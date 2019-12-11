АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения минимальной цены («голландский»), с 27.01.2020 с 10.00 (мск) на 19.12.2019 на 10.00 (мск) по Лоту №1 и Лоту №2:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое помещение; назначение: нежилое помещение; площадь: 120,9 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение: Этаж № 1, кадастровый номер: 63:09:0101176:10849, расположенное по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, б-р Приморский, д.42А, нежилое помещение 2;

Объект 2: 1209/4822 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 1 113,00 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под иными объектами специального назначения, кадастровый номер: 63:09:0101176:23, расположенный по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, б-р Приморский, д.42А

Начальная цена Лота №1 – 2 715 600 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 2 274 600 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 441 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 1 810 400 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 1 516 400 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 294 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 181 040 руб.

Шаг аукциона на повышение – 90 520 руб.

Шаг аукциона на понижение – 181 040 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием является заключение с Победителем аукциона/Единственным участником аукциона Соглашения об определении порядка пользования земельным участком по форме Приложения № 3 к договору купли-продажи Объектов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю в Управлении Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

Лот №2:

Объект 1: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС №8212/0113, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, назначение: нежилое здание, площадь: 943,50 кв.м, этажность: 4, подземная этажность: -1, литера: А1, инвентарный номер: 0003419, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Матросова, д. 21б, c кадастровым номером 63:09:0201057:14707;

Объект 2: Земельный участок (землепользование), назначение: земли населенных пунктов, для дальнейшей эксплуатации дополнительного офиса №8212/0113, специализированного по обслуживанию физических лиц, площадь: 1 138,00 кв.м, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Матросова, д. 21Б, кадастровый номер 63:09:0201057:878;

Объект 3: 8213-w-Металлическое ограждение по границе земельного участка 8213/0113 г. Тольятти, ул. Матросова, 21б, ООО «АРТ-Строй»2, количество секций 19 штук, общая длина 48,47 м., высота секций 1,83-1,85м., ширина 0,49-2,99м., инвентарный номер 604000031137W01

Начальная цена Лота №2 – 16 245 600 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 14 601 600 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 1 568 400 руб., НДС не облагается.

Начальная цена Объекта 3 – 75 600 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Лота №2 – 10 830 400 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 9 734 400 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 1 045 600 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Объекта 3 – 50 400 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 1 083 040 руб.

Шаг аукциона на повышение – 541 520 руб.

Шаг аукциона на понижение – 1 083 040 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Объект 1 реализовывается после проведения перепланировки до оформления собственником необходимых технических, правоустанавливающих документов на Объект после проведения данной перепланировки с новыми характеристиками. Поэтажный план Объекта 1 до и после проведения перепланировки приведен в аукционной документации.

2. Оплата цены продажи Объектов производится Покупателем (Победителем аукциона, единственным участником аукциона) путем безналичного перечисления денежных средств на счет продавца в срок не позднее «17» сентября 2020г.

Не позднее «30» сентября 2020г., при условии поступления на счет Продавца в полном объеме денежных средств в оплату стоимости Объектов, Продавец передает Объекты Покупателю по акту приема-передачи.

3. Продавец вправе увеличить срок передачи Объектов Покупателю по Акту приема-передачи на срок не более двух месяцев, с письменным уведомлением Покупателя за 30 (тридцать) календарных дней до даты 30 сентября 2020г.

В случае увеличения срока передачи Объектов Продавцом Покупателю, Покупатель перечисляет в полном объеме стоимость Объектов, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты передачи, указанной в уведомлении Покупателя.

Дата и время проведения торгов: 19 декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 17 декабря 2019 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 17 декабря 2019 года.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 18 декабря 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 19 декабря 2019 г. с 09:30 до 09:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 19 декабря 2019 г. по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.