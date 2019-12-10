Двухметровая Мадонна и гигантская ракушка: чем удивят самарцев декорации к новому балету «Наяда и рыбак»

Сцена и зрительный зал Самарского областного театра оперы и балета – лишь вершина огромного айсберга. За сценой, в переплетении многочисленных коридоров и мастерских театра, кипит загадочная и интересная творческая жизнь. Ведь чтобы артисты вышли на сцену, нужно сшить им костюмы изготовить массу декораций. Каждая из них – продумана до мелочей.

На изготовление задника сцены уходит не меньше трех недельФото: Ольга НОВИКОВА

20 декабря на сцене оперного театра самарцы увидят премьеру – историю о любви обитательницы морского царства Наяды к простому итальянскому рыбаку. Этот балет танцуют во всем мире уже более 170 лет – впервые постановка появилась на сцене Лондонского Королевского театра, она носила название «Ундина, или Наяда», поставил ее балетмейстер Жиль Перро на музыку Цезаря Пуни. В 1851 году этот балет впервые станцевали в России. После революции про постановку забыли, но в 1981 году реанимировали – правда, от шести актов остался только один. В Самаре этот редкий балет также покажут в виде сюиты из четырех картин.

Краска уходит ведрамиФото: Ольга НОВИКОВА

Сейчас в производственном цеху театра подготовка декораций почти закончена. Задник сцены уже готов. На полу растянута будущая арка с лесным пейзажем. Ее размер ни много ни мало – 11х11 метров, именно такие габариты у театральной сцены. С краю нагромождены разноцветные ведра с краской. В уголке, рядом с металлическими ваннами, стоят гигантские кисти выше человеческого роста.

Кисти больше напоминают швабрыФото: Ольга НОВИКОВА

- На задник в среднем уходит недели три, - рассказывает художник-декоратор высшей категории Диля Каримова. - Сначала стелем на пол бумагу, потом растягиваем полотно и смачиваем его швабрами с щетками-дилижансами, чтобы оно растянулось. Потом растягиваем метровые нитки и переносим по ним эскиз.

В среднем на один задник сцены уходит не меньше 20 ведер краски. Чтобы оценить свою работу и посмотреть на нее со стороны, художникам приходится подниматься на специальную галерею.

- У каждого задника к спектаклю своя специфика. Этот задник очень живописный, его было очень приятно писать. Море, горы, лес- думаю, зрители оценят, - говорит Диля Каримова.

Художник-бутафор Дмитрий Митрофанов.

- У нас был небольшой эскиз, который прислал художник, по нему я отрисовал модель в полный рост, перенес ее на пенопласт, вырезал и придал форму, - рассказывает Дмитрий Митрофанов. – Потом – слой папье-маше, краска и лакировка. Остался заключительный этап - подшлифовать отдельные элементы и завуалировать.

Работа над декорациями - дело коллективноеФото: Ольга НОВИКОВА

Еще одна главная декорация – гигантская ракушка на колесиках, на которой наяда появится из пучины морской. Размер декорации будет не меньше двух метров, ведь в ней должна будет сидеть балерина. Сейчас работа над этой декорацией в самом разгаре. Кроме того, декораторы прикупили две огромные полуметровые рыбины, они составят компанию наяде.