Океан, песок и пальмы: как футболисты «Крыльев Советов» проводят отпуск

Российская премьер-лига впала в зимнюю спячку, чтобы проснуться в конце февраля – начале марта, когда морозы ослабеют и можно будет играть в футбол. Игроки и тренеры разъехались в отпуска перед сборами. Не исключение и футболисты «Крыльев Советов». Многие из них отправились в теплые края.

Команда провела первую часть сезона неудачно – волжане финишировали на 15-ом (предпоследнем) месте в турнирной таблице. Исправлять положение «Крылья» будут уже весной.

Рассказываем, как игроки «КС» проводят отпуск.

Одно из главных открытий первой половины сезона РПЛ, лучший бомбардир «Крыльев» и второй в гонке бомбардиров чемпионата страны Александр Соболев решил перезагрузиться и набраться сил перед второй половиной сезона на Мальдивах. Осень для нападающего «Крыльев» получилась и правда насыщенной – 10 голов, вызов в национальную сборную, интерес со стороны скаутов европейских клубов, огромная шумиха в СМИ, спад в результативности и кризис команды. Все нужно переварить. Соболев выбрал для этого лучшее место.

- Вот сейчас действительно в раю, - подписал Александр фото, где он лежит в гамаке над океаном.

a.sobolev97 Вот сейчас действительно в раю

Надеемся, что после райских кущ форвард «КС» устроит настоящий ад соперникам. Тем более, что цель Александр ставит высокую – перебраться из Самары в Европу.

Защитник «Крыльев» Дмитрий Комбаров тоже отправился в теплые края. Куда именно – решил не рассказывать, но судя по фото и видео в инстаграм, солнце, море, пальмы и песок там есть. А это как раз то что надо, чтобы залечить травму, из-за которой Комбаров пропустил конец календарного года.

На отдыхе Дмитрий не забывает и о физических нагрузках. Бегать многокилометровые кроссы и истязать себя в спортзале ни одни здравомыслящий спортсмен в отпуске не будет, а вот покататься на велосипеде или заняться скалолазанием – это даже полезно.

kombarov_23 Дмитрий Комбаров

Защитник Виталий Лысцов, который приехал в Самару из «Бенфики» реанимировать свою карьеру, в первом круге чемпионата России пока толком не смог себя проявить. Но, будем надеяться, все впереди.

Расслабиться перед очередным рывком Виталий отправился в Доминикану. Океан, пляж, песок… ну вы поняли.

lystcov_5 Виталий Лысцов

Подальше от Самары улетел и Александр Гацкан. Для отпуска полузащитник «КС» выбрал Бали. Ну что тут еще сказать? Завидуем!

gatcan_a_g84 Welcome to Bali!!!

Антон Терехов, которого «Крылья» арендовали у «Динамо», тоже поехал погреться. Он был замечен на Дубае. Там, кстати, полузащитник самарской команды не забывает о футболе.