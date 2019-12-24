2019-12-24T11:39:18+03:00
Наука

На крысах и людях уже проверили: ученые из Тольятти создали уникальный саморастворяющийся имплант

Создатели новой технологии уверены, что их разработка поможет пациентам с переломами и найдет свое применение в двигателестроении
Анастасия ФИЛАТОВА
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Тольяттинские ученые придумали, как сделать полностью безопасные саморастворяющиеся имплантыТольяттинские ученые придумали, как сделать полностью безопасные саморастворяющиеся импланты
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Ученые Тольяттинского государственного университета разработали уникальный способ обработки магниевых сплавов, который могут растворяться в организме без побочных эффектов. Новый материал уже проверили на крысах, а также использовали при операции на человеке. Все исследования он прошел успешно.

- С помощью этой технологии мы получили достаточно пластичный биосовместимый сплав, который обладает прочностью на уровне алюминиевых сплавов, но при этом легче их примерно на треть, - рассказал директор научно-исследовательского института прогрессивных технологий ТГУ, профессор Дмитрий Мерсон.

Данный сплав имеет минимальное количество примесей, поэтому он обладает низкой ценой. Кроме того, он полностью безопасен и растворяется без каких-либо последствий для живого организма. Это подтвердили доклинические испытания на лабораторных крысах. Недавно тольяттинские ученые получили «добро» на получение патента на их разработку. Кроме того, имплант из нового сплава уже внедрили человеку. «Первопроходцем» в этом деле стала 34-летняя пациентка.

– Женщина получила бытовую травму нижней челюсти и была прооперирована. Для сращивания костных отломков мы использовали пластину на основе магниевого сплава. Прошло уже больше трех месяцев, и пациентка чувствует себя прекрасно. Она рада, что ей больше не придется ложиться на операционный стол, – рассказал завкафедрой и клиникой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии СамГМУ, главный внештатный специалист по челюстнолицевой хирургии минздрава Самарской области Иван Байриков.

Профессор планирует использовать на основе нового сплава нетканый материал со сквозной пористостью, пустоты которого будут заполняться стволовыми клетками или кусочками собственной кости пациента. Такую разработку можно будет применять при опухолевых процессах или при операциях на костях. В Национальном медицинском исследовательском центре имени Е.Н. Мешалкина в Новосибирске, где проводилось независимое тестирование магниевого сплава, хотят использовать разработку в качестве материала для стентов, применяемых в восстановлении коронарных сосудов. Также интерес к новой технологии проявила Тольяттинская городская клиническая больница № 5, которая планирует оперировать людей с переломами с помощью саморастворяющихся имплантов. Кроме того, тольяттинские ученые уверены, что их магниевый сплав найдет широкое применение в машиностроении и двигателестроении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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