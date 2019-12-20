В Похвистневе состоялась «встреча» с президентом России

Сегодня Владимир Путин в прямом эфире ответил на самые актуальные вопросы, волнующие всех россиян, в том числе, и жителей Похвистнева. На этот раз сельчане слушали президента не дома, около своих телевизоров, а вместе – в виртуальном концертном зале (кстати, пресс-конференцию транслировали во всех виртуальных концертных залах и модельных библиотеках, которые в этом году открылись в рамках нацпроекта). Оказалось, что это очень удобно, ведь можно сразу обсудить с односельчанами мнение президента по вопросу международных санкций, пенсионной реформы, системе образования.

Такая возможность у сельчан появилась совсем недавно и конечно, здесь смотрят не только телевизионные видео-трансляции. Например, теперь похвистневцам не нужно ехать в Москву, чтобы побывать в Большом театре или в Санкт-Петербург - чтобы насладиться балетом «Лебединое озеро» в Мариинке. Виртуальный концертный зал на 60 мест открылся здесь чуть больше месяца назад, а горожане уже оценили его возможности: например, многие впервые смогли увидеть своими глазами самарский Парад Памяти. Свободных мест не было: желающих посмотреть на большом экране трансляцию зрелищного действа оказалось много, ведь по площади Куйбышева маршировали земляки - два парадных расчета из Похвистнева - кадеты гимназии им. Байменова и школы №3.

- Мой друг участвовал в Параде, ну а я посмотрел его здесь, - рассказал школьник Николай Демидов. – Однажды мы с дедушкой даже ездили на парад в Самару, но, если честно, в зале лучше видно происходящее. И тепло!

Успел порадовать виртуальный зал и юных горожан, которые смогли посмотреть здесь детский спектакль «Бармалей» Санкт-петербургского театра Райкина. С удовольствием ходят сюда на «мастер-классы» творческие люди – посмотреть на выступления ведущих хореографических коллективов страны.

В Театрально-творческом объединении «Сад» виртуальный концертный зал появился благодаря национальному проекту «Культура», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина, а в Самарском регионе курируется лично губернатором Дмитрием Азаровым - председателем рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура». Главный оператор проекта «Виртуальный концертный зал» – Московская государственная филармония, которая давно транслирует свои концерты в интернете. Для того, чтобы посмотреть выступление в хорошем разрешении с качественным звуком, и нужны виртуальные концертные залы. Основным условием их функционирования является режим работы - не один-два раза в год, а практически в еженедельном режиме. В ряде регионов такая практика существует достаточно давно и наглядно показывает, что жители малых городов в эти залы хотят с удовольствием.

Чтобы создать виртуальный коцертный зал нужна только соответствующая материально-техническая база, высокоскоростной интернет и квалифицированные специалисты. Все это в «Саду» нашлось и на приобретение специального оборудования из областного бюджета было выделено почти 500 тысяч рублей.

Похвистневский виртуальный концертный зал стал одним из шести, появившимся в этом году в Самарской области. Также виртуальные залы в рамках нацпроекта были отрыты в Чапаевске, Жигулевске, Тольятти, Сызрани и Отрадном.

Кстати, во всех учреждениях культуры уже готова афиша виртуальных концертных залов на зимние каникулы. В Похвистнево 3 января школьники и их родители смогут посмотреть трансляцию концерта государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. А 4 января - спектакль государственного академического театра кукол им. Образцова «По щучьему веленью».