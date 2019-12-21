Манчестер Сити – Лестер 21 декабря 2019: прямая трансляция матча 18 тура АПЛ

Перед началом этого сезона Английской премьер-лиги вряд ли кто-то мог предположить, что центральным матчем 18 тура будет вовсе не лондонское дерби на «Новом Уайт Харт Лейн» между «Тоттенхэмом» и «Челси», а противостояние «Манчестер Сити» и «Лестера». По сути, это игра за второе место, хотя если «горожане» обыграют «лисов», в этом туре они их даже не догонят: между клубами четыре очка. Однако в следующем туре «Лестер» играет с «Ливерпулем» и у «Ман Сити» будет шанс отодвинуть подопечных Брендана Роджерса на третью строчку.

Этот сезон «лисы» проводят чуть ли не лучше, чем чемпионский. Однако до первого места «Лестер» все равно допрыгнуть не может. От лидирующего «Ливерпуля» он отстает на 10 очков. Всего же за 17 туров «лисы» набрали 39 очков, когда «Ман Сити» - 35.

Статистика личных встреч

Между собой команды встречались 119 раз. В 57 играх победу праздновали футболисты «Манчестер Сити», в 31 – игроки «Лестера». Ничьих за всю историю было 31.

В прошлом сезоне команды встречались в чемпионате и в Кубке лиги. В АПЛ «Ман Сити» и «Лестер» победили по разу, а в Кубке «горожане» вырвали победу у «лисов» в серии пенальти после того, как основное время завершилось со счетом 1:1.

Прогнозы букмекеров

Букмекеры считают явным фаворитом противостояния команду Пепа Гвардиолы. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» - 1.4 – 1.5. На победу «Лестера» дают от 7.4 до 8.3. На ничью – 6.5 – 6.7.

Прямая трансляция матча 18 тура АПЛ Манчестер Сити – Лестер 21 декабря 2019, где посмотреть

Игра начнется в 20:30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-кинотеатр «Okko спорт». Трансляцию встречи смотрите на сайте kp.ru.