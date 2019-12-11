Возможность: стать участником самого ожидаемого бизнес-события для предпринимателей Самарской области

Это ключевое для бизнес-сообщества мероприятие пройдет при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках первого дня форума состоится пленарная сессия с участием министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова, амбассадоров национального проекта в Самарской области и ключевых спикеров. Участники подведут итоги реализации нацпроекта в 2019 году, а также отметят и наградят победителей конкурсов «Молодой предприниматель России 2019», «Экспортер года», «Мама-предприниматель», конкурса школьных бизнес-идей, а также самых активных слушателей обучающей программы «PROбизнес».

В течение 2-х дней одновременно на нескольких площадках пройдут выступления 10-ти спикеров, среди которых: эксперт в области личной эффективности и деловой коммуникации Алина Тер-Акопова, бизнес-тренер по активным продажам Владимир Якуба, бизнес-консультант по партизанскому маркетингу и «маркетингу здравого смысла» Александр Левитас, бизнес-эксперт и основатель нескольких проектов Сергей Брыков.

Форум станет площадкой для активного нетворкинга и прямого общения по вопросам государственной поддержки бизнеса. Здесь в течение всего мероприятия будет работать мобильный центр «Мой бизнес», где каждый желающий сможет получить консультации в режиме «единого окна», узнать о возможностях, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки бизнеса.

Форум «Мой бизнес» состоится 17-18 декабря в отеле Lotte по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 110.

Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация на едином сайте государственной поддержки бизнеса mybiz63.ru.