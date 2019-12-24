В Новую Самару приехал Дед Мороз на велосипеде

Самый модный Дедушка

В Новой Самаре уже наступил праздник. Почти за 10 дней до официального Нового года в гости к местным жителям приехал Дед Мороз. Упряжку с оленями он оставил дома и решил воспользоваться … велосипедом. Ну а что, погода на улице не декабрьская, лыжи и санки доставать рано.

Необычного Дедушку с удовольствием встречали и взрослые, и дети. В хоровод Дед Мороз на своем двухколесном коне ворвался с песней и сразу заставил всех подпевать и танцевать. Вместе с главным зимним волшебником конкурсы проводили его помощники: Снегурочка и Серая мышка, символ наступающего года.

Веселье удалось на все 100%. Детвора, которую родители обычно в это время и выводят на дневную прогулку, с удовольствием участвовала в конкурсах. Ребята бегали в огромных ботинках, охотились на плюшевых свиней, стреляя в них «Злыми птичками». Самым метким стрелком оказался Женя Алпатов. В цель он попал практически всеми своими ударами.

Большая и дружная семья Новой Самары

- Я тут два с половиной года живу, - делится мальчишка. – Ни одного праздника не пропустил! Больше всего мне понравилось 1 июня – мы тогда делали своими руками лизунов и потом унесли их с собой домой. Еще артисты выступали. А сегодня мне больше всего понравилось играть в Angry Birds. Мне кажется, я всех победил. И зимние праздники ничуть не хуже летних.

«Все отмечаем вместе!»

Зинаида Тарасикова пришла на праздник с внуком. Он родился уже здесь, в новом микрорайоне. Вся семья переехала сюда семь лет назад, в самый первый построенный дом.

- Уже тогда здесь стали вместе отмечать праздники. Сами ставили елку, выходили с детьми на улицу, играли, водили хоровод. Тогда жителей было мало. А теперь смотрите, какие у нас большие и яркие праздники. А почему? Потому что «Новая Самара» растет, развивается, сюда приезжает все больше молодых семей, появляются дети. Нас много, и мы очень дружные, - смеется Зинаида Ивановна.

Вместе с главным зимним волшебником конкурсы проводили его помощники: Снегурочка и Серая мышка, символ наступающего года.

Семья Тарасиковых не пропускает ни одного мероприятия от компании «Финстрой». В «Новой Самаре вместе отмечают и Новый год, и день защиты детей. О праздниках узнают через группу «Новой Самары» в социальных сетях. А о визите Деда Мороза рассказывали большие праздничные афиши у каждого подъезда.

Прогулка в новогоднем стиле

Семья Журавлевых – мама Мария, папа Кирилл и двое сыновей, Артем и Никита, в «Новой Самаре» живут всего полгода. Им все очень нравится. Молодую маму особенно радует, что рядом с домом много современных и красивых детских площадок, а также, что строители позаботились о том, чтобы с коляской без труда можно было пройти не только по подъезду, но и по всему микрорайону.

- Это первый праздник, на который мы попали, но нам соседи рассказали, что тут регулярно проходят разные интересные мероприятия: приятный бонус к нашей новой квартире, - считает глава семьи Кирилл Журавлев. – Особенно тут нравится детям: сама атмосфера праздника и Нового года очень радует.

Зимние праздники ничуть не хуже летних

Трехлетний Илья каждый день гуляет с мамой на этой площадке.

- Сегодня прогулка удалась: не просто качели, как обычно, а песни, хороводы, Дед Мороз и Снегурочка. Отличный праздник, - говорит Диляра Демина.

А маленькой Алине Мякишевой больше всего понравилось танцевать вместе с веселым Медвежонком.

- Наплясалась так, что, наверное, до вечера будет спать, - смеется папа Алины Валерий. – И аппетит нагуляла: блины с удовольствием съела, обычно не заставишь поесть. На память у нас останутся замечательные фото – и у нарядной елки, и у праздничного баннера. Спасибо организаторам. Радуйте нас еще, мы обязательно придем.

Кстати, на празднике были не только жители «Новой Самары», но и те, кто только готовится к новоселью. Скоро здесь введут в эксплуатацию еще два дома - № 45 и 48.

И какой же Новый год без елки!

- Мы давно присматриваемся к квартирам тут: были в гостях у знакомых, все нравится, - рассказала жительница поселка Мехзавод Валентина Брыткова. – Сегодня пришли на праздник с внучкой, заодно воспользовались случаем и посмотрели на дома, которые будут сдаваться в ближайшее время. Рядом детская площадка, остановка. Очень хотим купить тут жилье для детей и стать частью большой и дружной семьи «Новой Самары».