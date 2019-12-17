Лишний билетик найдется: в Нефтегорск пришло большое кино

Жителям Нефтегорского района к новому году сделали культурный подарок – здесь открылся настоящий кинотеатр, с большим экраном, попкорном и расписанием, полным киноновинок. До 14 декабря для того, чтобы насладиться шедеврами кинопроката, сельчанам и горожанам приходилось ездить в областную столицу: 100 километров туда, еще столько же обратно. Это уже не семейный выход в свет, а довольно выматывающее путешествие. А если нет машины? О развлечениях можно забыть, не поедешь же с детьми в город на автобусе? Но так было не всегда. Взрослые нефтегорцы рассказывают, что, будучи детьми, бегали смотреть фильмы в дом культуры – когда-то здесь уже был кинозал. Но с момента его закрытия до триумфального возвращения прошли десятки лет.

- Вот, пришел сравнить, вспомнить свои детские ощущения, - улыбается житель Нефтегорска Владимир Николаев. – Ребенком, конечно, все воспринимаешь более восторженно, но сам зал стал, несомненно, лучше!

В кинозал на 500 мест преобразился концертный зал: для этой метаморфозы закупили профессиональный кинопроектор, новый экран с возможностью 3D, три колонки, установленные за экраном, еще 16 – на стенах, по кругу помещения. Современное большое кино и по картинке, и по звуку превосходит то, что старожилы помнят из кинозалов советских времен. Не зря сегодня поклонников у этого вида искусства так много, несмотря на цену билетов. Кстати, в Нефтегорске, поход в кинотеатр обойдется вполне бюджетно, даже для семьи из четырех человек. Возможность для переоборудования зала появилась благодаря национальному проекту «Культура», который стартовал по поручению Президента России Владимира Путина, и в Самарской области реализуется под личным контролем Губернатора Дмитрия, возглавляющего рабочую группу Государственного совета по направлению "Культура". Городская самодеятельность не пострадает: зрительный зал Дворца культуры пять дней в неделю будет работать как кинозал и два дня - как культурно-досуговое учреждение. При этом все условия для занятий творческих коллективов МКДЦ «Нефтяник» сохранятся.

– Мы думаем, что для города и района кинозал – не только потребность, но и жизненная необходимость, - считает глава муниципального района Нефтегорский Александр Баландин. – Очень важно, чтобы молодежь, студенты, приезжали к родителям, в район, на выходные из города. И чтобы возвращались сюда после учебы – если культурная жизнь на уровне, зачем уезжать?

Для первого показа в новой истории кинозала выбрали киноленту «Лев Яшин – вратарь моей мечты»: по условиям соглашения с Фондом кино предпочтение отдадут российским кинофильмам. Впрочем, новинки мирового кино тоже никто не отменял – премьерные показы нефтегорцы смогут увидеть одновременно с мировой общественностью. При этом в новом кинозале покажут не только развлекательные, но и познавательные, и патриотические фильмы.