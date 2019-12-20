В Самарской области объявили бой бюрократическим офисным процессам

Сократили время работы и снизили затраты - в полную мощь заработала «Фабрика офисных процессов», созданная и открытая Региональным центром компетенций в сфере производительности труда Самарской области. Это особый формат тренингов в области применения инструментов бережливого производства. В Самарской области обучение и повышение квалификации сотрудников предприятий активно идет в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Участников одного из первых тренингов приветствовал первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Он отметил, что в Самарской области 375 тысяч высокопроизводительных рабочих мест, зарплата этих сотрудников выше 47 308 рублей. Проект по программе «Производительность труда и поддержка занятости» способствует росту этих значений. В него уже вовлечено 71 крупное предприятие региона с выручкой более 400 миллионов рублей, в следующем году участников должно быть около 80. По отдельным процессам, которые модернизируются благодаря проекту, рост производительности на предприятиях составляет до 30%, что приносит коммерческую выгоду предприятию и способствует повышению зарплат.

Фото: Григорий Рогов

- Мы столкнулись с тем, что кроме оптимизации производственного процесса, нужно модернизировать офисные процессы: прием новых сотрудников, работа коммерческой службы по оформлению договоров, погрузо-разгрузочных документов. Задача «Фабрики офисных процессов» показать с помощью высококлассной команды тренеров, как можно ускорить течение этих бюрократических моментов и как это способствует повышению производительности труда всего производства, - заявил Виктор Кудряшов.

Эффект очевиден

«Фабрика офисных процессов», открытая Региональным центром компетенций в сфере производительности труда Самарской области, первая подобная тренинговая площадка в стране в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

- Обучение сотрудников - задача актуальная. Эффект очевиден. Мне бы хотелось, чтобы идеология оптимизации производства, бережливое производство, охватила как можно больше компаний, что станет мощным фактором повышения конкурентоспособности как компании, как и всего региона, - добавил председатель правительства Самарской области.

Во время тренинга на «Фабрике офисных процессов» участникам предложили «разыграть» все процедуры по оформлению приема на работу заданного количества сотрудников за строго определенное время. Всего три раунда, причем изначально в схему процесса заложены потери: ненужные действия, лишние звенья в процессе. Уже после первого этапа участникам предлагается определить и устранить возможные потери на каждом этапе оформления приема на работу, предложить оптимальную логистику, максимизировать продуктивные действия и исключить лишние операции или участников. Но что исключить и как поменять, участники должны понять сами.

Фото: Григорий Рогов

- Офисные процессы неразрывно связаны с производственными. Если у нас «узким местом» становится процесс оформления договорных отношений с контрагентами, то это сказывается и на сроках поставки, - заметил министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов. - Принципы бережливого производства сильно влияют на экономические процессы. По итогам 11 месяцев наш индекс промышленного производства составил 101,9%, темп отгрузки к аналогичному периоду прошлого года 104,3%. Это хорошие показатели, достигнуть которые нам удалось в том числе благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Наши предприятия наращивают свой экономический потенциал, увеличивают объемы производства.

Принципы бережливого производства внедряют не только на предприятиях. Накануне в Тольятти открылся первый центр занятости, работающий по этим принципам, там прием документов осуществляется в безбумажном виде. Ирина Никишина, министр труда и занятости Самарской области, отметила, что «Фабрика офисных процессов» и как следствие модернизация офисных процессов, нужна не только предприятиям, учреждениям, организациям, но и органам власти, чтобы эффективно оказывать услуги. А специалисты, прошедший такой тренинг будут востребованы в любой организации. Кстати, в правительстве Самарской области уже внедряют принципы бережливого производства. Обучение специалисты пройдут на открывшейся «Фабрике офисных процессов». В планах властей на следующий год изменить документооборот, оптимизировать офисные процессы, чтобы увеличить качество услуг, которые оказывают государственные структуры.

Получилось все не сразу

Цели обучения на «Фабрике офисных процессов»: формирование навыков выявления и устранения потерь в офисе, применения инструментов и методов бережливого производства и навыка работы по оптимизации процесса.

Фото: Григорий Рогов

- Тренинг понравился. Очень важно в очередной раз осознать, что все эти процессы, которые мы внедряем, могут оптимизировать нашу деятельность и повысить нашу эффективность работы, убрав лишние операции. Тренер высказала интересную мысль о том, что важна система непрерывных улучшений. Я с этим согласна, улучшая шаг за шагом, мы придем к значимому эффекту, - поделилась эмоциями после обучения Любовь Рожкова. - Я работаю в министерстве экономического развития, в проектном офисе. У нас в планах как раз оптимизация внутренних процессов. Поэтому тренинг как нельзя кстати.

Некоторые сотрудники, пришедшие на обучение, были настроены скептически, но уже ко второму раунду активно включились в процесс. Преимущество такого обучения в том, что вся полезная информация компактно сжата в один день, участники проходят полный цикл преобразования офисного процесса. Они могут пойти своим путем, тренеры не подсказывают верные варианты, позволяют делать свои ошибки и исправлять их.

- Мы не имитируем все офисные процессы, в качестве первого выбрано оформление кандидатов на работу. На примере этого можно провести аналогию с любым другим офисным процессом. Сегодняшней группе было достаточно сложно. В последнем раунде им не удалось достичь нужного результата, потому что взяли на себя повышенные обязательства. Но прогресс был очень хорошим: сократили затраты почти в 10 раз, сократили время в пять раз, сократили процесс, получили хороший результат, группа ушла, задумавшись о своих проблемах. Поэтому считаю тренинг успешным, - отметила заместитель руководителя Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области, эксперт-тренер «Фабрики офисных процессов» Евгения Шабанова.

Фото: Григорий Рогов

Обучение на «Фабрике офисных процессов» бесплатно проходят сотрудники предприятий, включившихся в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Чтобы записаться, необходимо связаться с Региональным центром компетенций в сфере производительности труда. Попасть в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» можно подав заявку на сайте производительность.рф

Подробнее узнать о том, какие предприятия могут присоединиться, читайте на сайте министерства промышленности Самарской области.

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