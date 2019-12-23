«Моя родная земля»: дети показали, как видят самарский край, и получили подарки к Новому году

Твори и приходи на праздник

Конкурс стартовал три месяца назад – представители компании «СВЗК» решили порадовать детей к Новому году. Идея заключалась в следующем: ребятам предлагалось изобразить в виде поделки образ родной земли во всем его бесконечном многообразии. И жители Самары и Самарской области с удовольствием откликнулись: дети в возрасте от 3 до 12 лет мастерили, лепили, клеили, собирали, рисовали. В общем, всеми способами старались воплотить в жизнь задуманные идеи своих поделок. Итоги впечатляют: более 80-ти замечательных работ, напряженное голосование, и, наконец, выбор победителя. Это было непросто.

Дед Мороз поздравил ребят и их родителей с Новым годомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фантазии ребят можно позавидовать: они с большой любовью изобразили как знаковые места Самары - ракету «Союз», монумент Славы, красавицу Волгу, - так и свои родные дворы и дома, любимые школы, ледовые катки и друзей. А многие мыслили масштабно и создавали свои работы в виде земного шара, карты региона или представителей разных национальностей, проживающих как в нашей области, так и во всем мире. Победителей выбирали болельщики – они до последнего момента активно голосовали на сайте компании «СВЗК». Проигравших в конкурсе не было. Всех участников в преддверии Нового года пригласили на ёлку с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Радость и счастье в глазах детей — лучшая награда для организаторов конкурса.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Весь мир в ваших руках»

Благотворительность – хорошая традиция группы компаний «СВЗК». В этом году, не отменяя всем привычных акций, «СВЗК» организовала мероприятие нового формата.

Генеральный директор Группы компаний «СВЗК» Дмитрий Егоров поприветствовал юных участников конкурса и поблагодарил их за старание, творчество, фантазию.

- Я хочу сказать всем вам большое спасибо за внимание к нашему конкурсу и к нашей компании. Все ребята большие молодцы, все работы интересные и, видно, что сделаны с душой и старанием. Мы верим в наше будущее поколение и неспроста обозначили тему конкурса именно такой – «Моя родная земля». Ведь только тот, кто любит, гордится и дорожит своей Родиной, своей родной землей, местом, где он живет, растет и развивается, может сделать наш Самарский край еще лучше! А мы в свою очередь будем стараться быть лучшими для вас, как в качестве землеустроителей, так и в качестве организаторов интересных мероприятий для детей. Я посмотрел все работы конкурсантов и отметил, что несколько из них были выполнены в виде рук, которые держат земной шар. Так вот я вам желаю, чтобы ваши возможности были безграничны и весь мир был в ваших руках! Поздравляю вас с участием в конкурсе и с наступающим Новым годом!

Генеральный директор Группы компаний «СВЗК» Дмитрий Егоров наградил победителей: они получили замечательные зимние призы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подарки для активной зимы

Поздравление участников конкурса с наступающим Новым годом началось с награждения победителей. 3 место в творческом конкурсе детской поделки «Моя родная земля» занял Матвей Лапшов. В подарок он получил современную и удобную ледянку. Серебро досталось Захару Макарову – пятилетний мальчишка вместе с папой специально приехал на праздник из Нефтегорска!

- Мы вместе создавали поделку – земной шар, на котором отметили наш родной город Нефтегорск, а также садик, в который ходит Захар, - улыбается папа призера Валентин Макаров. – Приятно, что нашу задумку оценили, и мы получили замечательный приз – тюбинг для активного зимнего отдыха.

А первое место в творческом конкурсе детской поделки «Моя родная земля» заняла Анастасия Динкелева. Девочка стала счастливой обладательницей детского снегоката.

- Мы очень хотели отразить красоту нашей самарской природы. Дочка увлекается творчеством, поэтому она сама придумала, что будет на нашей поделке – домик, дерево. Вместе решили сделать еще фонтан. Спасибо большое организаторам за такой конкурс, за праздник, который всем нам очень понравился. Желаем компании «СВЗК» процветания, - поделилась впечатлениями мама победительницы Мария Динкелева.

А вы когда-нибудь обнимали Деда Мороза?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новогодние каникулы для лидеров творческого состязания будут особенно яркими и запоминающимися. Впрочем, несмотря на то, что главных победителей всего трое, проигравших в этом конкурсе не было. Представители Монтессори Клуба «Мир для ребенка» выбрали победителя среди самых маленьких участников конкурса. Екатерина Вихрова получила сертификат на 5 бесплатных занятий в развивающем клубе «Мир для ребенка». А все остальные ребята повеселились на славу: песни, танцы, веселые конкурсы. Никто из гостей праздника не ушел с пустыми руками. Коробочки со сладостями получили все мальчишки и девчонки.

- Мне больше всего понравился Дед Мороз! И Снегурочка была такая красивая, - говорит маленькая Саша Коновалова. Девочка пришла на праздник в костюме елочки, а ее работа – настоящая зимняя сказка: замок в окружении заснеженных деревьев, а рядом зеркальный пруд-каток.

- Мы нисколько не расстроились, что не выиграли – главное ведь настроение, радость, счастье детей, - уверяет тетя Сашеньки Ирина Ларина, которая и помогала девочке создавать поделку. – У ребят столько впечатлений! Ждем следующих конкурсов и обязательно будем участвовать.

Руководство «СВЗК» в свою очередь обещает в новом 2020 году придумать для самарцев новое, не менее интересное состязание с призами и подарками.