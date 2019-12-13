Готовим попкорн: в Суходоле открылся первый кинотеатр

Вчера, 12 декабря, Суходол праздновал приобщение к российскому и мировому кинематографу. Теперь на премьерные показы новинок кино не придется ездить в Самару – суходольцы смогут смотреть любые фильмы, выходящие в прокат, одновременно со всей Россией. Открытие кинотеатра «Нефтяник» в Межпоселенческом культурно-досуговом центре состоялось в рамках нацпроекта «Культура», который в Самарской области реализуется под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, руководителя рабочей группы Государственного совета по направлению «Культура». В суходольском Доме культуры при финансовой поддержке Фонда кино и министерства культуры Российской Федерации проведено переоборудование зрительного зала в кинозал на 70 посадочных мест. Почему именно здесь? Чтобы охватить «важнейшим искусством» как можно больше людей: Суходол не только самый крупный поселок городского типа Сергиевского района, но и удачно расположен относительно всех других населенных пунктов.

- Мы думаем, что смотреть кино к нам будут ездить даже из соседних районов – Исаклинского и Кошкинского, - улыбается директор ДК «Нефтяник» Светлана Служаева. – Раньше не только в Суходоле – во всем районе не было кинотеатра. Конечно, это большое событие. Скоро откроем в холле ДК кафе, где можно будет купить попкорн, кофе, сладкую вату. Рады всех видеть в нашем кинозале!

Поход в кинотеатр можно запланировать на любое время - от утреннего 10-часового сеанса до позднего, в 23.00: фильмы будут демонстрироваться пять раз в день, пять дней в неделю. Бюджетная цена билетов позволит выбираться в кино всей семьей.

По условиям соглашения с Фондом кино, приоритет останется за российскими фильмами, а в рамках культурно-просветительских мероприятий здесь будут демонстрироваться патриотические и исторические ленты. Сегодня в кинотеатре «Нефтяник» идут мультфильмы «Тайна Мосли» и «Царь зверей», вскоре в репертуаре появится «Полицейский с Рублевки» - фильмотека только начала пополняться.

Два дня в неделю «кина не будет»: экран поднимется, освобождая сцену для репетиций творческих коллективов ДК.