель-Черкасского района, дом детского творчества, спортивная школа, станция юных техников. 1035 учащихся, и еще около пяти тысяч ребятишек охвачены дополнительным образованием. В сентябре этого года в школе был открыт центр «Точка роста». На оснащение образовательного пространства было выделено около двух миллионов рублей.

- Теперь наши дети – а это 1035 учащихся – могут работать на самом современном оборудовании: это и 3D-принтеры, и наборы для занятий робототехникой, и тренажеры для оказания первой медицинской помощи, - рассказал директор школы Андрей Долудин.

Возможности нового образовательного пространства ребята используют максимально – оно не пустует даже в выходные. А юные журналисты из школьной телестудии «Зеркало» особенно рады тому, что в из распоряжении теперь настоящее чудо техники – квадрокоптер. Они с восторгом приступили к творческим экспериментам. Результат впечатлил всех. В конце октября «Зеркало» стало победителем Большого фестиваля детского и юношеского творчества в номинации «Медиа». Участвуя во всероссийском конкурсе в Москве, ребята обошли 170 конкурентов со всех уголков страны. Красивейшие панорамные съемки самарской природы не оставили равнодушными ни жюри, ни зрителей.

Такие 3D-модели делают из бумаги школьники. Фото: Александра БЕЛОВА

Такие 3D-модели делают из бумаги школьники.Фото: Александра БЕЛОВА

Еще одна победа

«-Черкасского района.

- Это оборудование позволяет сделать более современными и наглядными образовательные программы по таким предметам как технология и информатика, - считает ученица 11 класса, президент школьной республики «Содружество» Алиса Сазонова. – А еще мы все можем заниматься тут медиатворчеством, проектной деятельностью, шахматами. Двери «Точки роста» всегда открыты.

В рамках уроков технологии ребята осваивают 3D-моделирование, изготавливая удивительные по красоте игрушки и сувениры. Нарядный бело-синий колокольчик, изготовленный ребятами в «Точке роста» стал одним из победителей конкурса на лучшую новогоднюю игрушку. Организатор конкурса - «Кванториум-63 регион».

- Открытие «Точки роста» изменило жизнь и малышей, и старшеклассников, и педагогов, - улыбается учитель математики и информатики школы №2 Александра Дьячина. – Малыши с большим желанием занимаются на курсах робототехники и 3D-моделирования. Ведь это очень увлекательно – от разработки идеи до ее воплощения проходит не так много времени, а результат можно потрогать руками, унести домой, показать друзьям и маме с папой. Я уверена – с открытием «Точки роста» образовательные возможности села и города сравнялись. Теперь у нас, на базе школы, есть все, как в большом кванториуме. Учителя прошли соответствующую подготовку и могут научить ребят всему, что сами знают и умеют.

Переменами, которые происходят в сельской школе, довольны не только ученики и педагоги, но и родители.

- В шестом классе школы №2 учится мой сын, через два года дочь пойдет в первый класс. Мы все рады, что разница между городом и селом стирается. Ребята с удовольствием идут в школу, где их ждет столько нового, интересного, увлекательного, - улыбается член родительского комитета школы Екатерина Блинова.

3D-модель кошки Фото: Александра БЕЛОВА

3D-модель кошкиФото: Александра БЕЛОВА

Стирается грань между городом и селом

В 2019 году Кинель-Черкасский и Богатовский районы, как и другие муниципальные районы Самарской области активно включились в реализацию нацпроектов.

- В рамках нацпроекта «Образование», на территории нашего округа было открыто четыре точки роста: в школах №1 и №2 Кинель-Черкасс, в селе Кротовка, а также в Богатовской школе, - отметил начальник отдела организации образования Отрадненского образовательного округа министерства образования и науки Самарской области Алексей Бондарь. – Также было открыто два современных кабинета технологии и мини-кванториум в Отрадном. Это только начальный этап: в 2020 году будет открыто еще три, а в 2021 году – еще семь «Точек роста».

По итогам обсуждения, участники круглого стола пришли к единому выводу: уровень образования сельских школ сегодня ничем не уступает лучшим самарским школам. И это прекрасно!

Этот колокольчик стал одним из победителей конкурса на лучшую новогоднюю игрушку. Фото: Александра БЕЛОВА

Этот колокольчик стал одним из победителей конкурса на лучшую новогоднюю игрушку.Фото: Александра БЕЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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