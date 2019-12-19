2019-12-19T16:20:19+03:00
Общество

Автоклубы привезут культуру в каждое село

Благодаря нацпроекту «Культура» творческие группы смогут приехать с гастролями даже в самые отдаленные уголки губернии
Анна ФЕДОРОВА
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Автоклуб "зажигает" в п. Молодогвардейский.Автоклуб "зажигает" в п. Молодогвардейский.Фото: соцсети
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В Самарской области разнообразить культурную жизнь в глубинке помогут многофункциональные культурные центра (автоклубы). Учреждения культуры на колесах создают в рамках национального проекта «Культура». Их главная задача - привезти праздник в каждое село и деревню, пусть даже там всего пара десятков домов.

В Самарской области первый автоклуб открылся в Волжском районе. И это не случайно: на 61 населенный пункт в районе приходится только 26 домов культуры. Теперь передвижная сцена, оснащенная звуковым, световым и видеооборудованием с автономным источником электроэнергии, выезжает в самые отдаленные и самые малочисленные поселения Волжского района, где не ступала нога артиста. Первым гастрольным пунктом стала Подъем-Михайловка – в октябре здесь прошла премьера для творческой труппы. - Для поселений, отдаленных от культурных центров, это очень значимое событие. Эта сцена может быть использована в любых торжественных мероприятиях, которые проходят в наших селах, - отметила заместитель министра культуры Самарской области Ирина Калягина. - Национальный проект «Культура» направлен на то, чтобы каждый житель, даже самой удаленной сельской территории, смог ощутить на себе заботу и доступность сферы культуры. Поэтому в рамках национального проекта мы строим новые клубы, ремонтируем действующие, открываем модельные библиотеки, виртуальные концертные залы, позволяющие нам быть причастными к большим концертным мероприятиям с участием ведущих солистов и исполнителей Москвы и Санкт-Петербурга.

В Волжском районе, за неимением районного Дома культуры, общие мероприятия проводятся в разных поселениях по графику. Весной, летом и осенью – на открытых площадках. День России, День Российского флага, День района, этнографический игровой фестиваль «Волжские забавы» - все эти праздники «гуляют» на улице. Ко Дню Победы в районе ежегодно проводится автопробег с концертной программой по селам, посещая не меньше четырнадцати. Автоклуб позволит показать интересные творческие программы еще большему количеству сельчан. В Волжском районе 22 коллектива имеют звания Народный и Образцовый – теперь их выступления смогут увидеть жители самых отдаленных уголков.

С октября до наступления холодов артисты автоклуба уже успели разнообразить жизнь своих земляков. Например, жителям поселка Молодогвардейский, где живет чуть больше 200 сельчан, неоднократный лауреат многочисленных российских и международных конкурсов, группа "Музыкальный центр АВТОКЛУБ" привезла концертную программу "Хорошее настроение". Этот творческий коллектив со своей передвижной сценой принял участие и в открытии областной военно-спортивной игры "Штурм" в п. Рощинский. Эстафету перехватил вокальный ансамбль "ВЕРА" – певцы привезли в поселок Энергетик программу «Нам жить - не тужить!», которую с удовольствием посмотрели 70 и 147 жителей поселка.

- Сделано уже многое, а на 2020 год запланировано еще больше, - рассказал - руководитель управления культуры м.р.Волжский Александр Затонский. - Например, в рамках празднования 75-летия Победы мы собираемся по всем селам нашего района провести автопробег «Наша Победа».

Волжский район стал первым обладателем передвижного многофункционального культурного центра, но не последним. До конца года подобные автоклубы на автобусах марки ГАЗон NEXT будут колесить по Алексеевскому, Похвистневскому, Сызранскому и

Сергиевскому муниципальным образованиям. На приобретение пяти автоклубов и их оборудование специальной техникой в 2019 году из бюджетов трех уровней в рамках национального проекта «Культура» было выделено более 26 миллионов рублей. Всего в рамках нацпроекта с 2019 по 2024 год регионы России получат 600 автоклубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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