«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в центральном матче 18 тура АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в центральном матче 18 тура Английской премьер-лиги 3:1 и вплотную подобрался к «лисам» в турнирной таблице. Теперь команды разделяет всего 1 очко. Представляем вашему вниманию обзор матча 18 тура АПЛ Манчестер Сити – Лестер, который прошел 21 декабря 2019 на стадионе «Этихад».

«Ман Сити» начал с позиции силы. Подопечные Пепа Гвардиолы хотели показать своим трибунам, Англии и всему миру, что второе место «Лестера» и преимущество в четыре очка над «горожанами» - это досадное недоразумение.

«Сити» буквально прижал «лисов» к своим воротам. «Лестер» оборонялся очень глубоко, но и надежно. 30 минут понадобилось хозяевам, чтобы пробить эту стену. Однако забили первыми все-таки не они.

Весь первый тайм гости играли очень компактно, даже крылья спрятали – фланги «Лестера» вообще не генерировали атаки. Все выпады «лисов» строились по одной давно проверенной схеме – дай на ход Джейми Варди, он убежит. И убежал.

Голевую атаку разогнал умным пасом Харви Барнс. Варди убежал в свободный коридор, закрыл корпусом мяч от защитника и с острого угла мягко отправил футбольный снаряд мимо вратаря «Сити» Эдерсона.

В первом тайме таких моментов было два. Во втором из них Варди также получил передачу со своей половины поля, убежал и бил с острого угла. Но на этот раз перехитрить Эдерсона не вышло.

«Манчестер Сити» безраздельно владел инициативой. Это отражалось на владении мячом – оно было подавляющим. Например, к 35 минуте «горожане» были с мячом 72% сыгранного времени. Отражался перевес «Ман Сити» и в бесконечных атаках. К середине первого тайма можно было сбиться со счета, сколько раз Рияд Марез смещался с правого фланга в центр и бил или простреливал, сколько раз прорывался в штрафную Рахим Стерлинг. В конце концов это принесло свои плоды. Марез сместился в центр и пробил с границы штрафной площади. Мяч рикошетом залетел в ворота Шмейхеля – 1:1.

Оборона «Лестера» в этом сезоне чуть ли не лучшая в АПЛ, однако такой напор «Сити» должен был привести к еще одному забитому мячу до перерыва. Это случилось под занавес первого тайма. Хватило малейшего касания защитника «Лестера» Перейры, чтобы уложить Стерлинга на газон. Судья указал на точку. Шмейхель угадал направление удара и даже дотянулся до мяча, но выстрел у Гюндогана получился такой плотный, что вратарь спасти не смог. Первый тайм закончился в пользу хозяев – 2:1.

«Манчестер Сити» переиграл «Лестер» по всем показателям. Фото: twitter.com/mancity.

Вторая половина встречи очень напоминала первую. Хозяева владели инициативой, гости отбивались и искали возможность для контратак. Парочку «Лестер» провернул. Все, конечно, усилиями Варди. Однако к голам они так и не привели.

Не лучшим образом на игре сказалась и травма активного в этом матче Барнса, которую он получил в опасной атаке. Пришлось его заменить в начале второго тайма.

У «Ман Сити» же все было более чем в порядке. Марез и Стерлинг бомбардировали ворота «Лестера». Если бы не талант Каспера Шмейхеля, матч мог бы закончиться разгромом.

Но свой третий гол «горожане» все-таки забили. Де Брейне прорвался по флангу, играючи оставил не у дел двух защитников и прострелил на Жезуса. Бразильцу осталось дотянуться до мяча и вкатить его в пустые ворота. Что он и сделал – 3:1.

«Манчестер Сити» переиграл «Лестер» по всем показателям и заслуженно победил. Однако «лисы» продолжают идти на втором месте. У них в активе 39 очков. У «горожан» 38 очков и третья строчка. Первым идет «Ливерпуль» с 49 очками, однако в этом туре «красные» свой матч пока не сыграли. Его перенесли из-за участия команды Юргена Клопа в клубном чемпионате мира.

Свой следующий матч «Лестер» как раз сыграет против «Ливерпуля». Игра пройдет 26 декабря. Днем позже «Манчестер Сити» сразится в гостях с «Вулверхэмптоном».