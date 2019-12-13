2019-12-13T14:47:46+03:00
Общество

«Магию холода» покажут в «утепленном» музее

Тольяттинский краеведческий музей открылся после капитального ремонта, произведенного в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным
Анна ФЕДОРОВА
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Теперь краеведческий музей хорош не только по содержанию, но и по форме.Теперь краеведческий музей хорош не только по содержанию, но и по форме.Фото: СОЦСЕТИ
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Многие из нас любят ходить в музеи – где еще можно увидеть предметы старины и шедевры искусства, оставленные нам талантливыми предками? Однако старыми в музее должны быть только экспонаты, но никак не стены, окна и потолки. Памятуя об этом, в капитальный ремонт здания Тольяттинского краеведческого музея в этом году вложили почти 16 миллионов рублей, большая часть из которых – порядка 15 миллионов – выделена из областного бюджета. Выполнен огромный объем работ: ремонт фасада, подвалов, холла, кабинетов, фондохранилищ и выставочных залов, замена оконных конструкций, бронирование фасадных окон защитной пленкой, монтаж системы кондиционирования и электроснабжения. Музей стал более доступным и удобным для маломобильных групп населения: в нем появился новый пандус на входе, расширен дверной проем, оборудован специальный туалет.

- Люди очень позитивно отнеслись к обновлению, - рассказала директор Тольяттинского краеведческого музея Наталья Ланкова. – Раньше нас критиковали за то, что внутреннее содержание экспозиций не соответствует внешнему облику интерьеров. Сейчас музей выглядит стильно, по-европейски. К выставочной деятельности нужно применять современные подходы, и мы теперь полностью к этому готовы.

Столь масштабной перестройки, произведенной в рамках нацпроекта «Культура», музей не видел более 20 лет. Кстати, в этом году ему повезло дважды: крыша учреждения отремонтирована в ходе капитального ремонта жилого дома, в котором оно расположено. С 11 декабря двери музея открыты для посетителей. Сегодня здесь можно бесплатно посмотреть фотовыставку Никольского «Магия холода» на тему красот Канады и Антарктиды, выставки для новогоднего настроения «Открываем календарь…» и «Елкины игрушки» по стоимости «единого билета». С 17 декабря события в музее пойдут одно за другим: моноспектакль «Герои забытой войны», лекция «Организация тольяттинского муниципального лесничества», выставка «Диво под микроскопом» мастера-микроминиатюриста Владимира Анискина. Также музей предлагает интересную программу новогодних каникул – юным тольяттинцам будет, чем заняться в свободное от уроков время.

- Когда-то водил сюда дочь, а сегодня пришел с внучком – пора приобщать его к истории родного края, - улыбается житель Тольятти Сергей Марченко. – На музей приятно смотреть, а еще приятнее – что культуре стало уделяться столько заслуженного внимания.

В 2019 году в рамках национального проекта «Культура», реализацию которого курирует лично губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, в Тольятти проводится капитальный ремонт и в Тольяттинской филармонии. Полное обновление на сумму более 24 миллионов рублей получили внутренние помещения учреждения – от гардероба до сцены. Работы почти закончены, открытие состоится в конце декабря.

Благодаря федеральным программам, входящим в нацпроект, в городе уже открыты модельная библиотека «Для друзей» и виртуальный концертный зал. Национальный проект «Культура» не оставляет без внимания оснащение образовательных учреждений и обучение сотрудников сферы. В 2019 году семь тольяттинских школ искусств и музыкальных образовательных учреждений получили новые инструменты, а тольяттинские работники культуры прошли курсы повышения квалификации в ведущих вузах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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