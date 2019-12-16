Когда обезболивающие не помогают: что делать, если головная боль стала хронической

Головная боль - это мучительное состояние, которое мешает наслаждаться жизнью. Увы, регулярные головные боли в лидерах самых распространенных расстройств нервной системы. Примечательно, что причины этой боли могут быть совершенно разными. Врач-невролог, врач функциональной диагностики медицинского центра «МЛЦ» Елена Кудашева подробно рассказала, почему головную боль нельзя терпеть и как определить причину этого недуга.

Когда боль становится хронической?

Одно дело, если головные боли посещают человека не часто, с этим еще можно жить, но как быть если боль стала хронической? Врач предупреждает, регулярное употребление обессоливающих до добра не доведет, проблемы нужно решать, а не маскировать.

- Важно отделить острую боль от хронического болевого синдрома. Острая боль возникает в ответ на раздражение ноцицепторов после повреждения тканей. Такая боль соответствует степени повреждения и длительности действия повреждающих факторов, а после заживления тканей полностью проходит, - рассказывает Елена Кудашева. - С хронической болью все иначе. Она возникает при длительно существующем дисбалансе в работе периферической и центральной нервной системы. Такая боль может оставаться даже когда её первопричина устранена.

Все из-за сбоя в работе нейронов, которые просто не доносят до “главного компьютера” нужную информацию.

Когда бежать к врачу?

Классификаций хронической боли в медицине много. Для тех, кто далек от биологии и физики ближе всего классификация по анатомической локализации: головная боль, боль в спине, мышечно-фасциальная, ревматическая, скелетная, неврологическая, сосудистая и т.д.

- Сам факт наличия боли - уже веская причина обратиться за консультацией к врачу. Головные боли – одна из наиболее частых жалоб, с которой ко мне обращаются больные, но чтобы им помочь, необходимо точно найти причину боли, - уверена Елена Кудашева.

Найти боль и обезвредить

Чтобы точно знать, откуда берется боль, беспокоящая ее пациентов, в 2009 года врач-невролог получила дополнительную квалификацию - врач функциональной диагностики, специализация нейрофизиологические методы диагностики.

- Чтобы выявить причину хронической головной боли нужно выполнить пациенту Электроэнцефалограмму (ЭЭГ), МРТ головного мозга, Цветное доплеровское картирование брахиоцефальных сосудов (ЦДК БЦС), МРТ шейного отдела позвоночника – и это не полный список всех дообследований, результаты которых помогут неврологу поставить верный диагноз и назначить патогенетическую терапию, - отмечает врач.

Пугаться такого внушительного списка обследований не стоит. После детальной беседы врач подберет именно те исследования, что необходимы в каждом конкретном случае. Кстати, Елена Кудашева сама проводит обследование своих пациентов.

В медицинском центре МЛЦ проводят все виды диагностики.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врачи-неврологи «МЛЦ» подготовили специальные программы обследования:

- Программа МРТ «Нет головной боли». В нее входит 3 вида МРТ: МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МРТ артерий головного мозга. С 1 декабря 2019г по 1 февраля 2020г на комплекс действует скидка 20%. Вы экономите 2 590 рублей. С результатами обследования Вам необходимо будет обратиться к врачу.

- Программа МРТ «Диагностика головной боли», в которую входит: первичный приём врача-невролога, МРТ головного мозга и повторный приём невролога. С 1 декабря 2019г по 1 февраля 2020 на комплекс действует скидка 23%. Вы экономите 1 585 рублей.

- К хронической головной боли могут приводить множество заболеваний, как первичных, так и вторичных. К наиболее частым причинам хронической головной боли, но далеко не исчерпывающим, относятся мигрень, головная боль напряжения, новообразования головного мозга или кранио-вербтебрального перехода, шейного отдела спинного мозга, оболочек головного спинного мозга, а также сосудистые заболевания головного мозга, острые нарушения кровообращения, травмы головы и шеи, заболевания шейного отдела позвоночника, метаболические заболевания, патология эндокринных органов и даже различные интоксикационные состояния, депрессии. Еще одна частая причина хронической боли - нерациональное использование обезболивающих препаратов, - предупреждает врач.

Как лечить хроническую головную боль?

Из-за такого разнообразия причин боли, невозможно найти единый механизм помощи.

- Лечение хронической головной боли должно быть этиологическим и патогенетическим, то есть направленным и на причину первичного заболевания, и на сами механизмы развития болевого синдрома. Поэтому первоначально нужно определиться с точным диагнозом, и, уже исходя из этого, а также с учетом возраста и сопутствующей патологии, назначается терапия.

В лечении хронической головной боли важны индивидуальный подход и качественная диагностика. К слову, основная специализация «МЛЦ» - как раз диагностика. Здесь проводят, пожалуй, все виды исследований: магнитно-резонансная томография; компьютерная томография, цифровая рентгенография, ультразвуковые исследования и функциональная диагностика.

Найти причину головной боли поможет подробное обследование.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Любишь кофе и храпишь - ты в зоне риска!

Хроническая головная боль может прийти к каждому, но есть и те, кто больше другие рискует столкнуться с этой проблемой.

- Есть несколько симптомов, при которых формирование хронической головной боли очень вероятно: тревожность, депрессия, нарушение сна, храп, ожирение, переутомление, злоупотребление кофеином, злоупотребление анальгетиками, длительное статическое положение тела, связанное с напряжением мышц, малоподвижный образ жизни, - отмечает врач.

Чтобы не оказаться в зоне риска Елена Кудашева рекомендует соблюдать несколько рекомендаций.

- Очень важно нормализовать процесс сна и бодрствования. Обеспечить себе регулярную умеренную физическую активность. Наблюдать за состоянием внутренних органов, контролировать артериальное давление, метаболические процессы организма: обмен глюкозы, липидов, белков. Избегайте чрезмерного употребления кофеина, никотина, алкоголя и обезболивающих препаратов. - Заявляет врач, - старайтесь избегать длительных психоэмоциональных нагрузок. Своевременно обращайтесь к неврологу для уточнения причины возникновения головной боли и назначения патогенетической терапии.

Справка КП:

Попасть на прием к неврологу без очереди можно в одной из клиник федеральной сети медицинских центров «МЛЦ»

Тел.: (846) 373-30-30

Адреса: Самара, ул. Базарная, 30 (К. Маркса/ул. Владимирская)

Самара, ул. Медицинская, 4-К (на территории ГБУЗ СО СГБ №10)

Самара, ул. Солнечная, 59 (напротив онкологического диспансера)

Сайт: www.ml-center.ru

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