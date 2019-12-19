Манчестер Сити – Лестер 21 декабря 2019: прогноз на матч 18 тура АПЛ

Прогноз на матч Манчестер Сити – Лестер 21 декабря 2019 – 2:1.

Для «Лестера» наступает час икс. «Лисы» по очереди встретятся в АПЛ с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Эти два матча покажут, что из себя на самом деле представляет команда Брендана Роджерса.

В этом году «Лестер» напоминает себя образца чемпионского сезона. А старт выдался еще мощнее. Правда, в тот сезон в Англии не было такого мощного «Ливерпуля», иначе команда Роджерса шла бы сейчас на первом месте, как и в сезоне 2015/2016. Пока же «Лестер» второй. В 17 турах он набрал 39 очков. Это на четыре больше, чем у идущего третьим «Манчестер Сити».

От «горожан» все точно ждали большего. Эксперты и болельщики предрекали второй раунд противостояния «Ливерпуль» - «Манчестер Сити». В прошлом году, напомню, победителями вышли подопечные Пепа Гвардиолы. Пока же «Ман Сити» довольствуется только борьбой за вторую строчку. От «Ливерпуля» «горожане» отстают на катастрофические 14 очков. И если с «красными» не случится ничего экстраординарного, они наконец доберутся до первого за 30 лет чемпионства в Англии.

В Английской премьер-лиге «Лестер» не проигрывает уже девять матчей. При этом восемь из них «лисы» выиграли и только за матч до «Сити» команда Брендана Роджерса оступилась – сыграла вничью с «Норвичем».

«Ман Сити» идет не так ровно. В прошлом туре подопечные Пепа Гвардиолы очень легко расправились с «Арсеналом», а до этого проиграли «Манчестер Юнайтед» 1:2. Кроме того, между победами над «Саутгемптоном», «Челси» и «Бернли» была ничья с «Ньюкаслом» и поражение от «Ливерпуля».

Сил обеим командам добавляет тот факт, что они пробились в полуфинал Кубка лиги. В турнире команды могут снова встретиться, но только в финале.

Букмекеры довольно неожиданно считают «Ман Сити» явным фаворитом. Коэффициент на победу «горожан» - 1.4 – 1.5, когда на победу «Лестера» аж от 7.4 до 8.3. На ничью букмекеры дают 6.5 – 6.7. Однако я бы не стал так легко сбрасывать «лисов» со счетов. В этом сезоне они в полном порядке и дадут бой команде Гвардиолы. Но, мне кажется, победить не смогут. «Манчестер Сити» возьмет три очка. Матч, скорее всего, закончится с перевесом в один мяч, при этом забьют обе команды.