2019-12-21T14:11:07+03:00
Общество

Погода в Самаре на Новый год 2020: в новогоднюю ночь 31 декабря 2019 пойдет снег

Стало известно, какой будет погода в Самаре на Новый год 2020 и будет ли новогодняя ночь достаточно снежной для праздника
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В новогоднюю ночь на площади Куйбышева ждут гостейВ новогоднюю ночь на площади Куйбышева ждут гостейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Синоптики поделились своими прогнозами, какой будет погода в Самаре на Новый год 2020. Пока что прогнозы предварительные, но скорее всего в новогоднюю ночь будет не слишком холодно, при этом пойдет снег. Так что праздник получится по-настоящему волшебный.

Синоптики считают, что температура будет от -5 до - 7 градусов, так что под ногами не будет луж и снежного месива, напротив, можно ожидать, что снег покроет землю и будет приятно хрустеть под ногами.

Снег будет идти небольшой, так что прогулка в новогоднюю ночь окажется приятным занятием. Тем более что в Самаре предлагают много интересных программ в новогоднюю ночь. Самая большая пройдет на площади Куйбышева. Гостей порадуют развлекательной программой, полночь начнется лазерное шоу, в час ночи - новогодний салют. А около Самара Арены будет работать "Олимпийская деревня.

Чтобы не замерзнуть в новогоднюю ночь в Самаре и насладиться всеми предложенными развлечениями, не забывайте дома перчатки, шапку и шарф. И, конечно же, проводите время активно: если вы будете танцевать, играть и не стоять на одном месте, точно не замерзните.

В прошлом году на Новый год было достаточно морозно, столбики термометров опускались до -20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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