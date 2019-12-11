2019-12-11T14:09:04+03:00
Экономика

Возможность: стать участником самого ожидаемого бизнес-события для предпринимателей Самарской области

17-18 декабря 2019 г. в Самаре состоится региональный форум «Мой бизнес 63», который соберёт на одной площадке 1000 участников – предпринимателей, представителей инфраструктуры поддержки и органов власти.
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В течение 2-х дней одновременно на нескольких площадках пройдут выступления 10-ти спикеров. Фото: vk.com/mybiz63.В течение 2-х дней одновременно на нескольких площадках пройдут выступления 10-ти спикеров. Фото: vk.com/mybiz63.
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Это ключевое для бизнес-сообщества мероприятие пройдет при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках первого дня форума состоится пленарная сессия с участием министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова, амбассадоров национального проекта в Самарской области и ключевых спикеров. Участники подведут итоги реализации нацпроекта в 2019 году, а также отметят и наградят победителей конкурсов «Молодой предприниматель России 2019», «Экспортер года», «Мама-предприниматель», конкурса школьных бизнес-идей, а также самых активных слушателей обучающей программы «PROбизнес».

В течение 2-х дней одновременно на нескольких площадках пройдут выступления 10-ти спикеров, среди которых: эксперт в области личной эффективности и деловой коммуникации Алина Тер-Акопова, бизнес-тренер по активным продажам Владимир Якуба, бизнес-консультант по партизанскому маркетингу и «маркетингу здравого смысла» Александр Левитас, бизнес-эксперт и основатель нескольких проектов Сергей Брыков.

Форум станет площадкой для активного нетворкинга и прямого общения по вопросам государственной поддержки бизнеса. Здесь в течение всего мероприятия будет работать мобильный центр «Мой бизнес», где каждый желающий сможет получить консультации в режиме «единого окна», узнать о возможностях, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки бизнеса.

Форум «Мой бизнес» состоится 17-18 декабря в отеле Lotte по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 110.

Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация на едином сайте государственной поддержки бизнеса mybiz63.ru.

Мой бизнес.

Мой бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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