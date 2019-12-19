В Сызрани все пути в ведут…в библиотеку

Вспомните, когда вы последний раз были в библиотеке? Не можете? Не удивительно: в XXI веке бумажные книги становятся настоящими артефактами. Зачем куда-то идти, когда любую художественную, полезную и познавательную литературу можно найти в интернете, не выходя из дома? Гаджеты есть сегодня у всех, а значит, и возможность прочесть все что нужно. А если вам скажут, что в библиотеке можно не только взять книгу? Что это учреждение – не изба-читальня, а культурный центр города? Совсем другое дело!

Такая метаморфоза постигла в этом году библиотеку №18, расположенную в Юго-западном районе Сызрани на улице Гагарина. В этом году учреждение стало участником проекта по созданию модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». На модернизацию библиотеки выделили почти 10 миллионов рублей из местного и федерального бюджетов. На эти средства помещение капитально отремонтировали, обновили фасад, провели перепланировку, закупили современное цифровое оборудование. Для учреждения закупили новую мебель, более 2500 книг, компьютерное и мультимедийное оборудование, звуковую акустическую систему, кондиционер, оборудование для кукольного театра и многое другое. В итоге библиотечный фонд вырос до 45 000 изданий – каждый найдет книгу по душе.

Кроме того, библиотеку оснастили высокоскоростным широкополосным доступом в интернет, Wi-Fi, доступом к электронным ресурсам Национальной электронной библиотеки, Национальной электронной детской библиотеки, «ЛитРесу». В итоге обычная библиотека превратилась в «Центр городских пересечений». Торжественное открытие состоялось 14 ноября, а ровно через месяц учреждение посетил губернатор Дмитрий Азаров, под личным контролем которого реализуется нацпроекта «Культура» в Самарской области, приехав в Сызрань с рабочим визитом.

- Мы и раньше с удовольствием здесь собирались, а теперь приходим сюда как на праздник,- поделилась с губернатором впечатлениями общественница Инна Христиан. Она руководит клубом для граждан серебряного возраста и часто проводит в библиотеке встречи по интересам.

Глава региона оценил новые возможности библиотеки. Например, в зале отраслевой литературы с помощью интерактивной панели посетители могут ознакомиться с альбомом военных фотографий, который собрали жители района.

- В следующем году мы отметим юбилей Великой победы. Можно организовать в библиотеке центр подготовки к акции «Бессмертный полк», - предложил Дмитрий Азаров. - У вас жители смогут оцифровать и распечатать фотографии своих героев.

Также глава региона поручил разместить подробную афишу городских мероприятий.

- Граждане часто пишут мне, что в области проходит мало мероприятий. На самом деле культурная жизнь кипит в каждом городе. Просто о ней надо оперативно информировать, - считает губернатор.

Побывал глава региона и в интернет-центре, где пообщался с молодыми сызранскими волонтерами. После обновления библиотеки они проводят здесь занятия по фотографии и обсуждают современное медиа-пространство. Заглянул в зал детской литературы - ребята играют здесь в настольные игры и осваивают интерактивные книжки. Губернатор пожелал им интересного времяпрепровождения и подарил игру «Настольный футбол».

Библиотека приглашает всех сызранцев по адресу: проспект Гагарина, 99. Учреждение работает всю неделю, кроме понедельника.