В Самаре наградили лауреатов фестиваля «Рожденные в сердце России»

В Самаре завершился уже ставший традиционным Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России». Его участниками стали 410 творческих коллективов и более 5700 артистов со всех уголков региона. Их выступления посмотрели более 15 тыс. зрителей – они аплодировали самодеятельным артистам с не меньшим восхищением, чем профессионалам.

Праздник творчества проходил сразу на нескольких площадках. Для коллективов из отдаленных сел было настоящей честью выйти на сцену Самарской филармонии, театра оперы и балета. Но культурными достижениями порадовали не только зрителей из областной столицы. Фестиваль в этом году решили сделать по-настоящему народный, поэтому праздник стал доступен и жителям Похвистнево, где коллективы выступали на сцене Дома культуры, Сызрани – здесь участников конкурсной программы пригласили в здание драмтеатра им. А. Н. Толстого и в Отрадном, в городе нефтяников фестиваль проходил на площадке ДК «Россия».

D Отрадном фестиваль проходил на площадке ДК «Россия».

Фестиваль, в котором каждый любитель музыки, театрального искусства, танца может проявить себя и заявить о себе на всю область, прошел в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В нашей области проект курируется лично губернатором Дмитрием Азаровым, руководителем рабочей группы Государственного совета по направлению «Культура».

Конкурс «Рожденные в сердце России» проходил под эгидой Года театра, и большинство программ было посвящено именно театральной тематике. Начался фестиваль с гала-концерта в Самарском театре оперы и балета. На сцене 7 октября собрались победители предыдущего года из муниципальных районов Волжский и Приволжский. Заключительные просмотры прошли там же, 2 декабря – завершали программу коллективы из Самары, Красноярского и Кошкинского районов.

Конкурсные просмотры длились несколько месяцев. И 13 декабря победителей собрали в большом зале. Победы присуждали в двух номинациях - лучшее выступление среди городских округов и среди муниципальных образований. Отдельными отметили некоторые коллективы и участников фестиваля. Примечательно, что награждение состоялось на новой сцене Самарского театра юного зрителя «СамАрт». Буквально за два дня до события на ней прошла премьера спектакля «Трехгрошовая опера» в постановке немецкого режиссера Доминика Бюттнера. Этой премьерой сцена начинает работать в полную силу для всех зрителей. Завершить вторую очередь реконструкции театра удалось при поддержке национального проекта «Культура», и это не конец: в 2020 году, также в рамках нацпроекта, стартуют работы по третьей очереди ТЮЗа.

Концертная программа м.р. Богатовский "Обычная история".

- Министерству культуры особенно приятно, что так много глав муниципалитетов присутствуют на церемонии закрытия фестиваля, - приветствовал гостей и участников фестиваля министр культуры Самарской области Борис Илларионов. - Потому что есть персональная ответственность глав за развитие культуры у себя на территории. Я уверен, что это совершенно не случайно, поскольку Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров возглавляет рабочую группу Государственного совета по направлению «Культура». Благодаря этому у нас появляются не только новые возможности, но и особая ответственность за то, чтобы мы радели о культуре, чтобы жители губернии имели доступ к культурным ценностям и возможности самореализации.

Победителями фестиваля стали коллективы из Приволжского района и Сызрани. «Приволжский самородок» отметили за концертную программу «Россыпи таланта», она посвящена 100-летию со Дня рождения Мишустина Николая Павловича, заслуженного работника культуры РФ, актера, режиссера, музыканта, художника. А участники из Сызрани получили диплом за концертную программу «Театр? Театр.. Театр!!!».

Гран-при фестиваля получила концертная программа «Театральная рапсодия» городского округа Отрадный.