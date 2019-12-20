Выбираем золотое и комфортное: в чем встречать Новый год белой металлической крысы

Всего две недели осталось до главной и самой волшебной ночи года. Кто-то будет встречать Новый год в большой компании в загородном доме, кто-то отправится в ресторан или концертный зал, а кто-то будет слушать куранты на главной городской площади. Но какой же наряд выбрать для праздника? Астрологи уверены, что цвет платья или костюма для встречи Нового года определяет зверек, которому наступающий год посвящен. Так что же понравится белой металлической крысе? Эксперты рекомендуют отдать предпочтение металлическим оттенкам, серебристому, золотому или стальному цвету. Это поможет привлечь в дом богатство, любовь, удачу и везение. Но и черный цвет станет хорошим выбором: он поможет создать в доме прекрасную атмосферу. Специалисты Lamoda – крупнейшего интернет-сервиса по покупке одежды и аксессуаров посчитали, что в предновогодний период 40% продаж всех платьев приходится именно на наряды черного цвета. И это неудивительно, аккуратное черное платье скромного фасона – отличная база, с которым можно использовать более яркие или блестящие аксессуары, которые не превратят вас в новогоднюю елку, а помогут создать стильный образ.

Металлический блеск - залог успеха

Еще 30% покупательниц платьев остановились на серебряных и золотых моделях. Популярнее всего оказались товары бренда Zarina. Здесь предлагают фантазийные модели с ассиметричным подолом, запахом струящиеся и воздушные – то, что нужно для веселой вечеринки. Такой выбор металлическая мышь точно одобрит, и в Новый год обладательницы таких необычных нарядов войдут на волне удачи и везения.

А вот бежевые, белые и розовые платья в этом году не заинтересовали посетительниц сайта. Белые наряды символ будущего года точно одобрит, но они совершенно непрактичны, особенно для праздничного застолья. Главный стилист Lamoda Денис Петрюк рекомендует в первую очередь думать о своем комфорте: чтобы праздник удался, вас ничего не должно сковывать и беспокоить. И лучше всего на любом человеке будет смотреться уместный наряд, максимально подходящий к ситуации.

В таком платье будет комфортно на любой вечеринке

- Я рекомендую отталкиваться от дресс-кода мероприятия. На шумную вечеринку с друзьями можно и нужно надеть то самое «вау-платье», которое скучало в шкафу и терпеливо ждало своего звездного часа. Не ограничивайте ничем свою фантазию. А если вы планируете вечеринку за городом, то важно чувствовать себя комфортно. Для тихих семейных посиделок подойдет свитер с люрексом, мягкий бархатный костюм с брюками или белые джинсы с кардиганом в косичку, чтобы вы могли быстро выбежать во двор и запускать фейерверки, - посоветовал Денис Петрюк.

Дополнить любой наряд можно хорошими аксессуарами. В предновогоднюю пору вырос спрос на серьги: популярностью пользуются бренды Манго и Swarowski. Аккуратные или же наоборот фантазийные серьги могут грамотно подчеркнуть и дополнить ваш наряд и создать совершенно особенное новогоднее настроение.

А вот в качестве подарков на Новый год, самарцы, как и все россияне, довольно часто покупают универсальные аксессуары: варежки, кошельки, шарфы, часы и перчатки.