Подарок к Новому году: компания «РИТЭК» устроила елки для малышей из глубинки

Как дети и мышка по имени Мини Снегурочку спасали

19 декабря в Доме культуры села Пестравка было весело: звучала музыка, в большом холле стояла пушистая зеленая елка, украшенная разноцветными шарами и сияющими гирляндами. Вокруг в радостном предвкушении чуда собрались мальчишки и девчонки - в карнавальных костюмах, в нарядной красивой одежде. Принцессы и кошечки, роботы и зайчики собрались в преддверии Нового года на праздник, который организовало для них ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» ООО «РИТЭК» (дочернее предприятие группы ЛУКОЙЛ).

- Нам передали приглашение в школе: внучка хорошо учится, занимается в кружках, вот ее и отметили. Все утро крутилась перед зеркалом, волновалась, ведь на этот праздник приехали ребята со всего района, - улыбается бабушка второклассницы Полины Анна Федоровна.

Пенсионерка воспитывает девочку одна и отвезти ее на елку или на концерт в Самару у нее практически нет возможности. Поэтому и бабушка, и внучка с удовольствием пришли на представление. И не пожалели. Обаятельная Снегурочка и веселая мышка Мини проводили с детьми веселые конкурсы, танцевали, пели песенки. Но какой же праздник без Деда Мороза?! Как только дети собрались его позвать, появилась Вредьма и, конечно же, попыталась испортить юным жителям Пестравки праздник. Она даже заколдовала и спрятала Снегурочку. Но ребята вместе с изобретательной Мини справились со всеми испытаниями, преодолели все трудности. Новый год спасен, Дед Мороз и Снегурочка вернулись к елке и поздравили ребят с наступающим Новым годом. А мышку Мини за ее помощь Дед Мороз, к радости малышей, назначил хозяйкой наступающего 2020 года!

- Мне больше всего понравилась Вредьма. Она смешная и, как оказалось, совсем не злая. А еще нам дали подарки, - делится впечатлениями восьмилетний Иван.

Песни, танцы, хороводы и подарки артисты из Самары порадовали мальчишек и девчонок губернии.

Наградили отличников

Новогодние праздники в районах, где «РИТЭК» ведет добычу, уже стали доброй традицией.

- Нам очень приятно, что уже не первый год на территории нашего района компания «РИТЭК» ведет свою благотворительную деятельность. А новогодние елки, наверное, самое долгожданное и красочное событие года для учащихся начальной школы. В прошлом году мы приглашали на этот праздник детей из социально незащищенных семей, а в этом решили поощрить ребят, которые учатся на одни пятерки. Они заслужили праздник! - считает заместитель главы администрации Большечерниговского района Елена Хуртова.

С 18 по 27 декабря елки пройдут в девяти районах губернии. Акция стартовала в Большечерниговском районе и завершится в Елховском.

- Мы пригласили на праздник детей из малообеспеченных и многодетных семей со всего района, - рассказывает руководитель межпоселенческого культурно-досугового центра в Красноармейском районе Ольга Зубова. - Сообщили об инициативе компании «РИТЭК» в школы. Ведь учителя точно знают, какие из учеников особенно нуждаются во внимании и заботе, какие у них семьи. Мы, конечно, сами проводим и елки, и уличные праздники, но артисты из Самары к нам не так часто приезжают. Новогоднее представление было такое яркое и необычное, что даже взрослые от души веселились, что уж говорить о малышах. Отзывы и впечатления у всех самые хорошие. Спасибо компании «РИТЭК».

Мышка по имени Мини помогла ребятам спасти праздник. За это Дед Мороз наградил ее званием хозяйки нового 2020 года!

Из первых уст

Мухаметвалей Хуснутдинов, заместитель генерального директора ООО «РИТЭК» - директор ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта»:

- Предприятие ведет благотворительную деятельность по двум основным направлениям: ежегодные конкурсы социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» (в Самарской области реализуется с 2015 года) и адресное финансирование программ в области культуры, искусства, здравоохранения, образования и спорта. Новогодние елки в регионе мы проводим совместно с администрациями районов, именно они решают, кого пригласить, как поощрить ребят, которые отличились в спорте, творчестве и учебе, или провести елку для ребят из малообеспеченных семей или детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы рады помочь и поздравить их всех. С Новым годом, друзья!

Праздники от «РИТЭК» уже стали доброй традицией в девяти регионах губернии.