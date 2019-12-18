Адреса елочных базаров в Самаре 2019: где купить живую ель, график работы торговых точек

В среду, 18 декабря, в Самаре официально открылись елочные базары. Всего в этом году их будет 86. Они расположились во всех районах города. Для удобства жителей власти подготовили интерактивную карту, где указаны все точки продаж живых елок.

- Легальный елочный базар можно будет узнать по специальному ограждению, вывеске и «пушке» для упаковки. Также у продавца должны быть следующие документы: договор на осуществление торговли, свидетельство о регистрации ИП или юрлица, копия товарной накладной, - рассказали в городской администрации.

Елочные базары в Самаре будут работать с 18 по 31 декабря. Приобрести живую ель можно будет каждый день с 8:00 до 22:00. 31 декабря точки по продаже новогодних красавиц будут работать только с 8:00 до 12:00.

Карта официальных елочных базаров в Самаре

Список адресов елочных базаров в Самаре

Железнодорожный район: Аэродромная, 13, Киевская, 10, Партизанская, 56, Революционная, 145, пересечение улиц Революционная и Гагарина, Урицкого, 30, пересечение улиц Чернореченская и Владимирская.

Кировский район: Георгия Димитрова, 20, Зубчаниновское шоссе, 118 ООТ «Магазин»,(четная сторона), Карла Маркса, 450, Карла Маркса, 491, пересечение проспекта Кирова, 201 и улицы Ставропольская, проспект Кирова, 283, Магистральная / Изыскательская, пересечение улиц Металлургов и Советская, пересечение проспекта Металлургов и улицы Строителей, улица Победы, 152а, пересечение улиц Победы и Каховская, пересечение улиц Ставропольская и Советская, пересечение улиц Стара-Загора и Ташкентская, пересечение улиц Транзитная, 32 и Аэропортовское шоссе.

Красноглинский район: поселок Мехзавод, 5-квартал, д. 8, микрорайон Крутые Ключи, улица Евгения Золотухина, 30, микрорайон Крутые Ключи, бульвар Ивана Финютина, 27-29, микрорайон Крутые Ключи, пересечение улиц Маршала; Устинова и бульвара Ивана Финютина, микрорайон Крутые Ключи, улица Мира, 6, улица Парижской Коммуны, 28, улица Сергея Лазо, 29, улица Сергея Лазо, ДК «Чайка».

Куйбышевский район: Белорусская, 92, Белорусская, 131, Пугачевский тракт,13, Пугачевский трак, 61, Пугачевский тракт/Ново-Молодежный пер., Фасадная, 7.

Ленинский район: пересечение улиц Красноармейская и Арцыбушевская, улица Маяковского, 97, пересечение улиц Маяковского и Галактионовская, пересечение улиц Дачная и Чернореченская, пересечение улиц Ульяновская и Агибалова.

Октябрьский район: пересечение улиц Больничная и Клиническая, пересечение улиц Ерошевского и Мичурина, пересечение проспекта Ленина, 2б и улицы Полевая, проспект Ленина, 5, улица Лукачева, пересечение с улицей Мичурина, пересечение улицы Осипенко и проспекта Ленина, улица Революционная, 56, улица Революционная, 64б, улица Советской Армии, 216, пересечение улиц Советской Армии и Стара-Загора.

Промышленный район: пересечение 5 просеки и улицы Солнечная, 6 просека, 149, пересечение улиц 22 Партсъезда и Солнечная, пересечение улиц 22Партсъезда и Ставропольская, пересечение улиц Георгия Димитрова, 117 и Демократическая, улица Губанова, 32, проспект Кирова, 246, (ООТ. 13 мкр.), улица Зои Космодемьянской, 8, пересечение проспекта Кирова, 42 и улицы Физкультурная, 115, проспект Кирова, 304, пересечение проспекта Кирова, 413 и улицы Молодежная, пересечение улиц Московское шоссе и Ташкенсткая, пересечение улиц Ново-Вокзальная, 265 и Ново-Садовая, пересечение улицы Ново-Садовая, 258 и проспекта Кирова, улица Стара-Загора, 58, улица Стара-Загора, 87, пересечение улиц Стара-Загора, 92а и Ново-Вокзальная, улица Стара-Загора (ост. «Воронежская»), пересечение улиц Ново-Вокзальная и Фадеева, 67, улица Ново-Садовая, 198.

Советский район: пересечение улиц Антонова-Овсеенко и Ивана Булкина, пересечение улиц Аэродромная и Промышленности, 22 Партсьезда, 34, в районе дома 10 по улице 22 Партсъезда, в районе пересечения улиц Авроры и Аэродромная, пересечение улиц Гагарина и Авроры, пересечение улиц Гагарина и Карбышева, в районе дома 15 по улице Карбышева, пересечение улиц Дыбенко и Запорожская, в районе дома 120 по ул. Дыбенко, пересечение улиц Дыбенко и Ивана Булкина, в районе дома 63В по улице Карбышева, в районе дома 170 по улице Партизанская, в районе дома 12 по улице Ново-Вокзальная на разделительной полосе, в районе дома 153 по улице Советской Армии.

Самарский район: пересечение улиц Галактионовская и Ленинградская, 72, в районе дома 81 по улице Куйбышева, Хлебная площадь (ул. Алексея Толстого, 17).