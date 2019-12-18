Новогодние чудеса: самарцы встречают праздник с Hyundai

Фондю для дочки и машина для сыночка

Детские праздники в автосалоне «Эксперт-Авто» уже становятся доброй традицией. Первое новогоднее мероприятие для клиентов официального дилерского центра Hyundai на Демократической, 55 состоялось в прошлом году. В нынешнем встретить зиму с Hyundai пришли уже около 300 детей и взрослых!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/750350" frameborder="0"></iframe> Самарцы встречают праздник с Hyundai.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

- Мы давние клиенты этого салона, - говорит счастливая бабушка сразу трех внуков Валентина. – У меня уже четвертый год Hyundai Solaris, у сына - Santa Fe. Мы оба довольны и своей машиной, и сервисным облуживанием в «Эксперт-Авто». Увидели на сайте автоцентра информацию о детском празднике, конечно, пришли. Сразу на входе нам вручили мандарины и имбирные пряники. Настроение сразу подняли, спасибо! Вкусные подарки – это только начало большой развлекательной программы. Гости смогли окунуться в атмосферу праздника вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, а затем их ожидало яркое театрализованное представление с персонажами современных сказок - Малефисентой и Принцессой Эльзой из мультфильма «Холодное сердце». Для ребят и взрослых прошли увлекательные мастер классы: медовый декупаж, роспись пряничных домиков, создание эко-кормушек и елочных украшений.

- На заготовку в виде снежинки или любой другой другой фигурки при помощи клейстера из муки и воды наклеиваются разные вкусняшки, которые любят птицы: зерна, крупа, семечки. Такую кормушку можно повесить на елку или любое дерево, - говорит ведущая одного из мастер-классов Любовь Васина. Кстати, сделанные собственными руками игрушки дети могли взять домой, а могли повесить их на елку в центре – и так сделали многие, чтобы новогоднее дерево стало еще красивее.

Всех посетителей праздника в «Эксперт-Авто» ждал праздничный сладкий стол с шоколадными фонтанами, машмеллоу, сахарной ватой и глинтвейном – конечно, как и положено на детском празднике, безалкогольным, но приятно согревающим. А в новогодней фотозоне за памятной фотографией с Дедом Морозом выстроилась целая очередь. Каждый из юных гостей Эксперт-Авто получил новогодний подарок. Шоу-программа с блестящими конфетти стала эффектной кульминацией праздника. Гости остались довольны.

Шоколадный фонтан и фрукты: что может быть вкуснее! Фото: Анастасия Сесорова.

- Сыну больше всего понравилась возможность посидеть в салоне новенького автомобиля, хотя у нас такой же, - улыбаются супруги Александр и Ирина Ледаковы. – Маленькой дочери - шоколадное фондю. А мы довольны всем!

Никто из малышей не ушел без подарка. Фото: Анастасия Сесорова.

Тест-драйв для пап и мам, и честная рассрочка

И хотя на улице было морозно, многие из гостей не отказали себе в удовольствии поучаствовать в тест-драйве на автомобилях Hyundai. Особой популярностью пользовалась новая линейка кроссоверов Rock Edition - Hyundai Creta, Tucson и Santa Fe. Житель Самары Валерий выбрал Santa Fe. Признается: давно присматривался. - Машина понравилась, особенно поведение на дороге – система подруливания, адаптивный круиз-контроль. Камера заднего вида очень удобная. Ну и вообще машина очень резвая, для города самое то. И сыну понравилось, он у меня фанат автомибелей, - делится впечатлениями автолюбитель.

Гости праздника могли посидеть в салоне новенького Hundai или совершить пробную поездку. Фото: Анастасия Сесорова.

Многим автолюбителям пришелся по душе Hyundai Tucson.

- Завел мотор, послушал – красота! Хороший звук мощного авто! Я давно уже глаз положил на эту модель, теперь вот протестировал. Впечатления отличные. Планирую прибрести автомобиль в следующем году, - говорит еще один испытатель Hyundai Иван.

Участники тест-драйва получили необходимые каждому владельцу авто полезные скребки-рукавички с логотипом Hyundai. Впрочем, на новогодние подарки от Hyundai могут рассчитывать все самарцы. Один из них – возможность купить новый автомобиль в рассрочку без переплат. Эксклюзивно для покупателей автомобилей Hyundai и Genesis в «Эксперт-Авто» на Демократической, 55 стала доступна первая в России настоящая авторассрочка. Уже с 1 декабря вы можете стать обладателем нового автомобиля без переплат, в рассрочку на 12 или 18 месяцев. А по программе трейд-ин покупка будет еще выгоднее. А если нет возможности совершать крупные ежемесячные платежи, поможет финансовая программа «Старт». В этом случае Hyundai Solaris можно прибрести с ежемесячным платежом от 6 тысяч рублей, а самый популярный кроссовер Hyundai Creta – от 7 тысяч рублей в месяц.

Детей развлекали не только Дед Мороз и Снегурочка, но и современные сказочные персонажи - Малифисента и принцесса Эльза. Фото: Анастасия Сесорова.

Традиционные акции

Автосалон «Эксперт Авто» является официальным дилерским центром и сервисным центром Hyundai. Поэтому все клиенты могут рассчитывать на привлекательные условия техобслуживания: гарантию на все виды работ и запчасти, специальные предложения на постгарантийный ремонт, масляный сервис и регулярные сезонные акции. В салоне немало сервисных программ: так, техобслуживание становится выгоднее с каждым разом – действует накопительная система скидок. Что же касается запчастей, они, конечно, все оригинальные. Но есть линейка более доступных аналогов PL-2 – от рекомендованных Hyundai производителей. Экономия на ремонте при этом может достигнуть 50%.

На мастер-классах мальчишки и девчонки могли собственными руками сделать оригинальную ёлочную игрушку или кормушку для птиц. Фото: Анастасия Сесорова.

Подробности в автоцентре «Эксперт-Авто».

КАК НАС НАЙТИ

«Эксперт-Авто», Официальный дилер Hyundai.

г. Самара, ул. Демократическая, 55.

Тел. 8 (846) 321-00-00

hyundai-expertauto.ru

vk.com/expertauto_samara

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