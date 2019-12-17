2019-12-17T17:17:19+03:00
Общество

Лишний билетик найдется: в Нефтегорск пришло большое кино

Открытие кинозала «Арт-Фильм» в Межпоселенческом культурно-досуговом центре «Нефтяник» состоялось в рамках национального проекта «Культура».
Анна ФЕДОРОВА
Поделиться:
В Нефтегорске теперь покажут киноВ Нефтегорске теперь покажут кино
Изменить размер текста:

Жителям Нефтегорского района к новому году сделали культурный подарок – здесь открылся настоящий кинотеатр, с большим экраном, попкорном и расписанием, полным киноновинок. До 14 декабря для того, чтобы насладиться шедеврами кинопроката, сельчанам и горожанам приходилось ездить в областную столицу: 100 километров туда, еще столько же обратно. Это уже не семейный выход в свет, а довольно выматывающее путешествие. А если нет машины? О развлечениях можно забыть, не поедешь же с детьми в город на автобусе? Но так было не всегда. Взрослые нефтегорцы рассказывают, что, будучи детьми, бегали смотреть фильмы в дом культуры – когда-то здесь уже был кинозал. Но с момента его закрытия до триумфального возвращения прошли десятки лет.

- Вот, пришел сравнить, вспомнить свои детские ощущения, - улыбается житель Нефтегорска Владимир Николаев. – Ребенком, конечно, все воспринимаешь более восторженно, но сам зал стал, несомненно, лучше!

В кинозал на 500 мест преобразился концертный зал: для этой метаморфозы закупили профессиональный кинопроектор, новый экран с возможностью 3D, три колонки, установленные за экраном, еще 16 – на стенах, по кругу помещения. Современное большое кино и по картинке, и по звуку превосходит то, что старожилы помнят из кинозалов советских времен. Не зря сегодня поклонников у этого вида искусства так много, несмотря на цену билетов. Кстати, в Нефтегорске, поход в кинотеатр обойдется вполне бюджетно, даже для семьи из четырех человек. Возможность для переоборудования зала появилась благодаря национальному проекту «Культура», который стартовал по поручению Президента России Владимира Путина, и в Самарской области реализуется под личным контролем Губернатора Дмитрия, возглавляющего рабочую группу Государственного совета по направлению "Культура". Городская самодеятельность не пострадает: зрительный зал Дворца культуры пять дней в неделю будет работать как кинозал и два дня - как культурно-досуговое учреждение. При этом все условия для занятий творческих коллективов МКДЦ «Нефтяник» сохранятся.

– Мы думаем, что для города и района кинозал – не только потребность, но и жизненная необходимость, - считает глава муниципального района Нефтегорский Александр Баландин. – Очень важно, чтобы молодежь, студенты, приезжали к родителям, в район, на выходные из города. И чтобы возвращались сюда после учебы – если культурная жизнь на уровне, зачем уезжать?

Для первого показа в новой истории кинозала выбрали киноленту «Лев Яшин – вратарь моей мечты»: по условиям соглашения с Фондом кино предпочтение отдадут российским кинофильмам. Впрочем, новинки мирового кино тоже никто не отменял – премьерные показы нефтегорцы смогут увидеть одновременно с мировой общественностью. При этом в новом кинозале покажут не только развлекательные, но и познавательные, и патриотические фильмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Промерзли до костей, думали, нас не спасут": шесть человек провели ночь на острове из-за отмены речной переправы в Самаре
Алина Яшина с мужем застряла на острове из-за того, что ее и других товарищей по несчастью не предупредили об отмене рейсов в Самару из-за погоды
Раскрыта тайна происхождения русского народа
Откуда пошли славяне, чем они отличаются от остальных европейцев и есть ли разница между русскими, украинцами и белорусами? На эти вопросы нам ответил доктор химических наук, профессор, специалист в области ДНК-генеалогии Анатолий Клесов
Новости 24
В Самарской области сдвинули сроки начала приемной кампании в школы
Стало известно, кто займется строительством 2 очереди Фрунзенского моста в Самаре
В Самаре назвали самые дорогие и самые дешевые районы для покупки квартир-вторичек
В Самаре женщина приревновала возлюбленного и убила соперницу молотком
Появились первые фото самарского блогера Дмитрия Бегуна после освобождения из колонии
Отрава для подростков: в Самарской области прокуроры предложили ввести штрафы за продажу снюса
Вырубают деревья и завозят песок: в Самаре стартовали работы по реконструкции моста через Сок
«Это был салют на Новый год»: пьяные самарцы устроили стрельбу возле ночного бара в Перми
Французский «Лилль» интересуется полузащитником «Крыльев Советов» Зиньковским
В Самаре на площади Куйбышева в новогоднюю ночь устроят лазерное шоу
«Нужно заранее отработать ошибки»: в губдуме пройдет заключительное обсуждение изменений в терсхему по обращению с ТКО
Все заволокло паром: в Самаре на перекресте Победы — Металлистов прорвало теплотрассу
В Тольятти на площади 150 кв.м полыхали четыре бытовых вагончика
«Обещаю: будет круто»: "Руки вверх" в 2020 году выступят на Самара Арене с большим концертом
Защитником молодежки «Крыльев Советов» интересуется клуб из итальянской Серии А
Дед Мороз готов поздравить самарцев по телефону
«На дорогах мерзкая жижа»: самарцам не понравилось, как расчистили дороги после снегопада
Самарцам рассказали, что такое метаболический синдром и как его выявить
Сработала пожарная тревога: в Самаре из ТЦ «МЕГА» эвакуировали 700 человек
Самарцев призывают встретить Новый год без долгов за электроэнергию
Самарский застройщик Владимир Кошелев принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета России
В Сергиевском районе фура раздавила ВАЗ: погибли два человека