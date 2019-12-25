Для комфортной жизни города

12 приоритетных национальных проектов, обозначенных главой государства Владимиром Путиным, призваны существенно изменить к лучшему жизнь россиян и вывести экономику страны на лидирующие позиции. Образование, здравоохранение, демография, поддержка промышленности и бизнеса, качественные дороги, экология, комфортная городская среда – решение таких масштабных, глобальных задач невозможно без кропотливой ежедневной работы на уровне городов и районов. И Самара активно в эту работу включилась.

Жить с комфортом

Каждому из нас приятно ходить по красивым, благоустроенным улицам, гулять в симпатичных зеленых скверах и отпускать детей играть и заниматься спортом на новые безопасные площадки. Обеспечить все это – задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках этого проектапреображаются общественные пространства – излюбленные места отдыха горожан, а также дворовые территории.Базовый принцип проекта формирования комфортной городской среды - общественное участие. Это значит, что жители сами выбирают территории, которые подвергнутся преображению, и потом сами контролируют качество выполненных работ.

В Самаре работы по масштабному благоустройству в 2019 году стартовали с самого начала года. Сперва жители приняли активное участие в формировании перечня парков, бульваров и скверов, которые должны были благоустроить в первую очередь. В общей сложности горожане внесли более 8 700 (!) предложений. В результате был сформирован ТОП-20 знаковых для самарцев мест. Из них жители города в начале марта выбрали четыре общественных пространства, которые должны быть благоустроены в первую очередь. В рейтинговом голосовании приняли участие более 85 тысяч человек. В результате максимальное количество голосов досталось бульвару Металлургов, он получил более 15 тысяч голосов. На второй строчке с 12 тысячами голосов оказалась территория около храма Кирилла и Мефодия со стороны улицы Солнечной. За обновление Крымской площади проголосовало более 9 тысяч человек, а более 8 тысяч голосов было отдано за сквер имени В. Фадеева. Строители управились в срок, и к концу года горожане получили прекрасно отремонтированные и благоустроенные территории. Зимой эти пространства приобрели дополнительную красоту благодаря световым инсталляциям. А в сквере Фадеева на проспекте Ленина зальют каток и ледяные дорожки по периметру.

Впрочем, скверами преображение города не ограничилось. Не меньше внимания уделили дворам. В результате рейтингового голосования самарцы выбрали 99 дворов, которые также преобразились в зависимости от пожеланий жителей – здесь появились современные детские и спортивные площадки, скамейки, освещения, озеленение, новые автомобильные парковки.

А уже летом более 125 тысяч самарцев голосованием выбрали территории, которые будут благоустроены в 2020 году. В лидеры попали сквер по ул. Овчарова в Красноглинском районе, сквер Александра Невского в Зубчаниновке ,территория по ул. Авроры от ул. Мориса-Тореза до ул. Аэродромной, парк Щорса.

Ровные и безопасные

Один из показателей качества жизни в любом городе – состояние его дорог. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» преображаются как центральные городские магистрали, так и транспортные артерии поменьше. Причем если в 2018 году проблемные участки дорог ремонтировали только «картами» и начали капремонт Заводского шоссе, то в 2019 году дорожники комплексно преобразилиучастки 10 дорог. Восемь из них расположены вблизи Крымской площадии давно нуждались в обновлении.

- Преимущества комплексного ремонта в том, что не только проезжая часть приводится в порядок «от борта до борта». Также ремонтируются тротуары, бортовой камень, инженерные коммуникации, карманы для подъезда общественного транспорта, примыкания, - объясняет замруководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Сергей Панферов. - Предусмотрено устройство газонов, пешеходных ограждений, нанесение разметки, обновление светофоров.

Кроме того, «вторую жизнь» получают улица Стара-Загора и улица Победы. Эти две дороги решили обновить в рамках трехгодичных контрактов «жизненного цикла» - такая практика внедрена в Самаре впервые. Это значит, что один и тот же подрядчик не только выполняет ремонт и в течение пятилетки за свой счет устраняет гарантийные дефекты в случае их возникновения. Подрядная организация взяла на себя еще и всесезонноесодержаниедорожных объектов в течение трех лет. Причем, запланированный к ремонту в этом году участок улицы Победы (от Елизарова до пр.Кирова), обновили раньше срока и продолжили ремонтуже до ул. Ново-Вокзальная.

С опережением графика трудились и на улице Стара-Загора: комплексные работы выполнены от улицы Советской Армии до улицы Ново-Вокзальная и далее - до Воронежской.

Немаловажно и то, что в результате ремонта улучшилась инфраструктура. Так, на ул. Стара-Загора по просьбам горожан почти наполовину увеличилось количество парковок на отрезке от ул. Советской Армии до ул. Ново-Вокзальная, особенно вблизи парка. Здесь традиционно большое количество отдыхающих, и до ремонта нехватка парковочных мест ощущалась остро. Ранее парковки занимали 3100 кв. м, и припарковаться на участке могли 310 автомобилистов. После строительства дополнительных парковок у 460 водителей не стало проблем с тем, чтобы оставить свою машину.

На самых загруженных перекрестках улиц Стара-Загора и Победы проблему решили благодаря расширению проезжей части дорог и созданию отдельных полос, чтобы автомобилисты при повороте не мешали основному потоку транспорта.

А в районе перекрестка улицы Победы с проспектом Кирова обустроен так называемый островок безопасности.

Вместе с тем в этом году 51 участок дорог местного значения отремонтировали по нацпроекту крупными «картами». Из них больше десятка участков протяженностью окол 10 км – сверх запланированного. В том числе несколько дорог в микрорайоне Крутые Ключи.

- Это стало возможным в результате грамотного перераспределения средств, предусмотренных нацпроектом, и, соответственно, высвобождения объемов. При этом не в ущерб качеству работ, - подчеркивают кураторы из МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство».

При ремонте учитывается мнение местных жителей и активистов общественных организаций, которые вместе со специалистами задействуются в контрольных мероприятиях. В любом случае принимаются и оплачиваются только те работы, которые выполнены подрядчиками в соответствии с муниципальным контрактом и требованиями ГОСТ.

В текущем году был завершен и начатый в прошлом году капитальный ремонт Заводского шоссе в границах ул. XXII Партсъезда и Земеца.

В общей сложности в рамках нацпроекта в 2019 году в Самаре отремонтировали 60,11 км автомобильных дорог на общую сумму 1,158млрд. руб.

В 2020 году в рамках нацпроектаобновят улицу Мичурина от улицы Чкалова до проспекта Масленникова, улицу Арцыбушевская в границах улицы Полевая и переулка Тургенева, ул. Ленинская от дома № 1 до ул. Полевая. Продолжится преображение ул. Стара-Загора до ул.Ташкентская и ул. Победы до ул. Гагарина.

Кроме того, большими «картами» по нацпроекту отремонтируют более 40 участков дорог. Стоит отметить, что значительный объем работ выполнят в поселке Мехзавод, где ремонтом охватят более десятка дорожных объектов.

Также в перечне дорог, которые по нацпроекту приведут в порядок в результате реконструкции, - Заводское шоссе от ул. Авроры до ул. XXII Партсъезда и ул. XXII Партсъезда от ул. Солнечная до пр. Кирова.

Дело за малым

Для гармоничного развития города важно, чтобы малому и среднему бизнесу было комфортно в нем работать - предприниматели не только улучшают экономику города, но и решают социальные задачи и создают новые рабочие места. По итогам 9 месяцев 2019 года в Самаре работают 64,5 тысячи предпринимателей – это на 28,3% больше, чем в 2018 году. В основном они заняты в оптовой и розничной торговле, ремонтом транспорта и строительстве.

Для многих предпринимателей главной сложностью становится оформление необходимых бухгалтерских документов, а также неумение пользоваться современными электронными площадками. Поэтому серьезным подспорьем для бизнесменов стали бесплатные обучающие семинары, где им подробно рассказали обо всех нюансах и подводных камнях. В 2019 году было проведено 16 таких семинаров.

Кроме того, городская администрация обеспечила участие самарскихпредпринимателей в десяти международных выставках и форумах с перспективой дальнейшего заключения экспортных контрактов. Среди таких выставок - форум транспортно-логистических услуг, технологий, запчастей и оборудования для обслуживания коммерческого транспорта TranslogisticaUral 2019 в Екатеринбурге, «Машиностроение. Металлообработка. Сварка» в Казани, «Легпром» в Уфе, «ЭкоГородЭкспо» в Москве, «Наш Бренд» в Уфе, в сфере туризма «MedTravelExpo 2019» в Москве, «Мир вкуса. Зима 2019» в Волгограде, «Курорты и туризм. Сезон-2020» в Сочи, «Форум Туриндустрии» в Уфе, «HORECAbyKazan» в Казани.

В Самаре также были организованы мероприятия, где предприниматели могли продемонстрировать достижения и обсудить перспективы развития бизнеса - международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка», специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2019».

В ноябре десятки предпринимателей города собрались в «Экспо-Волге» на выставку «Сделано в Самаре». Экспозиция выставки была разделена на несколько секторов, среди которых строительство, легкая промышленность, образование, инновации, ремесло, арт-сектор, медицина, спорт и индустрия красоты. А 11 декабря состоялась выставка-форум «Самарский бизнес от «А» до «Я», которая объединила на одной площадке предпринимателей малого и среднего бизнеса, экспертов, представителей общероссийских общественных организаций малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки. В рамках выставки прошел круглый стол «Дело за малым», на котором разобрали успешные кейсы, инструменты государственной поддержки предпринимательства и обсудили пути новых вариантов/форм развития самарского бизнеса. Здесь же прошла презентация туристических продуктов городского округа Самара и представлен проект «Яркие выходные в Самаре», в рамках которого на новогодние каникулы в Самару приедут туристы.

Заключительным этапом в этом году станет открытие 26 декабря центра «Мой бизнес» на базе МБУ г.о. Самара «Самарский бизнес-инкубатор».