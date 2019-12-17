Новичок – это деталь-заготовка: кто и как учит молодежь на Жигулевской ГЭС?

Гидроэлектростанция - большое предприятие, где энергию воды преобразуют в электричество. Это сложная система с высокоточным оборудованием, тысячами датчиков и множеством компьютеров.

Единым механическим и электронным организмом управляют люди.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главное на любом предприятии - люди. И от их уверенных действий зависит работа второй по величине гидроэлектростанции европейской части России – Жигулевской ГЭС. Поэтому обучению сотрудников и повышению их квалификации здесь уделяется особое внимание. Мы побывали на ГЭС и узнали, кто обучает молодежь азам будущей профессии.

Молодежь – наше будущее

Олег Леонов: «Воспитание преемственности в коллективе – один из основополагающих моментов».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если на предприятие приходит молодежь, значит, у него есть будущее. С Жигулевской ГЭС все именно так: каждый год выпускники вузов вливаются в дружный коллектив предприятия и получают наставника.

- За каждым новичком закреплен сотрудник. Он курирует процесс подготовки будущего специалиста и его дальнейшую аттестацию. Наставников поощряют материально и морально. Мы заинтересованы в том, чтобы привлечь как можно больше опытных сотрудников к этой работе, - говорит директор филиала ПАО «РусГидро» — «Жигулевская ГЭС» Олег Леонов.

Жигулевская ГЭС работает с 1959 года.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель предприятия с благодарностью вспоминает своих первых учителей в профессии.

- После вуза я работал в Средней Азии, на каскаде Токтогульских ГЭС. Знания, полученные от начальника цеха, стали фундаментом в моей дальнейшей работе. Мне самому приходилось обучать, направлять менее опытных коллег, что-то подсказывать им. Надеюсь, и я кому-то помог найти свое место в жизни, - продолжает Олег Леонов.

Вчерашним студентам на новом месте работы часто говорят – забудьте все, чему вас учили в вузе. Будущие энергетики, придя на Жигулевскую ГЭС такого не услышат: здесь понимают, насколько важна теоретическая подготовка.

- Готовых кадров не существует. Это актуально для любой отрасли, и энергетика – не исключение, - считает Олег Леонов. – Университетское образование подразумевает общие знания, а работа на предприятие – наличие конкретных навыков. Но фундаментальное базовое образование позволяет эти навыки развить быстро и качественно. Благодаря институту наставничества мы уверены в завтрашнем дне. Опытных сотрудников, когда придет время, заменят другие, не менее квалифицированные, не менее надежные, не менее знающие.

24 часа без отдыха

Вячеслав Мемешкин воспитал немало молодых кадров, но и сам ежедневно учится до сих пор.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специфика работы на ГЭС такова, что даже представителям рабочих специальностей без высшего образования не обойтись. Физику все энергетики знают на «отлично».

Вячеслав Мемешкин - старший машинист гидроагрегатов оперативной службы Жигулевской ГЭС. Сотрудников этой службы на ГЭС называют просто оперативниками - они должны мгновенно и правильно реагировать на постоянно меняющуюся обстановку, принимать ответственные решения, обеспечивая тем самым бесперебойную работу основного и вспомогательного оборудования. Осмотры, обходы, выявление дефектов, постоянный контроль – это их работа. Станция работает в круглосуточном режиме, 24 часа.

- Я пришел сюда подрядчиком: монтировал гидроагрегаты. А через год устроился на ГЭС электрослесарем. В 2003 году стал машинистов, а в 2006 году выучился на старшего машиниста. Оперативники – руки и ноги ГЭС, - рассказывает Вячеслав Павлович.

Он уверен: без помощи наставников освоить профессию было бы сложно.

- На ГЭС мы сталкиваемся и с механической частью – вода вращает турбину, и с электрической – механическая энергия преобразуется в электрическую. А в вузе нас учат, как правило, чему-то одному. Именно наставники помогают разобраться в этом непростом хитросплетении, - объясняет машинист.

На ГЭС продолжается масштабная реконструкция оборудования. Освоить новое оборудование также помогают наставники.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня Вячеслав Мемешкин сам является наставником молодежи. В период масштабной реконструкции это непросто, ведь даже опытным сотрудникам приходится постоянно учиться, осваивать новые машины, технологии, методы работы.

- Мы не просто передаем свои знания. Наставник должен видеть, что его подопечный понимает, а что дается ему с трудом. На этом нужно заострить внимание, объяснить на простых примерах, «на пальцах» - обучение проходит на рабочем месте, без отрыва от производства. Процесс занимает около четырех месяцев, потом «студент» сдает экзамен. Учим с нуля, конечно: в лучшем случае ребята проходили практику на ГЭС, а обычно не видели и не знают, что это такое.

«С детства знал, что буду работать здесь»

Виктор Жаринов – потомственный энергетик.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наставник не просто передает более молодому коллеге производственные знания. Есть более важная вещь - отношение к делу, формирование корпоративного духа и понимания взаимной ответственности персонала. Машинист гидроагрегатов Виктор Жаринов об этом знает не понаслышке – он пошел по стопам деда и отца, которые тоже работали на Жигулевской ГЭС.

- Я рос под рассказы взрослых о гидроэлектростанции, - вспоминает Виктор. – Дед, в честь которого меня назвали, прошел все ступени карьерной лестницы от простого монтера до главного инженера. Он работал даже на Асуанской ГЭС в Египте, участвовал в пуске гидроагрегатов. Отец был начальником смены. Поэтому я с детства знал, что буду работать здесь, и горжусь, что я сотрудник Жигулевской ГЭС.

Работа на ГЭС – большая ответственность.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Виктор Жаринов работает машинистом уже 16 лет. Говорит, главное – ответственность. Неправильные действия могут привести к аварии, повреждению оборудования, несчастным случаям. Очень важно, чтобы молодые сотрудники это понимали.

- Новичка можно сравнить с деталью-заготовкой, которую нужно обработать. Результат во многом зависит от нас, наставников. Наша задача – воспитать хорошего специалиста. А это возможно, только если и учитель, и ученик понимают, зачем они находятся на производстве, что они делают и зачем, - уверен потомственный энергетик.

«Увидел, проанализировал, принял решение»

Евгений Седов: «Мой рабочий инструмент – телефон».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще один наставник молодежи - дежурный инженер главного щитового управления Евгений Седов. Его работа включает в себя много задач.

- Жигулевская ГЭС – регулирующая гидроэлектростанция. Наши генераторы маневренные – они могут быстро загружаться и разгружаться, поэтому мы оперативно регулируем все процессы, отдавая распоряжения машинистам и подстанциям. Если коротко – увидел, проанализировал, принял решение. Мой рабочий инструмент – телефон, - говорит инженер. Евгений, кстати, тоже продолжатель династии: его отец 20 лет был старшим мастером по ремонту генераторов. Он всегда рассказывал сыну о масштабном производстве, о том, какой дружный и сплоченный коллектив на станции.

- И это действительно так, - подтверждает Евгений Седов. – Поэтому и к молодежи мы относимся очень доброжелательно, стараемся заинтересовать. Я дублирую молодых специалистов, которые уже сдали экзамен, но пока еще не могут работать самостоятельно – слишком большая ответственность. Их надо контролировать, поддерживать, помогать им, если они не знают, что именно нужно сделать в той или иной ситуации. Именно в ходе такой парной работы к ним приходит уверенность в своих знаниях. Только в том случае, когда человек действительно достиг нужного уровня квалификации, мы можем доверить ему самостоятельную работу.