"Снюс формирует мощную никотиновую зависимость": медики объяснили, насколько опасно новое увлечение подростков

Доза никотина, убивающая лошадь

Медики бьют тревогу: школы наводнил снюс - так называемый жевательный табак. Однако в продукте, который позиционируется среди детей и подростков как безопасный в плане употребления и разоблачения, табака-то как раз и нет - именно эту прореху в законе использовали производители. Зато в каждой порции имеется доза никотина, многократно превышающая долю никотина в одной сигарете. Кстати, по объему это и есть та самая пресловутая капля, убивающая лошадь.

- Табачных листьев в изделии нет - это древесные или синтетические волокна, пропитанные синтетическим никотином, - говорит главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики, к.м.н. Александр Муравец. - За счет его огромной концентрации быстро формируется мощная никотиновая зависимость, которая со временем требует не только повторного приема, но и увеличения дозы. Кроме того, за счет высокой дозировки намного выше риск острых токсических проявлений, тем более что дети экспериментируют, употребляя по два и более пакетиков одновременно. Дозы чрезвычайно опасные, и печальные случаи в России уже есть.

По словам Александра Владимировича, стремительное распространение заразы продиктовано системной стратегией бизнеса - хоть и не криминального (пока), но чрезвычайно циничного по отношению к здоровью детей. Агрессивная рекламная компания в сетях направлена на то, чтобы как можно больше россиян подсадить на никотиновую зависимоть, пока не принят запретительный закон - и в Госдуме, и в думе Самарской области над ограничительными мерами уже работают. В рекламе заинтересованы и реализаторы: с полок исчезли даже электронные сигареты, чтобы успеть до запрета продать детям как можно больше снюса.

- Реклама ориентирована на среднюю школу - школьников с пятого класса агитируют не только за употребление, но и распространение отравы, - считает Александр Муравец. - Дошло до того, что дети начинают играть в наркодилеров.

Эксперты предупреждают: синтетический жевательный «табак» опасен для здоровья и жизни.

Будьте внимательнее к детям

Наркологи призывают родителей внимательнее присмотреться к своим детям. Головная боль, головокружение, психосоматические реакции, утомляемость, раздражительность, повышенное слюноотделение (потребители снюса считают, что глотать слюну вредно и сплевывают ее) - все это может быть симптомами увлечения опасным веществом.

- Токсическая доля никотина составляет 0,5 - 1 мг на килограмм веса человека, - поясняет главный нарколог Министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного наркологического диспансера Андрей Щербань. - Поскольку в среднем школьник весит около 60 кг, за один прием он эту токсическую дозу получает. Один пакетик приравнен к 60 мг, при том, что самая крепкая сигарета содержит «всего» 1,5 мг никотина. Очевидная опасность в том, что когда исчезнет с прилавков снюс, мы получим всплеск табакокурения. Уже получили: по итогам тестирования учащихся потребителями никотина себя назвали 16% обследованных.

Сегодня в Самарском областном наркологическом диспансере имеется штат психиатров-наркологов, в том числе подростковых, клинических психологов, а также тесты, позволяющие определять никотин в биологических жидкостях (например, в моче). Любой родитель, заподозривший у своего ребенка пагубную зависимость, может обратиться за помощью - никаких последствий типа постановки на учет это не влечет.

- Чтобы не допустить распространения этой заразы, важно вести в школах профилактическую работу, но еще важнее, чтобы родители не недооценивали опасность, - говорит директор социального холдинга «РЕМАР» Александр Березовский. - Часто сигналы о тревожном поведении ребенка в семье отрицают, провоцируя этим углубление проблемы.

Эксперты солидарны: любую попытку детей «попробовать» «безвредный» табак нужно пресекать в зародыше. Это поможет избежать не только отравлений сейчас, но и увлечения другими вредными веществами - сигаретами, алкоголем, наркотиками - в будущем. Впереди новогодние каникулы, время, когда дети предоставлены сами себе. Не поленитесь поговорить с ними, предупредить об опасности. Будьте здоровы!

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