По праву бизнеса

Каждый бизнесмен должен не только соблюдать свои обязанности перед клиентами и партнерами, но и хорошо разбираться в правах, которые есть у него по закону. Где искать защиты деловому человеку, разберемся в рубрике, подготовленной при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Неправомерные действия со стороны контролирующих структур, необоснованно частые проверки, блокирование банками расчетных счетов – поддержку в этих и других сложных ситуациях самарским бизнесменам окажут в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей Самарской области: ombudsmanbiz63.ru. Например, если предприятие подвергается слишком частым проверкам, удостовериться в их обоснованности можно с помощью специального реестра, который ведет Генпрокуратура РФ. Если очередной инспекции в этом реестре не оказалось, предприниматель может обратиться к бизнес-омбудсмену. «Мы разбираем ситуацию и, если это необходимо, я лично выезжаю на проверку и смотрю за соблюдением прав бизнесмена и процессуальными действиями проверяющей стороны», - рассказывает омбудсмен Евгений Борисов.

Если предприниматель не уверен в своей юридической грамотности, обратиться за помощью можно к специалистам Информационно-консалтингового агентства Самарской области (ИКАСО). «Мы оказываем бизнесменам юридическую помощь на всех этапах прохождения проверки: от проверки документов, которые нужно предъявить надзорным органам, до обжалования вынесенных ими предписаний. Важно, что все эти услуги предприниматель может получить абсолютно бесплатно. Главное условие: организация включена в реестр субъектов МСП и осуществляет деятельность на территории Самарской области», - объясняет руководитель ИКАСО Наталья Дейч.

На базе ИКАСО регулярно проходят обучающие семинары, где предпринимателям рассказывают о правах и тех организациях инфраструктуры, которые могут оказать помощь в случае возникновения спорной ситуации. Подробнее на ikaso63.ru.

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