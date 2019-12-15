Раскатали, как школьников: «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в 17 туре АПЛ

«Манчестер Сити» камня на камне не оставил от «Арсенала» в центральном матче 17 тура Английской премьер-лиги. Подопечные Пепа Гвардиолы приехали на «Эмирейтс», как к себе на тренировочную базу, и выставили «канониров» неловкими школярами. Представляем вашему вниманию обзор матча 17 тура АПЛ Арсенал – Манчестер Сити, который прошел 15 декабря 2019 в Лондоне.

Забей Мартинелли на первой же минуте и все могло бы сложиться иначе. Но бразильский форвард «Арсенала», который заменил в составе «канониров» Ляказетта, отличиться не смог. Хотя бил по воротам почти вплотную – угодил в вышедшего вратаря. Зато полузащитник «Ман Сити» Кевин де Брёйне свой момент не разбазарил. После шикарного прохода и точной передачи Жезуса бельгиец не менее точным ударом отправил мяч прямо в «девятку».

Не сказать, что после этого «Арсенал» зажегся и пошел вперед, так атаковал для вида. Хозяева действовали как-то неловко и робко. «Манчестер Сити» их за это и наказал.

Второй гол был очень похож на первый. С незначительными изменениями. Парой пасов «Манчестер Сити» вывел Кевина де Брёйне на оперативный простор, бельгиец оставил в дураках сразу трех защитников «канониров» и выдал точную передачу-прострел на Стерлинга. Форвард «горожан» забил.

В этом матче «Манчестер Сити» вообще не напрягался. Играл в свое удовольствие: катал мяч, устраивал «квадраты» с игроками «Арсенала» и издевательски взрывался в моменты, когда «канониры» совсем расслаблялись. А случалось это с хозяевами довольно часто. Все голы «Арсенал» привез себе сам – лондонцы здесь недоглядели, там недоработали, там упустили кого-то из быстрых игроков «Сити». Вот и получили разгром. Сыграй «канониры» поаккуратнее и подисциплинированнее в обороне – голов бы не было. На «Арсенал» было грустно смотреть. Лондонцы словно забыли, как обороняться.

Третий мяч прилетел из-за пределов штрафной. Де Брёйне воспользовался позиционной ошибкой Гендузи, ушел от француза и бильярдным ударом положил мяч в угол ворот «Арсенала». Наверно, должно было случиться чудо, чтобы «канониры» смогли не то что отыграться, забить.

В атаке у хозяев тоже было все плохо. Обамеянга было почти не видно. То ли габонец заскучал без Ляказетта, то ли посмотрел на «Сити» и понял, что делать на поле его команде нечего. А Пепе и молодой Мартинелли так и не смогли придумать ничего опаснее, чем удары прямо во вратаря «Ман Сити» Эдерсона и подачи в штрафную.

Не скрасила перспективы хозяев и травма Колашинаца. Боснийца пришлось заменить на 38 минуте. Защитник был чуть ли не единственным ярким пятном в бледной игре «Арсенала»: Колашинац стабильно разгонял атаку по левому флангу.

В начале второго тайма показалось, что Фредди Юнберг, который исполняет обязанности наставника «Арсенала» после увольнения Унаи Эмери, нашел нужные слова, чтобы завести «канониров». Проснулся дремавший Обамеянг и пробил головой, но мимо ворот. Потом Торрейра стрелял из-за пределов штрафной (сильно выше). Хозяева стали выглядеть активнее, но дыры в защите в перерыве матча не залатать. Они-то то и дело и подставляли «канониров».

По большему счету, второй тайм превратился в формальность. «Арсенал» смирился с тем, что проиграл, и каких-то сверхусилий не прикладывал даже для того, чтобы отквитать один гол. Юнберг выпустил пару юнцов из академии, чтобы те нюхнули пороху, но, понятно, ничего добавить в игру «канониров» они не смогли. «Манчестер Сити» просто доигрывал встречу, иногда нанося удары по воротам Лено. Так и закончили. «Арсеналу» еще повезло, что «Ман Сити» не захотел унизить его и накидать как можно больше мячей. А ведь мог.

Эта победа и ничья «Лестера» позволили «Манчестер Сити» немного сократить отставание от «лисов». Теперь подопечные Пепа Гвардиолы отстают от «Лестера» на 4 очка. До «Ливепруля», правда, еще далеко. Команда Юргена Клоппа идет на первом месте и опережает «лисов» на 10 очков, а «горожан» на 14. Кстати, в следующем туре «Ман Сити» встретится именно с «Лестером». Игра пройдет 21 декабря.

У «Арсенала» все совсем плохо – он делит 9-11 места с «Кристал Пэлас» и «Ньюкаслом». А впереди игра с крепким «Эвертоном».