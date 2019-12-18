Как купить биткоин без комиссии

И если вы только планируете работать с данным инвестиционным инструментом, первая задача, которую придется решить – получение цифровых монет. Стать обладателем рассматриваемого актива можно двумя способами:

1. Добыть методом майнинга. Сегодня этот вариант утрачивает актуальность для частных пользователей. Процесс добычи настолько усложнился, что для решения сложных алгоритмов, в результате которых и создаются цифровые монеты, требуется очень мощная вычислительная техника. Она дорого стоит, потребляет много электроэнергии, поэтому и майнинг оказывается невыгодным. Можно заняться облачным майнингом, арендовав мощности в специализированных организациях. Но среди таких контор много мошенников, поэтому в рассматриваемой ситуации присутствуют высокие риски.

2. Купить криптовалюту. Этот вариант более оправдан, тем более, что предложений на рынке очень много. Монеты можно приобрести у частных лиц, на криптовалютных биржах, а также в специализированных электронных обменниках. Преимущество данного способа в том, что буквально за несколько минут вы становитесь владельцем интересующего количества активов без необходимости покупки и обслуживания вычислительной техники.

Остается рассмотреть условия, на которых продают цифровые монеты.

Можно ли купить биткоины без комиссии

Конечно, первое, что интересует лиц, желающих приобрести биткоины – можно ли заключить сделку без комиссии. Сразу обозначим, что это практически нереально. Какие-то издержки все равно будут присутствовать, потому как речь идет о финансовых операциях, в которых задействовано по одному или несколько сервисов. Каждый из них предусматривает плату за предоставляемые услуги. Отличается только их величина. Рассмотрим самые «дешевые» варианты приобретения криптомонет:

- пополнить счет на одной из криптовалютных бирж в том виде валюты, для которого предусмотрена нулевая комиссия. Обменять внутри системы фиатные или электронные деньги на биткоины. Тут комиссионные все-таки придется заплатить. Они составляют около 0,16%;

- купить криптомонеты у частного лица по договоренности. Вы платите человеку фиатными или электронными деньгами, он отправляет вам биткоины в аналогичной сумме, конвертировав по актуальному курсу. Рискованно. Но это как раз тот вариант, когда криптомонеты можно купить с особой выгодой. Проблема только в том, что риски не стоят тех копеек, которые удастся сэкономить;

- воспользоваться услугами обменника, где предусмотрена небольшая комиссия. Она составит несколько сотен рублей. В целом, сумма терпимая. Хотя, у всех обменных сайтов условия предоставления услуг отличаются, как и величина комиссионных. Поэтому тут придется изучить и сравнить имеющиеся предложения, чтобы в итоге выбрать наиболее выгодное.

Как видите, комиссия все равно присутствует, хоть и небольшая. Что касается удобства заключения, оперативности проведения и безопасности сделок, то оптимально будет воспользоваться предложениями одного из электронных обменных пунктов.

Как найти надежный обменник для выгодной сделки

Самостоятельно искать обменный сайт долго, неудобно и рискованно. Лучше воспользоваться помощью профессионалов, для которых мониторинг и подбор надежных обменников является основным видом деятельности. Например, вы можете зайти на сайт мониторингового портала BestChange, просмотреть предложения, представленные на странице https://www.bestchange.ru/sberbank-to-bitcoin.html. Тут собраны все доступные сделки по приобретению криптомонет с оплатой рублями с карточки Сбербанка. Если ознакомиться с условиями, предложенными обменниками, то, можно сказать, что комиссия отсутствует. По сравнению с другими существующими вариантами она находится на минимальных отметках. При этом все обменные сайты прошли тщательную проверку и неоднократно доказали свою надежность.

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