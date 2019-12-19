Виртуальные путешествия, роботы и коптеры: почему Варламовская школа стала центром притяжения всего Сызранского района

Возможностей стало больше

Центры цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» открылись в этом году по всем региону – это стало возможно благодаря реализации федерального проекта «Современная школа». Одна из них появилась в поселке Варламово, который находится недалеко от Сызрани. А еще здесь открылся мини-технопарк – это четыре подразделения (квантума): «IT-квантум», «Робо-квантум», «Виртуальная реальность» и «Хай-тек цех». И ребятам сразу стало жить веселее.

- Так сложилось, что в сельской местности и малых городах у детей было меньше доступа к современным техническим новинкам. Теперь у ребят больше возможностей, - считает руководитель центра «Точка роста» поселка Варламово Владимир Родников.

И дети, и их родители, очень рады, что теперь им не надо ехать в Тольятти или Самару, чтобы посмотреть на мир через очки виртуальной реальности или научиться основам программирования – все необходимое теперь есть в родной школе рядом с домом.

- Я сейчас провожу для семиклассников внеурочное занятие «Удивительный мир мультимедиа», - рассказывает и показывает учитель информатики Юлия Игошкина. – Ребята создают на компьютере 3D-модель снеговика. Самые лучшие работы мы распечатаем на 3D-принтере.

Два мальчика «рисуют» снеговика на большой мультимедийной доске, а остальные ребята – в ноутбуках, которые, в случае необходимости легко трансформируются в планшеты. Педагог лишь помогает немного – в этом самое интересно. Программы ребята осваивают самостоятельно, на практике. Впрочем, школьникам 21 века это дается легко.

Надел очки виртуальной реальности — и путешествуешь по настоящим или вымышленным мирам.Фото: Ирина ИСАЕВА

Живой отклик

По словам директора школы Ирины Парфеновой, главная цель работы центра «Точка роста» и мини-технопарка – повысить качество подготовки школьников, развить у них современные технологические навыки. «Точек роста» в Западном образовательном округе – семь. В Сызранском районе – четыре. А образовательных учреждений, конечно, намного больше. Поэтому педагоги Варламовской школы активно включились в программу сетевого взаимодействия, проводя мастер-классы, уроки и семинары для детей и педагогов из тех образовательных учреждений, где «Точек роста» пока нет.

- На занятия и экскурсии к нам приезжают не только из сельских школ, но и из Сызрани, - с гордостью говорит директор школы Ирина Парфенова. – Все педагоги прошли обучение на базе «Кванториумов» и готовы делиться своими знаниями с коллегами, ребятами и их родителей.

Возможностей действительно много. В кабинетах «Точки роста» проходят курсы предпрофильной подготовки по программам «Фотограф» и «Психолог» - девятиклассники с удовольствием осваивают азы популярных профессий.

- Вообще, к нам кто угодно может прийти: даже первоклашек родители приводят на занятия. Мы очень рады, что у нас есть такое оборудование, позволяющее применять самые современные образовательные технологии. Но самое главное – мы видим живой отклик у детей и родителей. Наверное, если ученик приходит в «Точку роста» после уроков, это говорит само за себя. Глаза горят, рождаются и воплощаются в жизнь идеи.

«Точка роста» — это так интересно! Можно научиться запускать коптер и управлять им.Фото: Ирина ИСАЕВА

Интересно всем

Гости в Варламово приезжают почти ежедневно. Сегодня в путешествие по «Точке роста» отправились ребята из Сызранской школы №22. Они учились запускать маленький квадракоптер под руководством Владимира Родникова, собирали роботов, оказывали первую помощь Александру и Искандеру – тренажерам для уроков ОБЖ. Кстати, эти тренажеры, по мнению учителей и педагогов, очень полезное приобретение. Старшеклассники из варламовской школы уже не растеряются, если придется решительно действовать.

- У нас теперь очень интересные уроки ОБЖ: мы умеем делать искусственное дыхание, непрямо массаж сердца, знаем, что делать, если в дыхательных путях застряло инородное тело. В общем, отрабатываем основные навыки первой помощи, и довольно успешно. Случись что, мы сумеем помочь, если это будет необходимо, - уверены Даниэлла Ускова и Ангелина Бизярина.

Александр и Искандер очень понравились и ребятам, которые пришли в «Точку роста» впервые. Впрочем, в этот день каждый нашел для себя что-то интересное и узнал что-то новое.

- Мне больше всего понравились очки виртуальной реальности, - делится впечатлениями шестиклассница Настя Уварова. – С их помощью можно оказаться в вымышленном мире, или в космосе, или в Париже. Интересно!

Педагоги изучают новые образовательные возможности с не меньшим интересом.

- В следующем году в нашей школе тоже будет открыта «Точка роста», - рассказывает учитель из школы №22Елена Волкова. – Поэтому, мы приехали не только посмотреть, но и перенять опыт, понять, как мы можем использовать уникальное оборудование в процессе обучения.

В этом году в Самарской области в рамках национального проекта «Образование» созданы 45 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», еще 115- планируется создать до 2022 года.