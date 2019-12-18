Школам в помощь: НЗМП озвучил благополучателей-2019

ООО «НЗМП» (дочернее общество компании «Роснефть») известно в городе как социально ответственное предприятие. Из года в год заводчане уделяют особое внимание ветеранам войны и труда, созданию условий для счастливого детства маленьких земляков, проектам, направленным на патриотическое воспитание молодежи. 2019 год не стал исключением:

11 адресатов благотворительной помощи завода получили в общей сложности 7,7 миллиона рублей.

Палочка-выручалочка

Благодаря финансовой поддержке НЗМП этой зимой творческим коллективам и гостям Дома культуры «Маяк» будет тепло: на средства завода будет реконструирована система отопления. В детском центре развития ребенка «Даринка» появится интерактивный логопедический комплекс, а в детском саду «Кораблик» оснастят кабинет по робототехнике. В ноябре этого года «Кораблик» отметил 35-летие, и сертификат от производственников на круглую сумму стал неожиданным и очень ценным подарком.

- Наши ребятишки, между прочим, не новички в робототехнике - уже занимали призовые места в конкурсах на нашей территориальной площадке, - улыбается заведующая детским садом «Кораблик» Мария Типушкова. - Хотя база для развития предмета, конечно, оставляла желать лучшего - собирали из кубиков, лего и конструкторов. И вот «лучшее» пришло!

После изучения регионального опыта по оснащению кабинетов робототехники в «Кораблик» приобретут столы, стеллажи, наборы легоконструкторов, ноутбуки, приставки. А начиналась дружба детского сада с заводом несколько лет назад с проекта «Быть нефтяником хочу!». Специалисты НЗМП с радостью откликнулись на приглашение поучаствовать в профориентационной работе с малышами - на встречах в игровой форме рассказывали им о своей работе, предприятии, продукции. Кто знает, может, будущие коллеги интересуются?

На протяжении многих лет завод негласно шефствует над школами №12 и №13, расположенными в пригородных поселках Новокуйбышевска - Шмидта и Русские Липяги. У сельских школ, прямо скажем, спонсоров немного, поэтому здесь особенно ценят добрую волю заводчан. В этом году НЗМП перечислил образовательным учреждениям денежные средства на ремонт учебных классов и спортивного зала соответственно.

- У предприятия существует многолетняя традиция шефской помощи нашей школе, - рассказала директор школы №12 Елена Борисовна Забоева. - Заводчане помогают нам и материально, и морально, и физически - когда нужна сила, техника или инвентарь. Это наша палочка-выручалочка, иначе не скажешь.

Коллектив НЗМП участвует в жизни подшефной школы не от случая к случаю, а постоянно: закупали спорт-

инвентарь и оборудование для работы с робототехникой, помогали с ремонтом музея и библиотеки, выходили вместе на субботники. В этом году на деньги предприятия купят оборудование для музея и поменяют окна в столовой и медпункте. А еще в структурном подразделении школы - детском саду «Березка» - появятся музыкальное оборудование и развивающие игры.

Будущим коллегам

Развитию системы образования на заводе, как и в целом в компании «Роснефть», уделяют очень большое внимание. Здесь понимают, что каждый вложенный в эту сферу рубль - хорошая инвестиция в кадровую политику. Материальную помощь НЗМП регулярно получают «Роснефть-класс» школы №7, СамГТУ и его местный филиал, Новокуйбышевский нефтехимический техникум. Завод поощряет и свой коллектив в учебе: в рамках действующей корпоративной программы ООО «НЗМП» финансирует образовательные займы сотрудников.

Не забывает предприятие и о тех, кому необходима адресная материальная помощь. В этом году в число благополучателей вошли Новокуйбышевская городская общественная организация «Союз офицеров запаса» и Самарская областная общественная организация инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых».

Дворец культуры и заводчан связывает многолетняя дружба.