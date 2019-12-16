Дед Мороз из Великого Устюга в Самаре: дата приезда, программа мероприятия на площади Куйбышева

В Самару 22 декабря 2019 приедет всероссийский главный волшебник. Программа визита Деда Мороза в Самаре - 2019 будет достаточно насыщенной. Он торжественно откроет новогодний комплекс на площади им. Куйбышева.

В Самаре Дед Мороз из Великого Устюга проведет целый день. Начнется его визит в 11.00 с посещения елки в театре "Самарская площадь". Здесь он поздравит с праздником ребят с ограниченными возможностями здоровья.

После этого праздника Дед Мороз поедет в детскую городскую больницу №2 и пообщается там с маленькими пациентами.

После обеда главный зимний волшебник приедет в школу №132. Здесь его будут ждать больше 500 одаренных ребят - призеры и победители областных олимпиад, талантливые школьники.

В 17.30 начнется представление на площади им. Куйбышева. Главный Дед Мороз страны станет гвоздем программы. Он побывает в гостях в усадьбе самарского Деда Мороза. И именно в этот момент будет считаться, что новогодний комплекс торжественно открыт. В праздничной программе также примут участие артисты театра "Пластилиновый дождь", детские творческие коллективы.

Посмотреть на Деда Мороза на площади им. Куйбышева смогут все желающие. С 22 декабря по 8 января 2020 года встречать детишек на площади будет самарский Дед Мороз. Он будет ждать гостей в обновленной усадьбе вместе со Снегурочкой. К привычным анимационным программам добавится "Мышелавка" - кладовая символа наступающего года.

Как будет работать усадьба самарского Деда Мороза:

22 -26 декабря с 17.00 до 20.00

27 – 30 декабря с 12.00 до 20.00

31 декабря – с 12.00 до 16.00

1 января с 16.00 до 20.00

2 – 8 января с 12.00 до 20.00

Каждый день с 16.00 до 17.00 технический перерыв