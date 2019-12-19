2019-12-19T15:09:29+03:00
Общество

В Сызрани все пути в ведут…в библиотеку

Благодаря национальному проекту «Культура» самая обычная городская библиотека превратилась в «Центр городских пересечений».
Анна ФЕДОРОВА
Поделиться:
В обновленной модельной Библиотека филиал №18 прошел мастер-класс художника Ильдара ЗайнетдиноваВ обновленной модельной Библиотека филиал №18 прошел мастер-класс художника Ильдара Зайнетдинова
Изменить размер текста:

Вспомните, когда вы последний раз были в библиотеке? Не можете? Не удивительно: в XXI веке бумажные книги становятся настоящими артефактами. Зачем куда-то идти, когда любую художественную, полезную и познавательную литературу можно найти в интернете, не выходя из дома? Гаджеты есть сегодня у всех, а значит, и возможность прочесть все что нужно. А если вам скажут, что в библиотеке можно не только взять книгу? Что это учреждение – не изба-читальня, а культурный центр города? Совсем другое дело!

Такая метаморфоза постигла в этом году библиотеку №18, расположенную в Юго-западном районе Сызрани на улице Гагарина. В этом году учреждение стало участником проекта по созданию модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». На модернизацию библиотеки выделили почти 10 миллионов рублей из местного и федерального бюджетов. На эти средства помещение капитально отремонтировали, обновили фасад, провели перепланировку, закупили современное цифровое оборудование. Для учреждения закупили новую мебель, более 2500 книг, компьютерное и мультимедийное оборудование, звуковую акустическую систему, кондиционер, оборудование для кукольного театра и многое другое. В итоге библиотечный фонд вырос до 45 000 изданий – каждый найдет книгу по душе.

Кроме того, библиотеку оснастили высокоскоростным широкополосным доступом в интернет, Wi-Fi, доступом к электронным ресурсам Национальной электронной библиотеки, Национальной электронной детской библиотеки, «ЛитРесу». В итоге обычная библиотека превратилась в «Центр городских пересечений». Торжественное открытие состоялось 14 ноября, а ровно через месяц учреждение посетил губернатор Дмитрий Азаров, под личным контролем которого реализуется нацпроекта «Культура» в Самарской области, приехав в Сызрань с рабочим визитом.

- Мы и раньше с удовольствием здесь собирались, а теперь приходим сюда как на праздник,- поделилась с губернатором впечатлениями общественница Инна Христиан. Она руководит клубом для граждан серебряного возраста и часто проводит в библиотеке встречи по интересам.

Глава региона оценил новые возможности библиотеки. Например, в зале отраслевой литературы с помощью интерактивной панели посетители могут ознакомиться с альбомом военных фотографий, который собрали жители района.

- В следующем году мы отметим юбилей Великой победы. Можно организовать в библиотеке центр подготовки к акции «Бессмертный полк», - предложил Дмитрий Азаров. - У вас жители смогут оцифровать и распечатать фотографии своих героев.

Также глава региона поручил разместить подробную афишу городских мероприятий.

- Граждане часто пишут мне, что в области проходит мало мероприятий. На самом деле культурная жизнь кипит в каждом городе. Просто о ней надо оперативно информировать, - считает губернатор.

Побывал глава региона и в интернет-центре, где пообщался с молодыми сызранскими волонтерами. После обновления библиотеки они проводят здесь занятия по фотографии и обсуждают современное медиа-пространство. Заглянул в зал детской литературы - ребята играют здесь в настольные игры и осваивают интерактивные книжки. Губернатор пожелал им интересного времяпрепровождения и подарил игру «Настольный футбол».

Библиотека приглашает всех сызранцев по адресу: проспект Гагарина, 99. Учреждение работает всю неделю, кроме понедельника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Экспертный совет при губернаторе Омской области не ограничится проектом «Чистый воздух». Мы займемся и другими темами»
Председатель Российского экологического общества (РЭО) Рашид Исмаилов - о нацпроекте «Экология», зоне ответственности промышленного бизнеса и переходе на газомоторное топливо
В отпуск с легким сердцем: о пожилых самарцах во время праздников могут позаботиться в пансионате
В негосударственном пансионате «Гармония» для людей серебряного возраста созданы все условия для комфортного проживания, качественного ухода, круглосуточной заботы за вашим близким.
Публицист Александр Невзоров: Старики, отвалите от юных бунтарей! Они сами уйдут в бытовую трясину
За последние 10 - 20 лет в России выросло новое поколение - интернета. Сможет ли оно ужиться со «стариками» - поколением телевизора, воспитанным на еще советских устоях? Об этом «КП» поговорила с острым на суждения журналистом Александром Невзоровым
Новости 24
Мама, я танцую: экс-участница "Дома-2" из Самары потрясла подписчиков пляшущей грудью
Предприятия «АКОМ» получат государственную субсидию на транспортировку продукции
Лучше не выходить из дома: на Самарскую область надвигается сильная метель
«Сызрань-2003» победила в группе «Поволжье» в Футбольной небесной лиге и вышла во второй раунд турнира
Апелляция не поддержала решение Самарского облсуда об отмене тарифа на вывоз мусора
Владимир Путин оценил значение моста через Волгу около Климовки для товарооборота с Китаем
В Самаре на Карбышева неизвестный водитель сбил на "зебре" 13-летнюю девочку и уехал
В Тольятти запретят стоянку транспорта возле домов на улице 40 лет Победы
В Самаре может появиться стадион с выдвижной крышей
В Сызрани женщина грозилась выпрыгнуть из окна четвертого этажа
В Тольятти сотрудник лесничества обещал за взятку разрешить незаконно рубить сосны
Засветятся по-полной: в Самаре выберут лучшего модельера детской одежды
Самарские ученые занялись зимним замером отходов в мусорных контейнерах
В Самаре пенсионерка на Chevrolet сбила на «зебре» 9-летнюю девочку
Тольяттинец заплатил почти 600 тысяч рублей, чтобы продать комнату в общежитии
В районе «Самара Арены» откроют фуд-маркет с возможностью пробовать продукты
В Самаре на Южном шоссе Hyundai толкнул стоящую "Ниву" на двоих пешеходов: один попал в больницу
В Самаре уличные камеры засняли преступника, который домогался до девушки в подъезде
Старость в радость: нефтепереработчики навестили подопечных самарских пансионатов для престарелых
Стала известна судьба пропавшего мышелова Персика из управляющей компании на Мехзаводе
«АКОМ» взял «серебро» премии «Экспортер года»
В Самаре все-таки могут достроить проблемную долевку на пересечении Советской и Черемшанской
В Самарской области из-за усиления ветра объявили желтый уровень опасности
В Сызрани водитель на Renault Logan вылетел на обочину и впечатался в металлический забор
В Чапаевске пенсионер открыл стрельбу по подросткам из окна своей квартиры
В самарских электричках теперь можно платить за проезд банковскими картами
Женская баскетбольная «Самара» дома обыграла «Надежду-2» в матче Суперлиги-2