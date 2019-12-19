В отпуск с легким сердцем: о пожилых самарцах во время праздников могут позаботиться в пансионате

Дети и внуки выросли, работа осталась позади, увы, чем старше мы становимся, тем меньше социальных связей остается и все ближе одиночество. Для престарелых людей одиночество страшнее всего.

- Люди серебряного возраста, как и все мы, очень нуждаются в социуме. Когда мы молоды и нас окружаю друзья, коллеги, мы и не замечаем, какую роль в нашей жизни играет общение с людьми, - рассуждает директор пансионата «Гармония» Ольга Кондрашова. - Мы может свободно общаться, делиться эмоциями. А вот пожилой человека, как правило, оказывается одинок, даже если он живет не один. Он лишен общения, привычных занятий, так угасает интерес к жизни. В этом случае пансионат может стать помощником и находкой. Здесь человек находится в окружении сверстников и заботливого персонала.

Пансионатам можно доверять

В негосударственном пансионате «Гармония» делают все, чтобы пожилые люди не чувствовали себя одинокими ни одной минуты. В «Гармонии» действует мощная досуговая система, а также специально разработанная система сохранения памяти и профилактики возрастных нарушений.

Пансионат оказывает услуги по трём направлениям: профессиональный уход за самостоятельными пожилыми людьми, квалифицированный уход за лежачими больными, реабилитация и уход за людьми с деменцией и другими возрастными нарушениями. Поэтому среди постояльцев не только пожилые люди, но и те, кто нуждаются в профессиональном уходе.

- Я здесь уже больше года. Мне все нравится, иначе бы меня здесь не было. Дома я был бы один. Отношение к нам хорошее, главное, самому не быть плохим, - смеется Николай Загороднюк.

Настольные игры, интеллектуальные беседы, арт- и музыкотерапия – такова ежедневная программа досуга в пансионате.

Настольные игры, интеллектуальные беседы, арт- и музыкотерапия – такова ежедневная программа досуга в пансионате. Обязательна посильная физическая нагрузка, прогулки, раз в неделю проходят концерты. программа по сохранению памяти и профилактике возрастных нарушений включает помимо прочего занятия на развитие мелкой моторики, специальные тренинги и упражнения.

Отношение к пансионатам для пожилых людей в последние годы очень поменялось. Повысился уровень и самих пансионатов, необходимо только сделать правильный выбор! В пансионате «Гармония» уютно и комфортно: домашняя обстановка (2-4 человека в комнате, в каждой комнате санузел ,телевизор, кнопка вызова персонала), нет жесткого расписания. С самого утра есть огромный выбор занятий по интересам.

- Пожилым людям по-прежнему все интересно. У них сохраняются эмоции и желания, симпатии, поэтому общение, насыщенный досуг для них важны, - уверена Ольга Кондрашова. - Я очень рада,

что меняется отношения общества к пансионатам. За 2,5 года услугами нашего пансионата воспользовались более 800 человек. Для многих пожилых людей это настоящий праздник, когда их близкие могут позволить им находиться у нас месяц, два. Есть и те, кто живет у нас самого открытия.

Отбор многоступенчатый

- Очень хороший пансионат во всех отношениях. Много разнообразных развлечений. Мы здесь без дела не сидим: то раскрашиваем, то рисуем, то песни поем, - уверяет Нина Михайлова. - Самые лучшие песни - те, которые мы пели в молодости. В это время особенно чувствуешь себя компанейским. Персонал у нас очень приличный, внимательный, доброжелательный, всегда с улыбкой.

Отношение к пансионатам для пожилых людей в последние годы очень поменялось.Фото: Предоставлено "КП"

К персоналу в пансионате «Гармония» особые требования. В первую очередь при устройстве на работу обращают внимание на характер человека. Кроме того, существует многоступенчатая система контроля работы персонала. Большой пансионат может позволить себе большой штат проверенных сотрудников.

Перед Новым годом в пансионате «Гармония» становится особенно оживленно. Согласитесь, куда спокойнее уехать на новогодние каникулы, зная, что о твоем пожилом родственнике позаботятся профессионалы.

- Разместить у нас своего близкого человека можно на любой срок. Вы празднуете Новый год по- своему, молодежному, а у нас предусмотрена своя новогодняя программа. Дед Мороз и Снегурочка обязательно будут. Наши постояльцы уже написали письма главному волшебнику, сложили их в ящик и ждут чуда. Думаю, Дед Мороз к нам обязательно заглянет, - улыбается Ольга Кондрашова

Будьте здоровы и живите в гармонии!

Самара, 9-я малая просека, 70

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