Книга, ты космос: число читателей в тольяттинской модельной библиотеке выросло в два раза

Модельная библиотека на улице Голосова распахнула двери для любителей книг 19 ноября. Уже сегодня сотрудники забыли, что такое традиционная тишина, характерная для читального заведения – от детей нет отбоя! Юношеская библиотека №1 преобразилась в рамках нацпроекта «Культура», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина. В Самаркой области ход событий контролирует лично губернатор Дмитрий Азаров - председатель рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура».

На модернизацию учреждения было выделено 5 млн рублей из федерального бюджета. На эти деньги скромная библиотека изменилась до неузнаваемости: масштабный ремонт и новая мебель – изменения внешние, мощная современная компьютерная и мультимедийная техника плюс четыре тысячи новых книг – полная «перезагрузка» основной составляющей. В библиотеке созданы зоны общения и чтения, виртуальный концертный зал, а также детская творческая лаборатория.

- В библиотеке не осталось даже ни одного старого стула – обновление произошло на все сто процентов, - улыбается директор «Тольяттинской библиотечной корпорации» Валентина Юсупова. – Новые книги появились по всем отраслям знаний, половина – детские, в том числе, интерактивные. Эти книги говорят и поют! Конечно, «чтива» среди закупленных книг нет: библиотека – место, где учат читать вдумчиво. Поэтому вся литература – это классика и книги авторов-современников, получивших престижные литературные премии.

Обновленная библиотека сегодня пользуется славой культурного центра города: здесь каждый день проходят мероприятия для детей, молодежи, людей серебряного возраста. Частые гости учреждения и коллеги-библиотекари – каждому хочется прикоснуться к будущему. Да и уютно: мягкие диваны и кресла так манят присесть с книжкой, полистать страницы. И никто никому не мешает, ведь зона чтения разделена на две – зону тишины и веб-пространство. Здесь ситатели получают доступ к электронным информационным ресурсам библиотеки: «Литрес», «Руконт», Национальной электронной библиотеке. Она подключена к виртуальному концертному залу – с плазменной панели можно смотреть лучшие концерты симфонических оркестров, хореографических ансамблей России, а также спектакли ведущих театров страны.

Особую популярность у маленьких тольяттинцев завоевала детская творческая лаборатория – здесь ребята создают фигуры при помощи 3D-ручки, собирают LEGO-роботов, путешествуют по миру в шлеме виртуальной реальности, пользуются игровой приставкой. Есть и настольные игры: «Диксит», «Экивоки», «Мафия», «Билет на поезд по Европе», «Пандемия», «Эволюция. Естественный отбор», «Монополия», «Каркассон», «Колонизаторы» и др. В модельной библиотеке есть даже шведская стенка, на случай, если не можешь долго усидеть на месте!

В результате возросшей популярности библиотека увеличила время работы до 20.00 (раньше закрывалась на час раньше) и ограничилась одним выходным по понедельникам (вместо двух, как в былые времена).

Всего в России переоснастят 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту. Самарская область направила для участия в конкурсе десять заявок, девять из которых было одобрено. Всего библиотеки нашего региона получили 55 миллионов рублей.