"Больничный за 15 тысяч и артезианская скважина в подарок": на что покупают самарских взяточников

Нет предела человеческой щедрости, особенно когда речь идет о взятках.

"Больничный за 20 тысяч и артезианская скважина в подарок": В Самарской области стали чаще ловить взяточников 00:00 00:00

В 2017 году Самарская область вошла в пятерку самых коррумпированных городов России. В прошлом году ситуация несколько изменилась в лучшую сторону. Самарская область не попала даже в десятку ни в одном из трех рейтингов на портале правовой статистики Генпрокуратуры: "получение взяток" (21 место), "дача взяток" (23 место) и "экономические преступления" (13-е место).

Однако 2019-ый снова оказался богат на взяточников, в основном на чиновников.

- За 9 месяцев этого года в Самарской области мы выявили 579 преступлений коррупционной направленности, на 64 преступления больше чем в аналогичный период прошлого года. В том числе был зарегистрирован рост на 19 преступлений до 130, совершенных в крупном (от 150 тысяч рублей) и особо крупном (от 1 млн рублей) размерах, - рассказали в прокуратуре Самарской области. - Кроме того, с января по ноябрь этого года в Самарской области было выявлено 148 фактов взяточничества. 14 из них в крупном размере, 2 – в особо крупном.

По данным ведомства, средняя сумма взяток при получении в этом году в Самарской области - 226 тысяч рублей. Минимальная цена лояльности обычно несколько тысяч, но для скорого и безнаказанного достижения заветной цели люди готовы раскошелиться.

О самых жадных взяточниках в студии радио "КП-Самара" рассказал исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области Руслан Ильясов.

Миллионы за роддомы

- Самое обсуждаемое дело этого года - обвинение бывшего заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области - начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова. Его обвиняют в совершении двух преступлений – получении взяток в особо крупном размере.

Одним из самых громких дел 2019 года стало дело Дмитрия СазоноваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

По версии следствия, Сазонов с октября 2008 года по июль 2018-го ежемесячно лично и через посредников получил в общей сумме более 30 млн рублей от представителей ЧОП «Восток-Лада». За эти деньги организацию должны были обходить стороной проверки и не грозило бы наказание за нарушения.

Второе преступление "дешевеле". Сазонов с марта 2015 года в течение трех лет получил от директора ООО «Арт-Инвест» в общей сумме около 2,5 млн рублей за поддержку

размещения фотостудий этой компании в самарских роддомах, а также за обеспечение их беспрепятственной работы. Дело рассматривается Ленинским районным судом Самары.

Сговорились

- Еще громче по стране прозвучало уголовное дело по обвинению директора ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило и шести других фигурантов в коммерческом подкупе и картельном сговоре.

В ходе расследования установлено, что Шатило и его зам договорили с директором ООО «ЦЭХ - Здоровье» Алексеем Рогачевым о том, что его компания «ЦЭХ - Здоровье» не будет принимать участие в торгах на обслуживание медицинского оборудования взамен контракта на 180 мнл рублей. Дальше к делу подключились чиновники Минздрава, в частности заместитель министра Альберт Навасардян. Для "СМТ" были созданы все условия для победы в аукционе, и даже "конкуренты" делали все для победы компании Шатило. Однако уже тогда в деле присутствовали правоохранители. Тот самый Александр Рогачев действовал в ходе оперативного эксперимента.

ООО «ЦЭХ - Здоровье» участие в аукционе не приняло. С победителем аукциона - ООО «СМТ» заключено 23 контракта с государственными бюджетными учреждениями здравоохранения области. По состоянию на 25 августа 2017 доход ООО «СМТ» в рамках заключенных государственных контрактов составил свыше 161,5 млн рублей.

Все участники картельного сговора были выявлены. В 2019 году суд вынес обвинительный приговор и назначил осужденным наказание от 2 лет условно до 3,6 лет лишения свободы реально. Приговор в законную силу не вступил, обжалован сторонами, в том числе прокуратурой, ввиду мягкости назначенного наказания.

Кто не работает

В этом году была раскрыта афера, которую, по версии следствия, провернули главный врач больницы им. Пирогова Валерий Кириллов вместе главным бухгалтером и начальником отдела кадров. В медицинском учреждении за полтора года "на бумаге" появились семь сотрудников, только зарплату за них получало руководство, в общей сложности 2 млн рублей.

- Также по обвинению Кириллова в злоупотреблении должностным положением и трудоустройстве сотрудника, фактически осуществлявшего свою трудовую деятельности в ином учреждении, - добавили в прокуратуре. - В настоящее время допрос свидетелей по делу окончен, суд начал допрашивать обвиняемых.

Деньги на здоровье

Незаконные больничные в Самарской области в этом году поразили своими ценами. Суммы совершенно разные: от 3 тысяч и пока до 15 тысяч рублей.

Больничные листы покупают по цене от 2-х до 15 тысяч рублей

- 30 сентября было возбуждено уголовное дело в отношении депутата Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка Волжского района. По версии следствия, за месяц до этого заведующий Воскресенским отделением Волжской центральной районной больницы получил 15 000 рублей за незаконную выдачу листка нетрудоспособности.

Обычный больничный на две недели. Чем же он был так "ценен", сейчас выясняет следствие.

И плюс подарок

Часто взятки стараются замаскировать под подарки. Хорошо, если его цена до 3 тысяч рублей, что допускает закон, но тогда он должен быть один.

- Была взятка в виде бутылки текилы стоимостью 2,5 тысячи рублей. Только она шла вместе с деньгами в размере 150 тысяч рублей. Общая сумма взятки составила 152,5 тысячи, рассказал Руслан Ильясов.

При этом иногда подарки бывают ценнее денег. - К примеру, сотрудник ГАИ в Промышленном районе был осужден за получение взятки в виде артезианской скважины, была взятка - земельный участок в Красноярском районе.

По словам прокуроров, нет таких коррупционных схем, которые нельзя доказать Фото: Архив "КП"

Коррупционеры придумывают запутанные схемы: ищут посредников, берут подарками, но в прокуратуре уверяют нет таких подарков, которые невозможно отследить и задокументировать. Так что на всякую коррупцию обещают найти управу.

Рейтинг самых коррумпированных сфер жизни:

- потребительский рынок (92 преступления),

- бюджетная сфера (79 преступлений),

- сфера строительства (46 преступлений),

- финансово-кредитная сфера (24 преступления),

- сфера здравоохранения (16 преступлений),

- сфера образования (11 преступлений).