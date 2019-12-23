Баскетбольный короли, мощный старт Соболева и «бронзовый» футбольный год: 10 главных спортивных событий 2019 года в Самарской области

2019 год подходит к концу, а это значит, что пора подводить итоги. В том числе и спортивные. А их хватало. Мы отобрали 10 главных событий уходящего года в спорте. Они не все положительные и расположены в произвольном порядке. В списке будет много футбола, причем не только классического, и совсем не будет хоккея, потому что ни громких побед, ни провалов там не было.

Чемпионы Суперлиги

Триумфаторы Суперлиги сезона 2018/2019. Фото: БК «Самара».

Начнем с самого сладкого – трофея. Его Самаре принесла одноименная баскетбольная команда. БК «Самара» впервые в своей истории выиграла Суперлигу (второй по значимости дивизион в российском баскетболе). В финале «горожане» обыграли «Спартак» из Санкт-Петербурга.

Сейчас «Самара» снова в лидерах Суперлиги. Такими темпами команде скоро станет тесно в Суперлиге и нужно будет идти на повышение.

Переходные матчи «Крыльев Советов»

«Крылья» в этом году отстояли право играть в РПЛ.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Здесь, конечно, хотелось бы написать, что «Крылья» финишировали в чемпионате России в зоне еврокубков или в верхней половине турнирной таблицы, но что имеем, то имеем.

Сезон 2018/2019 самарцы завершили на 13-ом месте и отправились в стыки. За место в элите российского футбола «Крылья» боролись с «Нижним Новгородом». И право остаться в РПЛ в двухматчевом противостоянии подопечные Миодрага Божовича отстояли.

Взлет Соболева

Соболев – открытие сезона в «КС».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Давно в «Крыльях» не было игрока сборной России. Еще со времен Евро-2008, когда в национальную команду отправился Олег Иванов.

И вот спустя 11 лет игрок «Крыльев» снова надел футболку главной команды страны. Александр Соболев мощно начал сезон, настреляв 10 голов и возглавив гонку бомбардиров. На 22-летнего парня обратили внимание в Европе – на матчи приезжали скауты «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», «Галатасарая» и других клубов.

Однако после того самого вызова в сборную Соболев сдал. Его результативность упала, к концу года он пропустил вперед в гонке бомбардиров Артема Дзюбу. Однако у форварда «КС» есть еще чуть меньше половины сезона, чтобы вырвать победу в споре лучших снайперов чемпионата.

Второе место «Лады»

В этом году «Лада» снова уступила в финале ЧР «Ростов-Дону». Фото: ГК «Лада».

Гандболистки «Лады» давно приучили тольяттинскую публику к медалям и еврокубкам. Правда, в последнее время эти медали только серебряные. Вот и в этом году «Лада» не смогла справиться со своим вечным соперником последних лет – клубом «Ростов-Дон».

Это пятое «серебро» гандбольной «Лады» за последние шесть лет и седьмое в истории. По этому показателю тольяттинки лучшие в истории.

«Бронза» мини-футбольного клуба «Динамо Самара»

В дебютном сезоне «Динамо Самара» выиграло медали чемпионата страны. Фото: Ассоциация мини-футбола России.

Мини-футбольный клуб «Динамо Самара» появился только в прошлом году, а уже принес городу медали. Команда в дебютный сезон завоевала «бронзу» чемпионата страны. В полуфинале волжане уступили будущему чемпиону - «Тюмени», но в матче за третье место отыгрались на «Новой генерации».

Любопытно, что если бы «Динамо» пробилось в финал, ее ждала бы Лига чемпионов.

Пляжная «бронза» и первый клубный чемпионат мира

Самара в этом году приняла суперфинал чемпионата России по "пляжке"Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Удачным этот сезон оказался и для самарских любителей еще одной разновидности футбола – пляжного. Суперфинал чемпионата России впервые прошел в Самаре. Кроме того, на домашнем турнире местные «Крылья Советов» взяли бронзовые медали. Это третий подиум для самарцев в истории – до этого была еще одна «бронза» и «серебро».

Медали чемпионата России позволили «Крыльям» впервые сыграть на клубном чемпионате мира, где самарцам очень не повезло с сеткой и они остались без медалей. Хотя могли бы до них добраться.

Смерть «Сызрани-2003» и рождение «Акрона»

«Акрон» - новый клуб на карте российского футбола. Фото: ФК «Акрон».

В ПФЛ (третий по силе дивизион в системе российского футбола) в этом году произошла замена. Профессиональный футбол покинула «Сызрань-2003», на ее место пришел «Акрон».

Тольяттинский клуб примечателен тем, что он полностью частный. О своих амбициях «Акрон» уже заявил – после осенней части чемпионата страны черно-красные идут на первом месте в группе «Урал-Приволжье». Эта позиция дает право сыграть в ФНЛ. И если «Акрон» не уступит лидерство, команда пойдет в следующем сезоне на повышение.

Самара приняла Российско-китайские игры

Церемония закрытия игр запомнилась совместными танцами.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чемпионат мира по футболу задал высокую планку, которую в Самаре не перебьет, пожалуй, ни одно крупное спортивное событие. Но это не значит, что надо все бросить и больше не проводить подобные мероприятия. В 2019 году Самара приняла Российско-китайские игры.

За неполную неделю спортсмены разыграли 43 комплекта медалей в нескольких видах спорта. В неофициальном медальном зачете победителем стала сборная Китая.

Ребрендинг «Нове» не помог

Несмотря на обновление, дела у «Новы» так себе. Фото: ВК «Нова».

Перед этим сезоном волейбольный клуб «Нова» обновился. Поменял логотип, сделал яркую форму. Однако смена имиджа команде не помогла. С начала сезона 2019/2020 «Нова» не одержала ни одной победы, занимает последнее место и уже сменила тренера.

Кроме того, билеты, по решению лиги, на волейбольный матчи стали платными. В «Нове» решили эти деньги не оставлять в клубе, а отправлять на благотворительность. Клуб теперь помогает детям.

Сергей Корниленко завершил карьеру

После 8 сезонов в «Крыльях» Сергей Корниленко завершил карьеру.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В этом году к концу подошла эпоха Сергея Корниленко в «Крыльях Советов» как футболиста. Нападающий, который отыграл в Самаре 8 лет, завершил карьеру из-за травмы. За время, проведенное в футболке «КС», белорусский форвард наколотил 56 голов, что позволило ему сравняться по забитым мяча с лучшим бомбардиром «Крыльев» за всю российскую историю Андреем Карякой.

Сейчас Корниленко работает в тренерском штабе Миодрага Божовича.