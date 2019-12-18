АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, по Лоту№1 (РАД-190474) и Лоту №2 (РАД-190475), назначенного на23.01.2020г.:

Лот 1: Здание Дополнительного офиса №8212/0113, специализированного по обслуживанию физических лиц, назначение: нежилое здание, площадь: 943,50 кв.м., этажность: 4, подземная этажность: -1, литера: А1, инвентарный номер: 0003419, расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Матросова, д.21б, кадастровый номер: 63:09:0201057:14707.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 5 (пять) лет с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 202 305руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 - 134 870 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 202 305руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 6 743 руб. 50 коп.

Шаг аукциона на понижение – 13 487 руб. 00 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующего ограничения: Арендодатель предоставляет Арендатору Здание во временное владение и пользование по Акту приема-передачи не позднее 30 сентября 2020г., после государственной регистрации Договора аренды.

Лот 2: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 120,9 кв.м., номер этажа на котором расположено помещение: Этаж № 1, кадастровый номер: 63:09:0101176:10849, расположенное по адресу по адресу: РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, б-р Приморский, д.42А нежилое помещение 2.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 5 (пять) лет с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 –

34 094 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 – 22 730 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 34 094 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 1 136 руб. 40 коп.

Шаг аукциона на понижение – 2 272 руб. 80 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.