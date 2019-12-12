2019-12-12T14:24:22+03:00
Общество

Опасен тонкий лед и суда на воздушной подушке: спасатели рассказали, как не погибнуть на замерзшей Волге

Двух рыбаков в Самарской области не удалось спасти. Советы специалистов, как не повторить их участь
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Если вы все-таки собрались на рыбалку, берите с собой друзей. Так безопаснее.Если вы все-таки собрались на рыбалку, берите с собой друзей. Так безопаснее.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Распознать тонкий лед почти невозможно

Зима пока не может порадовать жителей Самарской области (а в особенности рыбаков) крепкими морозами. Столбики термометров к середине декабря пока скакали в районе нулевой отметки, только недавно столбики термометров застыли в районе -5. Но этого мало, чтобы реки и озера региона сковал крепкий лед. Корка покрыла только речушки области и закрытые водоемы, Волга и Самара до сих пор не заледенели.

Однако самые нетерпеливые рыбаки уже вовсю пробуют на прочность ледяные панцири озер Самарской области. И кое-кто уже поплатился за это.

- Люди уже выходят рыбачить, хотя лед тонкий. У нас уже есть двое погибших – оба рыбаки. Один провалился под лед на Щучьем озере, второй – на Гатном, - рассказал старший госинспектор группы патрульной службы №3 ГИМС МЧС России по Самарской области Сергей Тюлькин.

Это столько же, сколько за прошлую зиму. Однако в прошлом году оба погибших провалились под лед тоже в ноябре-декабре. Так что это самое опасное время для рыбалки.

- Выход на лед всегда опасен, - предупреждает Сергей Тюлькин. - Даже в холодную погоду лед может быть достаточно тонким, потому что это река, там течение, всегда есть подмывы льда снизу, которые не видно. Поэтому по льду всегда ходить опасно.

Распознать тонкие места на ледяном покрове почти невозможно. Бывают, видны темные пятная (явный признак тонкого льда), но часто они присыпаны снегом.

Лед в Самарской области в середине декабря есть только на малых речушках и закрытых водоемах, Волга пока свободна. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лед в Самарской области в середине декабря есть только на малых речушках и закрытых водоемах, Волга пока свободна.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ходите на рыбалку с друзьями

Специалисты настоятельно советуют – собираетесь на рыбалку, зовите друзей. Так и веселее будет, и безопаснее. В случае, если кто-то провалится под лед, его помогут вытащить товарищи.

- Когда вы оказались в воде, главное, не паниковать, - предупреждает старший госинспектор группы патрульной службы №4 ГИМС МЧС России по Самарской области Александр Сафронов. – Не надо погружаться в воду с головой. Вылезать надо с того места, откуда пришел. Следует упереться локтями на лед, если он не ломается, значит потихоньку перегрузить тело на него, закинуть ногу. Когда вы выбрались на лед, не надо вставать. Надо кувыркаясь через бок, перекатываясь, отползти по своим же следам.

Если же вы видите, что кто-то провалился под лед, не спешите бежать к нему. Не подходите слишком близко, иначе тоже рискуете оказаться в воде. Лучше всего воспользоваться тем, что есть под рукой – палкой, шарфом, курткой.

- Их надо подать человеку в воде и вытаскивать его. Если вы не можете этого сделать, то следует немедленно позвонить по номерам 01 или 101 и обо всем рассказать, - советует Александр Сафронов.

Никто не знает, сколько человек сможет пробыть в воде. Специалисты говорят, что есть и те, кто продержится и два часа, но много тех, кому не хватит и пяти минут. Поэтому надо действовать быстро.

Кроме того, если вы оказались в воде и одежда мешает вам выбраться – скидывайте ее, если можете. Жизнь и здоровье важнее.

Однако нельзя расслабляться и после того, как вы выбрались из воды или вытащили другого. Нужно тут же снять мокрую одежду, если есть возможность, переодеться (возьмите сухие вещи у товарищей). Потом надо отвезти пострадавшего в медучреждение или хотя бы теплое помещение.

Осторожным нужно быть не только рыбакам, но и тем, кто выезжает на лед на снегоходах и квадроциклах.

- Многие сейчас уже выезжают на лед на снегоходах, на квадроциклах. Есть снегоходы, которые могут двигаться по воде, а есть те, которые не проскочат ни при каком желании. Очень много случаев, когда проваливаются квадроциклы. Они уходят под лед быстрее снегоходов. Такие случаи есть каждый год, к счастью, без трагедий, - рассказывает Александр Сафронов.

Люди, которые гуляют по Волге или идут на другой берег, часто выходят на трассы для судов на воздушной подушке. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Люди, которые гуляют по Волге или идут на другой берег, часто выходят на трассы для судов на воздушной подушке.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Бойтесь судов на воздушной подушке

Однако тонкий лед – не единственная опасность. Нужно быть внимательными и с судами на воздушной подушке.

- Люди, которые гуляют по Волге или идут на другой берег, часто выходят на трассы для судов на воздушной подушке. Такие суда тяжелоуправляемые, они не могут сразу объехать кого-то или резко затормозить. Чтобы такое судно на вас не наехало, надо идти по тропе или лыжне, - предупреждает Сафронов.

Не стоит испытывать судьбу и выходить на лед ночью. Даже если вы заядлый рыбак, а налим для вас – пища богов, все равно поостерегитесь.

Однако, как уверяют спасатели, здравый смысл с каждым годом берет верх – люди все меньше выходят на замерзшие водоемы ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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