Крыса людям не игрушка: почему не стоит дарить «зубастых» питомцев на Новый год

ВАМ КРЫСА В ДОМЕ НЕ НУЖНА?

Символ наступающего 2020 года – металлическая крыса, магазины уже наводнили календарики да сувениры с изображением симпатичных мышек, а интернет заполонили объявления о продаже мышей и крыс.

В России, по данным «Авито», спрос на грызунов вырос на 123%. Причем, в Самаре, например, животные подешевели больше, чем на 50%, а вот в Ростове-на-Дону их цена выросла на 83%. Самые дорогие питомцы - в Москве (в среднем 800 рублей), самые дешевые – в Красноярске и Самаре (около 200 рублей за особь).

Но ветеринары к предновогоднему спросу на символ года относятся настороженно. Во-первых, беззащитен перед потенциальной разносчицей заразы сам будущий хозяин: без специальных знаний не понять, что за животное вам продали. Это может быть больной зверек, который будет цапать вас за палец при любой возможности.

К тому же, это только кажется, что содержать грызунов дешево и просто, на самом же деле у них свой рацион, потребность в физических нагрузках, активности и общении. И никогда нельзя предугадать, будет ли «подарочек» к месту: а вдруг человек, которому вы презентуете мышку, боится их до потери сознания? А вдруг у него окажется аллергия? Сколько таких «вдруг» приводят к гибели домашних питомцев, не может сказать никто.

К любому питомцу нужно относиться ответственно

- Привитый, чистый, лабораторно выведенный грызун не будет представлять опасности. Но если вы покупаете крысу или мышь с рук, это опасно. Грызуны переносят более 20 заболеваний, в том числе и смертельных. Передаваться зараза может через укус, пищу, блох и воздушным путем. Среди опасных болячек – бешенство, крысиный тиф, лептоспироза. В общем, не любая крыса – друг человека, это стоит помнить, покупая новогодний подарок, - говорит врач-ветеринар Андрей Мишанин.

Но и самих крысенышей, которые стали нежданным подарочком, могут ждать неменьшие беды.

КРЫСИНЫЙ КОШМАР

- Вот этот малыш – Пашка, он инвалид, из-за травы больше не растет, - показывает маленького серого грызуна член Сообщества помощи крысам с тяжелой судьбой Наталья Важенина. – Когда его в ветклинику принесли, он еле дышал. Жил дома, был игрушкой для детей, они его об пол бросили. Никто им не потрудился объяснить, что животное – это не игрушка.

Из страшного дома крысы уезжали с удовольствием

Таких историй в Самарской области масса. Одного звереныша на крыльцо ветеринарной клиники подбросили, другого вовсе в сугроб «выселили». Разбираться с чужой безалаберностью приходится зоозащитникам.

Пожалуй, самым ярким примером ушедшего года станет пример подмосковного города Пушкино: там психически нездоровая женщина завела двух разнополых крыс, которые очень быстро расплодились. Ее соседи били тревогу из-за вони и животных, которые висели на сетках окон и ломились на волю, но масштабов проблемы никто не знал до тех пор, пока владелицу квартиры не увезли в клинику. После этого ее родственники просто хотели вызвать дератизаторов и потравить всю живность, но зоозащитники уговорили их дать зверям шанс на спасение.

К вечеру 23 августа около злополучной квартиры столпились крысолюбы со всей Московской области, они были с переносками, едой, клетками – думали, что придется спасать около сотни «хвостиков». Они ошиблись.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="" height="" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/751171" frameborder="0"></iframe> Крысы, спасенные из "плохого дома", просто набрасываются на еду.

- Крысы были абсолютно везде. Они лезли по ботинкам, кусали за ноги, прыгали на головы со шкафов, - вспоминают волонтеры. – Животные были очень голодные: в «трешке» не было ничего съедобного, сплошной хлам, крысы сгрызли газеты, штукатурку, дерево – все, что могли. На корм они выбегали стаями. У наших начали сдавать нервы: от вони, от чудовищных условий, от количества крыс – стало понятно, что всех спасти не удастся. В первую ночь мы забрали более 250 зверей, когда мы уходили, они провожали нас глазами с балкона.

Новый дом крыскам искали всей семьей

Чтобы спасти максимум животных, потребовалось около месяца, многие волонтеры для этого брали отгулы и отпуска. В итоге из квартиры вызволили 794 крысы. Их ловили, «сортировали», раздавали на передержки, искали новых владельцев.

- Я была точкой сортировки, ко мне на второй день привезли 213 крыс, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» Лидия Л. – Мне нужно было их пересадить из переносок в клетки, и конечно, они меня сразу покусали от страха. Клетки в комнате стояли везде: вдоль стен, на столах, на стульях, друг на друге. Шумно было очень, животные беспокоились, постоянно пили и ели, намывались - это самые чистоплотные крысы, каких мне доводилось видеть. Казалось, они сами хотят отмыться от той грязи в квартире. Я спала по 3-4 часа в день на протяжении двух недель, но в итоге крысоводы почти всех разобрали на передержки, а у меня остались около 60 животных, которых «забронировали» для отправки в другие города.

Любители грызунов по всей России помогали, кто чем может (деньги, корм, ветуслуги), а потом искали новых владельцев. Из Пушкино крысы в итоге разъехались не только по всей стране, но и за ее пределы – в Литву, Украину, Беларусь, ЛНР и ДНР. Около полусотни животных прибыли и в Самарскую область.

ПУШКИНЯТА В САМАРЕ

- Переправляли всех на поезде – у РЖД появилась услуга провоза животных без хозяев, платишь за билет 900 рублей, и животное в багажном купе под определенным номером едет из одной точки в другую, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» Наталья Важенина. – Я – врач, специалист по крысам, когда они приехали, часть «пушкинят» разошлись по моим клиентам, у которых уже были свои питомцы. Остальных отдали тем, кто оставлял заявку. Желающих было много, мы просили их заполнить анкету, новые «ручки» отбирали тщательно, потому что эти животные и так уже натерпелись.

Мышки могут быть очаровательными

В итоге с выбором ни разу не ошиблись: все, кто получили крыс, регулярно рассказывают, как они живут, шлют фотографии и видеозаписи. Сама Наталья оставили себе двоих «пушкинят» - Александра и Сергеича, когда их выловили, им было не больше месяца от рождения. Сейчас они живут в стае еще с тремя мальчишками, постепенно учатся доверять людям и забывают страшную голодную жизнь.

К такому питомцу нужно знать правильный подход

ПОЛЮБИТЕ КРЫСУ ИГРУШЕЧНУЮ

- Нас, крысоводов, ждут тяжелые времена, - печально вздыхает Инна Кандрушина, которая также приютила уже не одного «подкидыша». – Все фонды помощи готовятся, но мы не знаем точно, чего ожидать. Просто хотелось бы предупредить людей, что живая крыса - плохой подарок.

Хороший подарок, по мнению зоозащитников – это сувенир или игрушка с изображением символа года.

Сегодня, по данными того же «Авито», в целом по стране продажи игрушечных крыс увеличились в 12 раз. В Самаре мягкого мышонка можно купить в среднем за 440 рублей, что почти в 2 раза дешевле, чем в среднем по стране (900 рублей). Такой подарок и не укусит, и кушать просить не будет – сплошные плюсы.