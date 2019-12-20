2019-12-20T15:09:24+03:00
Общество

Выбираем золотое и комфортное: в чем встречать Новый год белой металлической крысы

Стилист Lamoda рассказал, в чем лучше поднимать бокал шампанского под бой курантов, и раскрыл секрет, что выбирают покупатели сервиса
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Блестящие наряды - отличный выбор для встречи года металлической крысыБлестящие наряды - отличный выбор для встречи года металлической крысыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Всего две недели осталось до главной и самой волшебной ночи года. Кто-то будет встречать Новый год в большой компании в загородном доме, кто-то отправится в ресторан или концертный зал, а кто-то будет слушать куранты на главной городской площади. Но какой же наряд выбрать для праздника? Астрологи уверены, что цвет платья или костюма для встречи Нового года определяет зверек, которому наступающий год посвящен. Так что же понравится белой металлической крысе? Эксперты рекомендуют отдать предпочтение металлическим оттенкам, серебристому, золотому или стальному цвету. Это поможет привлечь в дом богатство, любовь, удачу и везение. Но и черный цвет станет хорошим выбором: он поможет создать в доме прекрасную атмосферу. Специалисты Lamoda – крупнейшего интернет-сервиса по покупке одежды и аксессуаров посчитали, что в предновогодний период 40% продаж всех платьев приходится именно на наряды черного цвета. И это неудивительно, аккуратное черное платье скромного фасона – отличная база, с которым можно использовать более яркие или блестящие аксессуары, которые не превратят вас в новогоднюю елку, а помогут создать стильный образ.

Металлический блеск - залог успеха

Металлический блеск - залог успеха

Еще 30% покупательниц платьев остановились на серебряных и золотых моделях. Популярнее всего оказались товары бренда Zarina. Здесь предлагают фантазийные модели с ассиметричным подолом, запахом струящиеся и воздушные – то, что нужно для веселой вечеринки. Такой выбор металлическая мышь точно одобрит, и в Новый год обладательницы таких необычных нарядов войдут на волне удачи и везения.

А вот бежевые, белые и розовые платья в этом году не заинтересовали посетительниц сайта. Белые наряды символ будущего года точно одобрит, но они совершенно непрактичны, особенно для праздничного застолья. Главный стилист Lamoda Денис Петрюк рекомендует в первую очередь думать о своем комфорте: чтобы праздник удался, вас ничего не должно сковывать и беспокоить. И лучше всего на любом человеке будет смотреться уместный наряд, максимально подходящий к ситуации.

В таком платье будет комфортно на любой вечеринке

В таком платье будет комфортно на любой вечеринке

- Я рекомендую отталкиваться от дресс-кода мероприятия. На шумную вечеринку с друзьями можно и нужно надеть то самое «вау-платье», которое скучало в шкафу и терпеливо ждало своего звездного часа. Не ограничивайте ничем свою фантазию. А если вы планируете вечеринку за городом, то важно чувствовать себя комфортно. Для тихих семейных посиделок подойдет свитер с люрексом, мягкий бархатный костюм с брюками или белые джинсы с кардиганом в косичку, чтобы вы могли быстро выбежать во двор и запускать фейерверки, - посоветовал Денис Петрюк.

Дополнить любой наряд можно хорошими аксессуарами. В предновогоднюю пору вырос спрос на серьги: популярностью пользуются бренды Манго и Swarowski. Аккуратные или же наоборот фантазийные серьги могут грамотно подчеркнуть и дополнить ваш наряд и создать совершенно особенное новогоднее настроение.

А вот в качестве подарков на Новый год, самарцы, как и все россияне, довольно часто покупают универсальные аксессуары: варежки, кошельки, шарфы, часы и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы учим детей применять знания в реальной жизни»: Виктор Акопьян подвел первые итоги реализации нацпроекта
Министр образования Самарской области рассказал, что изменилось в сельских школах, какие новые возможности появились у ребят и что будет сделано в 2020 году
Новости 24
Посмотрят свысока: в Отрадном в парке появится 37-метровое колесо обозрения
Отправили на заслуженный отдых: полицейские в Тольятти подыскали новых хозяев для служебных овчарок
В Самарской области слишком настырных коллекторов оштрафовали на 2 млн рублей
Из Самары запустят субсидированные рейсы в Калининград и Новый Уренгой
Экстренное предупреждение: сильный ветер задержится в Самарской области до утра субботы
В Самаре отремонтируют школы Куйбышевского района
57 тысяч самарцев не смогут вылететь за границу на новый год
В Самаре перестали работать терминалы для пополнения транспортных карт
Самарский губернатор подписал закон о запрете платных парковок возле школ и детских садов
Под Самарой столкнулись два автомобиля: один человек погиб, один пострадал
Стали известны цены и первые участники фестиваля «Рок над Волгой-2020» в Самаре
В Тольятти две компании поставляли опасное мясо в детские сады и школы
Как будет работать метро в Самаре в новогоднюю ночь-2020
В Самаре из-за штормового ветра закрыли движение судов до Рождествено
Пенсионер на Suzuki по дороге в аэропорт Курумоч сбил на «зебре» 17-летнюю девушку
В Самаре введут льготы в новом транспорте до «Кошелев-Парка» и Южного города
Женская баскетбольная команда «Самара» во втором мачте подряд обыграла «Надежду-2»