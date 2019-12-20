В Клявлино вернулся кинотеатр

В Клявлинский район пришел праздник для всех киноманов и просто любителей хороших фильмов: сюда наконец вернулся большой экран. Когда-то в Клявлино работал кинотеатр «Колос», но в 90-х его закрыли, да так и не открыли. В здании сейчас тренируются юные спортсмены, а сельчане постарше проходят мимо, с ностальгией вздыхая по временам юности и походам в кино. Но все изменилось: в районном ДК появился отличный кинозал «Клявлинский» на 250 мест. Оборудование закупили в рамках национального проекта «Культура». Его реализацию в нашем регионе контролирует лично губернатор Дмитрий Азаров. Он же является главой рабочей группы Государственного совета по направлению "Культура".

Долгожданное открытие кинозала стало настоящим праздником для сельчан. На открытии представили фотовыставку, посвященную уроженцу Клявлинского района Афанасию Кочеткову. А потом всех гостей мероприятия ждала концертная программа от артистов художественной самодеятельности и много поздравительных речей. В финале же все гости торжественного мероприятия смогл оценить одну из главных премьер года в России фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

- Даже не верится, что появилась возможность смотреть качественное кино неподалеку от дома, - говорит жительница Клявлино Ольга Иванова. – Раньше, чтобы попасть в кинотеатр, приходилось ездить аж в Бугульму – это ближайший город с такими учреждениями. Теперь можем ходить на все премьеры пешком!

Посещать кинозал «Клявлинский» смогут не только жители данного муниципального района, но и трех соседних – в Шенталинском, Камышлинском и Исаклинском районах своих кинотеатров пока нет. В селах Клявлинского района, на остановках, досках объявлений и в магазинах – на всех подходящих поверхностях - вскоре появятся репертуарные афиши. Чтобы каждый житель района знал, что сегодня «дают» в кинотеатре!

В кинозал переоборудовали концертный зал: закупили профессиональный кинопроектор, новый экран с возможностью 3D, колонки. Художественная самодеятельность в накладе не осталась: зал будет работать в качестве киношного и концертного по графику, чтобы и киноманы получали удовольствие, и любители живого исполнения. Цена билетика в кино по карману каждому – можно устраивать походы всей семьей. Кинозал начал свою историю с отечественной киноленты «Лев Яшин – вратарь моей мечты»: по условиям соглашения с Фондом кино предпочтение отдадут российским кинофильмам. Впрочем, премьеры мирового кино здесь тоже будут проходить, ведь настоящее искусство не имеет национальности и границ.

- Жители следят за выходом новых фильмов – спрашивают, когда тот или другой доберется до нас, - рассказала администратор кинозала «Клявлинский» Ольга Лычагина. – Всем отвечаем: как только выйдет в прокат, увидим! Тогда же, когда и жители Самары, Москвы или Санкт-Петербурга.

В новом кинозале покажут не только развлекательные, но и познавательные, и патриотические фильмы. А еще в обозримом будущем в районном доме культуры появится кафе со всем причитающемся кинотеатрам ассортиментом. Любители попкорна оценят!